Морские мины могут стать поводом для войны с Ираном, - И.Субботин

00:02 30.05.2019

Болтон связал атаку на суда у берегов ОАЭ с Тегераном



Главной темой необъявленного визита помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стал Иран. США и их союзники по Ближнему Востоку продолжают обсуждать меры противодействия иранской внешней политике. Похоже, недавнее нападение на торговые суда в территориальных водах ОАЭ может стать поводом для усиления давления на Иран. В экспертной среде признают: нынешний кризис в регионе выглядит искусственным.



Накануне важных встреч в Абу-Даби Болтон заявил журналистам о высокой степени вероятности того, что к нападению на торговые суда, которое произошло недавно в территориальных водах ОАЭ, причастен Иран.



Так, помощник президента США предположил, что атака "была совершена почти наверняка с применением морских мин из Ирана". "Мы стараемся действовать разумно и ответственно, реагируя на Иран и его происки в регионе Персидского залива, – сказал представитель американской администрации. – Смысл в том, чтобы дать Ирану и его приспешникам понять, что такие действия вызовут очень жесткий ответ со стороны США". 12 мая Министерство иностранных дел ОАЭ сообщило, что четыре торговых корабля стали объектом провокации в исключительной экономической зоне аравийской монархии. Жертвами нападения стали суда под флагами Норвегии, ОАЭ и Саудовской Аравии.



Официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави уже отверг обвинения Болтона. "Неудивительно, что такие нелепые заявления делаются на встрече двух сторон (США и ОАЭ. – "НГ"), чьи антииранские настроения имеют давнюю историю", – сказал дипломат.



Визит Болтона в ОАЭ стал неожиданностью для наблюдателей. Помощник президента считается сторонником идеи о необходимости максимально жесткого подхода к Исламской Республике. Нередко Болтона называют автором плана по смене режима в Иране. Именно эти взгляды стали причиной разногласий между президентом США Дональдом Трампом и Болтоном, отмечало ранее издание Hill. В этом месяце Болтон обвинил Иран в том, что республика демонстрирует признаки подготовки к атаке на американские и союзные им силы на Ближнем Востоке. Считается, что отправка ударной группы ВМС США в Персидский залив с целью послать "четкое и безошибочное сообщение иранскому режиму" была инициативой президентского помощника. На этом фоне ОАЭ заявляли, что пытаются "разрядить" растущую напряженность между администрацией президента Трампа и иранским руководством.



Впрочем, есть признаки, что в этих условиях настрой и тон иранского руководства меняются. Президент Исламской Республики Хасан Рухани не исключил возможности переговорного процесса с Соединенными Штатами в том случае, если Вашингтон будет соблюдать все свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), ядерной программе. "Путь к переговорам с США будет открыт, если они снова поддержат соглашение СВПД", – сказал 29 мая глава иранского государства, выступая в Тегеране. Он отметил, что власти Ирана будут судить о намерениях администрации США "по их делам, а не по противоречивым заявлениям". Ранее 19 мая иранский президент заявлял, что его страна не вступит в переговоры с Америкой. "Мы не сядем за стол переговоров в условиях разнузданного давления и угроз", – отметил он, выступая на встрече с представителями интеллигенции в Тегеране.



Нынешний кризис вокруг Ирана имеет небольшое сходство с последними этапами ирано-иракской войны 1980–1988 годов, когда военные корабли американцев и их союзников патрулировали Персидский залив, чтобы предотвратить возможное блокирование Ираном торговых путей, которые пролегают через Ормузский пролив. То, что кризис вокруг Ирана спровоцирован искусственно, признают и в экспертной среде.



"C одной стороны, Болтон оперирует бездоказательными заявлениями: известно о том, что танкеры в водах ОАЭ были атакованы подводными аппаратами и в этот момент в районе находилось иранское судно, которое могло координировать это, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – С другой стороны, в этот период была обстреляна "зеленая зона" в Багдаде. По всей видимости, это была проиранская фракция ополчения. Кроме этого, участок саудовского нефтепровода был атакован хуситами, которых, наверное, нельзя называть иранскими "прокси" (посредниками. – "НГ"), но которые тем не менее контактируют с иранскими спецслужбами и получают от них помощь. Зачем такая комбинация понадобилась Ирану – вопрос. Теоретически на фоне возвращения санкций и усиления американской риторики Тегерану выгодно обострение ситуации для корректировки своей внутренней политики. Хотя понятно, что такая ситуация на фоне неудачных попыток США и Саудовской Аравии собрать более или менее консолидированный антииранский блок в регионе выглядит как искусственный кризис вокруг Ирана".



Игорь Субботин

29 мая 19