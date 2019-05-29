Си Цзиньпин едет в Россию дружить против США

00:04 30.05.2019

Фронт новой холодной войны пройдет через Петербургский экономический форум



Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию с 5 по 7 июня для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). При этом Госдеп США громко заявил о неучастии в ПМЭФ. Похоже, что линия экономического противостояния в новой холодной войне между КНР и США пройдет по территории России.



Нынешний ПМЭФ станет пятым после старта широкомасштабных западных санкций против РФ, от участия в нем отказались американские власти. Представитель Госдепартамента заявил, что правительственной делегации на форуме не будет, его проигнорирует даже американский посол, причем посольство заранее объяснило свой демарш тем, что американский инвестор Майкл Калви находится под стражей и ему предъявлены уголовные обвинения по вопросам, относящимся к деловому спору. Бывший глава Morgan Stanley в России Райр Симонян очень низко оценил инвестиционный климат в России. "Риск инвестиций в Россию не высокий, а запретительный" – так он объяснил в интервью изданию Bell уход из РФ самого успешного западного инвестбанка.



Эксперт тем не менее не исключает, что на предстоящей встрече могут состояться громкие совместные объявления. "Учитывая растущий рост интереса Китая к налаживанию контактов с Европой, роль России, как ключевого участника проекта "Один пояс – один путь" (ОПОП) соединяющего КНР и ЕС, безусловно, растет. В складывающихся условиях, для Пекина возрастает значимость транспортной инфраструктуры. Высокоскоростная магистраль, Северный морской путь, автомобильные трассы – эти проекты, пролегающие по территории РФ, становятся чрезвычайно интересны Китаю. Не исключено, что на предстоящей встрече вопросам совместного развития этих маршрутов будет уделено повышенное внимание", – сказал Манкевич.



По идее, питерский форум, так же как дальневосточный, сочинский, красноярский, призван стимулировать инвестиции в страну. К ним приурочивается подписание различных соглашений, сумма которых идет в общую статистику форума, так же как количество участников и звезд. Например, на прошлогоднем ПМЭФ в Петербург приезжало более 17 тыс. участников из 143 стран и было подписано 593 соглашения на 2,6 трлн руб. Главными гостями президента Владимира Путина, который лично курирует этот форум с 2006 года, были президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Поднебесная была представлена зампредом КНР Ван Цишанем.



Правда, не всегда соглашения реализуются. Например, в 2015 году на ПМЭФ с помпой было объявлено о подписании соглашения о создании лизинговой компании для поддержки продаж самолета Sukhoi Superjet 100 на территории Китая и стран Юго-Восточной Азии. Проект заглох, а Superjet стал чуть ли не символом "серьезных проблем авиационной отрасли России", как заявил в среду генеральный прокурор Юрий Чайка.



В 2019 году звездой ПМЭФ станет Си Цзиньпин. Его визит в РФ будет проходить на фоне ужесточения конфликта между Пекином и Вашингтоном, которые хотели подписать торговое соглашение еще в марте, но непримиримые разногласия не позволили сделать этого до сих пор. Более того, США ввели дополнительны пошлины на китайские товары, а ведущие американские хай-тек-компании отказались сотрудничать с китайской Huawei.



Но можно ли утверждать, что холодная американо-китайская война обрисовывает новую роль России в мире, и означает ли это, что у России появилось новое окно возможностей для расширения связей с Китаем? Российские власти уверяют, что сотрудничество России с КНР достигло беспрецедентно высокого уровня. Так заявлял по крайней мере Владимир Путин в апреле, когда был с двухдневным визитом в Пекине, где принимал участие в форуме "Один пояс – один путь" (ОПОП) и встречался с Си Цзиньпином. Путин отмечал рекорд, который был поставлен в торговле между двумя странами: по итогам 2018 года товарооборот увеличился на 24,5% и составил 108 млрд долл. при "плане" в 100 млрд. Однако эксперты "НГ" не уверены, что визит Си станет поворотным в отношениях двух стран.



"Сам факт визита, конечно, не демонстрирует глобального разворота Китая от США к России, – сказал "НГ" президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. – Во-первых, сам визит был спланирован достаточно давно, в период, когда Пекин и Вашингтон еще пытались договориться и смотрели на этот процесс с большой долей оптимизма. Во-вторых, встречи лидеров России и Китая проходят постоянно и, как отметил Си Цзиньпин, за последние шесть лет он встретился с Владимиром Путиным более 30 раз. В-третьих, расколы в отношениях КНР и США и России и США очевидны и без символических визитов".



Руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов считает, что ошибки Китая при реализации проекта ОПОП могут привести к тому, что в итоге Россия пойдет своим путем, объединив такие же страны, которым не близки ни Китай, ни США.



"КНР начала пересматривать свои отношения со странами, с которыми отношения были нормальными, но не "повышенными". Например, в последние полгода там улучшили отношения с Индией, с которой были понижены тарифы, некоторыми странами Юго-Восточной Азии, где продвигают интересы "опальной" Huawei. И РФ – один из пунктов в этом ряду", – говорит эксперт. Однако Россия всегда была более открыта к Китаю, чем Китай к РФ, подчеркивает Маслов. "Особенно это проявилось после событий 2014 года, после которых РФ объявила о повороте на восток, но Китай не стал важным партнером в импортозамещении, инвестиционное сотрудничество также шло не очень активно. Так что планируемый визит Си – это хороший знак, но не стоит очаровываться. Не исключено, что в ходе визита будут подниматься только старые темы по сотрудничеству в добыче энергоносителей с обсуждением их объемов и цен, а лучшие воспоминания о визите останутся от посещения китайским лидером зоопарка в Северной столице. О результате можно будет судить по объему реально заключенных сделок", – говорит Маслов.



По мнению эксперта, что будет точно – так это декларирование китайского видения мироустройства, включая все вопросы международных отношений, а не только торговли. "Это происходит на всех форумах в последнее время, которые Си активно посещает", – поясняет эксперт. "В условиях нового этапа американо-китайской холодной войны место России может измениться. Конфликт двух крупнейших экономик приводит к спаду мировой торговли, что неблагоприятно сказывается и на РФ, как части этого рынка. Никаких новых окон возможностей для нас не открылось. Переговоры об увеличении экспорта в Китай, в частности сельскохозяйственной продукции, идут, но заметных результатов пока не видно. В глобальном конфликте РФ не вступает в перепалку, хотя находится скорее на стороне Китая. У США и Китая есть слабые точки: Китай слишком давит на своих партнеров-участников проекта "Один пояс – один путь", США также давят на своих партнеров. В этой ситуации Россия может по примеру существовавшего когда-то "движения неприсоединения" пойти по пути создания собственного полюса, объединения нескольких стран, над которыми не довлеют позиции Китая и США", – говорит Маслов.



Анатолий Комраков



29.05.2019