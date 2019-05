Заставят ли США Турцию отказаться от приобретения российских С-400? - В.Прохватилов

Что такое суверенитет Турции



Государственный департамент США потребовал от Турции отказаться от покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400, дав на размышление две недели. Об этом 21 мая сообщил телеканал CNBC. Двухнедельный срок подходит к концу.



Публикации на сайте канала, принадлежащего "Большой четверке" американских инвестиционных фондов (The Vanguard Group, Inc., BlackRock, Inc., State Street Corporation, Wellington Management Group LLP), был предпослан нарочито оскорбительный для турецкой стороны заголовок: "Турция должна до следующего месяца отменить грязную сделку с Россией на несколько миллиардов долларов".



Вашингтон предлагает Анкаре вместо российских ЗРК С-400 купить американские комплексы Patriot. Предложение Вашингтона окончательное, других отсрочек не будет, заявили источники телеканала CNBC в Госдепе. Дескать, страны, входящие в НАТО, должны закупать военную технику, совместимую со стандартами НАТО, а российская техника этим стандартам не соответствует. Если Анкара не примет американское предложение, США отлучат Турцию от участия в программе разработки и производства корпорацией "Локхид" истребителей F-35, не продадут обещанную сотню этих истребителей пятого поколения и введут суровые санкции против Турции.



Чтобы удержать Турцию от сделки с русскими, США дважды, в 2013 и 2017 годах, предлагали продать ей свою ракетную систему Raytheon Patriot. Анкара оба раза отказывалась.



О переговорах Турции и РФ по закупке С-400 стало известно в ноябре 2016 года. В сентябре 2017 года в России, пишет ТАСС, подтвердили факт заключения контракта, тогда же Эрдоган сообщил, что аванс за поставку российских ЗРК внесен. А в прошлом году американская разведка, как сообщил источник телеканала CNBC, обнаружила, что Турция уже подготовила площадку и бункер для российских С-400.



При этом в Минобороны Турции считают, что США не могут исключить Турцию из программы F-35 без получения согласия всех девяти стран, участвующих в ней, заявил представитель Министерства обороны Турции; министерство продолжает подготовку к получению в ноябре сего года американских истребителей F-35, рассчитывая одновременно в июне получить российские С-400.



Однако 23 мая палата представителей Конгресса США приняла законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, лишающий министра обороны возможности одобрить поставку Турции американского вооружения без представления доклада, касающегося покупки Анкарой С-400. В докладе должна содержаться "оценка возможной покупки правительством Турции системы противоракетной и противовоздушной обороны С-400 у Российской Федерации и потенциального влияния такой сделки на двусторонние американо-турецкие отношения". Конгресс интересует, как покупка турками С-400 скажется на использовании ими истребителей пятого поколения F-35, истребителей F-16, зенитных комплексов Patriot, тяжелых транспортных вертолетов CH-47 Chinook и других американских систем вооружений.



Проблема технологической совместимости российских и американских систем вооружений действительно существует, но не является непреодолимой, а причина жесткого американского противодействия приобретению Турцией российских С-400 лежит в другой плоскости, пишет турецкая газета Türkiye: "С созданием собственной национальной системы ПВО Турция получит значительное стратегическое преимущество в энергетической политике в Восточном Средиземноморье и в обеспечении безопасности на Ближнем Востоке". При этом интересы Турции в ряде вопросов не совпадают с интересами США.



Наиболее очевидное поле столкновения турецких и американских интересов – курды на севере Сирии, которых Турция считает террористами и которых поддерживают США. Если Турция развернет против сирийских курдов военные действия, американцам сложно будет предоставить курдам поддержку с воздуха из-за наличия у турецкой армии С-400. Радиус действия этих российских ЗРК составляет 400 километров. Кстати, континентальный шельф Турции распространяется в Средиземное море на 370 километров, и сейчас вокруг углеводородных ресурсов этого шельфа ведутся ожесточенные споры.



Президент Турции Реджет Тайип Эрдоган, выступая 18 мая в Стамбуле, заявил, что "определенно не может быть и речи о том, чтобы отступить в вопросе об С-400, это уже готовая сделка". "С-400 является оборонительной системой и имеет большой радиус действия. Что касается плана платежей, Россия предоставила нам очень подходящие условия", – сказал Эрдоган; Турция уже направила в Россию 100 инженеров, чтобы освоить работу с С-400. Больше того: по словам турецкого лидера, будет также рассмотрено совместное с Россией производство ЗРК С-500.



В свою очередь министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Турция уже готовится к возможному введению против нее Вашингтоном санкций в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).



Политический обозреватель либерального турецкого портала T24 Мурат Сабунджу считает, что Турция в вопросе покупки С-400 подошла к точке невозврата. По его мнению, тройственный союз России, Турции и Ирана в области обороны и энергетики постепенно формируется, хотя между Анкарой и Москвой существует напряженность, вызванная разногласиями в оценке ситуации в сирийской провинции Идлиб.



Мурату Сабунджу возражает директор института "XXI век, Турция" Джахит Армаган Дилек, считающий, что "С-400 не придут": якобы "новости последних дней показывают, что Турция присоединилась к планам США в Сирии".



Между тем после всех громких заявлений турецких лидеров об их решимости приобрести российские ЗРК отказ от них означал бы, что суверенитет Турции ей самой не принадлежит. Эрдоган не может это не понимать.



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 29.05.2019