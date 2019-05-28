 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Генпрокуратура Афганистана займется расследованием "секс-скандала" в окружении президента Гани
19:34 29.05.2019

Генеральная прокуратура Афганистана обещает провести расследование заявления о сексуальных домогательствах в отношении женщин со стороны окружения президента страны Ашрафа Гани.

Ранее обвинения в адрес президента Афганистана и его приближенных, как сообщало EADaily, выдвинул Хабибулла Ахмадзай, в прошлом занимавший пост специального советника главы государства по вопросам безопасности. По словам Ахмадзая, он располагает доказательствами аморального поведения окружения Гани. Однако бывший советник президента не назвал конкретных имен в общении с представителями местных СМИ, сославшись на "деликатность вопроса" и необходимость расследования.

Тем не менее экс-советник выразил уверенность в том, что подобные "нарушения" отразились и на результатах парламентских выборов 2018 года, по итогам которых места в законодательном органе получили в том числе и женщины-кандидаты, якобы набравшие недостаточное число голосов, но поддавшиеся домогательствам со стороны высокопоставленных лиц в обмен на победу на выборах.

Пресс-служба президентского дворца в Кабуле отвергла обвинения со стороны Ахмадзая, указав, что последний собрался вновь занять пост советника главы государства после поражения на парламентских выборах, однако получил отказ, и теперь в своих заявлениях руководствуется "мотивами мести".

Так или иначе, но официальный представитель генеральной прокуратуры Афганистана Джамшид Расули сообщил сегодня, 29 мая, о назначении комиссии для расследования обвинений и призвал Хабибуллу Ахмадзая представить ведомству документальную информацию по делу о сексуальных домогательствах до конца текущей недели.

Между тем в афганской прессе уже начали появляться сообщения, касающиеся обвинений в адрес конкретных лиц из окружения главы государства. В частности, в похищении женщины подозревается Сахиб Назар Сангин, советник президента по социальным вопросам. Кроме того, старший советник президента Фазль Фазли подозревается в причастности к махинациям, связанным с деятельностью Независимой избирательной комиссии страны, и совершении "моральных правонарушений".

Источник - eadaily.com
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