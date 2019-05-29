В ЕАЭС из Назарбаева надеются "выжать" еще много положительного, - В.Панфилова

00:06 30.05.2019

Национальный лидер Казахстана наградил коллег орденами имени самого себя



В Нур-Султане проходят торжественные мероприятия, посвященные 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Накануне состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), в ходе которого по предложению президента РФ Владимира Путина Назарбаев стал почетным председателем ВЕЭС – наднационального органа интеграционного объединения.



Нурсултан Назарбаев в ответ наградил Владимира Путина орденом своего имени за вклад в расширение сотрудничества между двумя странами. Такие же ордена получили Александр Лукашенко и Сооронбай Жээнбеков. Для дебютанта "клуба лидеров ЕАЭС" премьер-министра Армении Никола Пашиняна у Назарбаева вместо награды нашлись теплые слова: "Между Казахстаном и Арменией всегда были добрые отношения. Армянская диаспора в Казахстане является мостом между нашими странами".



"Как и прогнозировалось, Нурсултану Назарбаеву предложен пост почетного председателя ЕАЭС. Это новая должность, и, вероятно, она не будет номинальной, а наделит Нурсултана Назарбаева серьезными полномочиями для представления союза на внешних площадках, осуществления необходимых переговоров, координирования текущей деятельности Евразийской экономической комиссии. То есть перед Назарбаевым встанет задача вдохнуть новую жизнь в интеграционные процессы", – считает казахстанский политолог Талгат Калиев.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко подметил: "Он (Назарбаев. – "НГ") может оказать нам неоценимую помощь. Поэтому не надо думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел. Мы из него еще очень много сможем выжать положительного для нашего союза".



Назарбаев уже предложил разработать "дорожную карту" ЕАЭС до 2025 года. По его мнению, странам ЕАЭС необходимо расширять границы сотрудничества с Европейским союзом и Шанхайской организацией сотрудничества, развивать внутри своих стран авиацию, несырьевое производство и извлечь для себя выгоду из торгового конфликта между США и Китаем. "Учитывая накопившиеся противоречия во взаимоотношениях Владимира Путина с западными лидерами, появление Нурсултана Назарбаева в новом качестве способно стать окном возможностей и новым каналом как экономических, так и политических коммуникаций. Очевидно, что опыт и накопленный авторитет Нурсултана Назарбаева здесь будет использован на максимально возможном уровне", – полагает Калиев.



Впрочем, президенты стран ЕАЭС предлагают вначале разобраться с проблемами внутри интеграционного объединения. В частности, Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС пока не созданы равные условия для хозяйствующих субъектов в энергетике, и предложил Назарбаеву в качестве почетного председателя ВЕЭС заняться анализом этих вопросов. "Необходимо создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику. Пока же предпочтения отдаются интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны. Каждый из нас – от глав государств до экспертов – должен четко понимать, что мы строим именно единый рынок", – сказал Лукашенко, выступая на заседании ВЕЭС. Он также считает необходимым расширить полномочия Евразийской комиссии в части "противодействия введению барьеров".



Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков считает необходимым внедрение механизмов поддержки в ЕАЭС стран с малой экономикой: "Хочу обратить внимание на актуальный вопрос, связанный со значительным разрывом между экономиками государств – членов ЕАЭС. Тенденция сохранения разрыва между странами союза может неблагоприятно повлиять на развитие евразийской интеграции и в целом". Он считает, что участникам союза необходимо найти консенсусное решение по вопросу укрепления экономик и обеспечения их гармоничного развития и сближения. "Предлагаю поручить Евразийской экономической комиссии провести анализ различных механизмов поддержки и развития стран с малыми экономиками и подготовить конкретные предложения для внедрения подобного механизма в нашем союзе", – сказал Жээнбеков.



Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС. В частности, он сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств ЕАЭС. "Нам есть еще над чем работать", – сказал Путин. При этом он отметил, что "сегодня ЕАЭС – эффективное интеграционное объединение".



По итогам заседания ВЕЭС было принято решение о создании Совета по промышленной политике, сообщила пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию Казахстана. Создание и работа совета позволит обеспечить координацию взаимодействия уполномоченных органов исполнительной власти государств-членов, к задачам которых относится выработка государственной политики в сфере промышленности.



В ведении Совета по промышленной политике будут находиться: вопросы создания производств конкурентоспособной продукции на основе новых цепочек добавленной стоимости; применение совместных мер по развитию экспорта высокотехнологичной, совместно произведенной промышленной продукции государств-членов на рынки третьих стран; устранение барьеров в сфере промышленности; привлечение инвестиций и повышение доступности финансовых ресурсов для предприятий промышленности; выработка подходов по новым направлениям и перспективам развития интеграции в сфере промышленной политики.



Политолог, эксперт по постсоветскому пространству Аркадий Дубнов считает, что саммит ЕАЭС, кроме как юбилейными поздравлениями и церемониальными почестями, ничем не запомнится. "Я так и не понял, какого рода проблемы, стоящие сегодня перед ЕАЭС, ставились и обсуждались и что решалось. Понятно, что мероприятие было приурочено к 25-летию объявления Назарбаевым идеи создания евразийской интеграции и к 5-летию создания ЕАЭС, и самое главное – поражающая воображение церемония награждения трех президентов Нурсултаном Назарбаевым в городе Нур-Султан орденами Назарбаева. Я боюсь, что только эта деталь останется в памяти. И, к сожалению, должен заметить – чрезвычайно обидно, что окружение действительно выдающегося лидера Казахстана, создателя его современной государственности не смогло упредить возникновение этого не приносящего славу казуса. Понятно, что мир теперь будет деликатно улыбаться при разговорах о Казахстане и о том, чем был прославлен его лидер в этот день", – сказал "НГ" Аркадий Дубнов.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

29 мая 19