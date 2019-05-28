Скандально известного ошмякого раздолбая Алимбекова пропихнули в главу Сельхозкомитета КырПарламента

22:56 29.05.2019

Жогорку Кенеш избрал депутата Нурбека Алимбекова (фракция "Кыргызстан") на должность председателя Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша в среду.



По итогам тайного голосования с использованием бюллетеней, кандидатуру Н.Алимбекова поддержали 95 депутата.



Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша.



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Примечание ЦентрАзии



В 2016 г. Алимбекова заставили оставить пост вице-спикера Жогорку Кенеша за "туризм" за госсчет в Таиланд