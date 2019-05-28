 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 28.05.2019
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В Иссык-Куль планируют спустить... плавучую пирамиду (видео)
19:44 29.05.2019

На Иссык-Куле спроектировали плавучую пирамиду высотой с 4-этажный дом

Житель села Кара-Ой Иссык-Кульского района Владимир Литвиненко спроектировал макет необычного плавучего средства, сообщает корреспондент Turmush.

Как рассказал 67-летний сельчанин, в один из дней ему приснилась пирамида. "Проснувшись в 3 часа ночи, разрисовал 15 листов чертежей. Чисто технически плавучее средство готово, осталось его только построить. Высота пирамиды 11 метров, это золотое сечение. При этих параметрах пирамида благотворно влияет не здоровье человека, это общеизвестный факт. 11 метров - высота четырехэтажного жилого дома, площадка 20 на 20. Ширина полезной площади составляет 4 метра - столики, шезлонги можно поставить. Внутри пирамиды полы стеклянные - вы будете видеть дно. На втором этаже находится спальня, самое энергетически благотворное место в пирамиде. В холле есть камин, джакузи, иссык-кульская теплая вода, есть обеденная зона, зона отдыха, где можно поиграть шахматы или нарды. Пирамида автономная, на солнечных батареях", - рассказывает Литвиненко.

Далее, как говорит конструктор, у пирамиды будет четыре мощных паруса, а двигать его будет скутеры. "Титаник" построили профессионалы и вы знаете, что с ним произошло. А ковчег построил любитель. Пирамида - непотопляемый дом на воде. Если ее даже накроет 100-метровыми цунами, она не перевернется. У нее система "Ваньки-Встаньки". Что самое интересное, понтоны, на которых стоит пирамида, 20 метров длиной, 4 метра шириной и 2,5 метра высотой. Это цокольный этаж, 10 кают по 4 человека, в каждой из них будет иллюминатор. Лежа в каюте, вы будете видеть водный мир. Это самый настоящий ковчег", - сказал он.




Справка
Литвиненко Владимир Михайлович в 1970-1974 годах работал модельщиком по дереву в литейном производстве на заводе "Кыргызавтомаш" в городе Фрунзе, в 1976-1980 годах был фотографом в студии художественного фото, в 1982-1985 годах был слесарем-заточником, электросварщиком, в 1985-1992 годах - пчеловод (Киевский институт пчеловодства), в 1992-1997 годах - художник-дизайнер, отделочник, столяр-краснодеревщик. С 1997 по настоящее время работает ландшафтным дизайнером.

Источник - Turmush
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