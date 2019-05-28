В семье президента Таджикистана родился еще один Эмомали Рахмон

19:52 29.05.2019

Информированные источники сайта "Ахбор" сообщили, что у Рустами Эмомали – старшего сына президента Таджикистана Эмомали Рахмона несколько дней назад родился сын и новорожденного в честь его деда назвали Эмомали. Это второй сын 31-летнего мэра Душанбе Рустами Эмомали. Его старшего сына зовут Анушервон. Его имя уже несколько раз попал на заголовки новостей после победы его скакунов на скачках за Кубок Душанбе. У президента Таджикистана всего 9 детей – 7 дочерей (Фируза, Озода, Тахмина, Парвина, Рухшона, Зарина и Фарзона) и 2 сына (Рустам и Сомон). Самой старшей из детей Эмомали Рахмон– Фирузе – 44 года, а самому младшему – Сомону – 20 лет.



Источники сайта "Ахбор" сообщили, что в последние дни большая семья президента Таджикистана увеличилось еще на двоих президентских внуков, родившиеся у одного из дочерей и у старшего сына президента. У Рустами Эмомали родился сын, которого назвали в честь его деда Эмомали Рахмона.



"Таким образом, в семье президента сейчас два Эмомали Рахмона – тот, который президент и его новорожденный внук, сына мэра Душанбе Рустами Эмомали", - рассказал один из собеседников "Ахбор".



Рустами Эмомали женился в июне 2009 года на племяннице Мустафо Давлатова, покойного руководителя кондитерской фабрики "Ширин" Мустафо Давлатова. Семейство Давлатовых считается одним из очень влиятельных Лутфулло Давлатзода, известный актер, долгое время руководил государственным телеканалом "Сафина", Рахмон Давлатзода занимает пост замначальника УМВД Хатлонской области, а его супруга – Сумангул Тагойзода – пост министра труда, занятости населения и миграции РТ.



У Рустами Эмомали, по полученной информации, трое детей – дочь и два сына. Старшего сына Рустами Эмомали зовут Анушервон, которому сразу после рождения подарили табун лощадей. Имя Анушервона несколько раз уже попал в заголовки новостей, благодаря победы его скакунов на скачках за Кубок столицы Таджикистана.



Рустами Эмомали родился в декабре 1987 года и с января 2017 года занимает высокий пост мэра столицы Таджикистана. Многие считают его возможным преемником кресла отца и считают, что именно для Рустама в 2016 году были введены изменения в Конституцию РТ, снизившие возрастной ценз кандидатов в президенты с 35 до 30 лет. Рустами Эмомали 31 и он уже получил право выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах, которые должны состояться в 2020 году.



У президента Таджикистана Эмомали Рахмон всего 9 детей – 7 дочерей (Фируза, Озода, Тахмина, Парвина, Рухшона, Зарина и Фарзона) и двое сыновей (Рустам и Сомон). Самой старшей из них – Фирузе – 44 года, а самому младшему – Сомону – 20 лет. У большинства детей Эмомали Рахмона свои семьи, уже вышли замуж и примерно 6-7 из его внучек.



Противники нынешнего правительства Таджикистана подвергают критике назначении многочисленных родственников президента на ключевые посты и их усиливающееся положение в бизнесе, называя это признаками все большей концентрации власти и бизнеса в руках одной правящей семьи.



Но сторонники президента считают, что дети и родственники Эмомали Рахмона как и все другие граждане РТ имеют право занимать государственные должности или вести бизнес. По их мнению, назначении близких родственников президента на высокие посты говорит не о кумовстве, а о том, что Эмомали Рахмон доверяет больше только своим близким и может требовать и у них полной самоотдачи и лоялности.



Сейчас старший сын президента Рустами Эмомали занимает пост мэра столицы. Его дочь Озода Рахмон – начальник президентского аппарат. Рухшона Рахмонова – другая дочь президента работает в МИД, а Зарина Рахмон – заместителем председателя правления "Ориенбанка" – одного из крупнейших банков Таджикистана.



Эмомали Рахмон родился 5 октября 1952 года в Дангаринском районе и с ноября 1992 года, уже почти 27 лет руководит Таджикистаном. В 2016 году принятием специального закона ему присудили титул "Лидер нации – Основатель мира и национального единства".



Его сторонники считают, что Эмомали Рахмон смог предотвратить коллапс таджикской государственности, покончил с кровавой гражданской войне в Таджикистане и добился колоссальных успехов в развитии страны. Но критики обвиняют нынешнего лидера Таджикистана в создании авторитарного режима, подавлении инакомыслящих и продвижения культа своей личности. По их убеждению, 27 лет правления Рахмона не были удачными, так как Таджикистан остается самой бедной страной бывшего СССР, а большинство таджикских семей живут за счет денег, которые присылают трудовые мигранты из России.