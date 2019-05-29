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Лукашенко увидел прорехи в евразийской интеграции, - А.Ходасевич
07:22 30.05.2019

Белорусская оппозиция собирает подписи за выход из Союзного государства

Александр Лукашенко заметил, что интеграция в ЕАЭС "поворачивается вспять". Фото с сайта www.president.gov.by
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поручили своим правительствам "проработать и сверить" встречные планы углубления интеграции в рамках Союзного государства. Только после этого к обсуждению темы подключатся президенты. Таким образом, надежды экспертов на разрешение проблемных вопросов снова не оправдались.

Президенты Белоруссии и России встретились вчера в Нур-Султане, куда они прибыли для участия в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета (договор о Евразийском экономическом союзе был подписан 29 мая 2014 года). На полях саммита они обсудили "вопросы углубления двусторонней интеграции", сообщило госинформагентство "Белта". "Ранее стороны обменялись соответствующими предложениями. Сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин рассмотрели данные вопросы в первом приближении и дали поручение правительствам до 21 июня найти по всем из них точки соприкосновения", – говорится в сообщении. Предполагается, что только после этого они встретятся, чтобы "обстоятельно и подробно" обсудить "все российско-белорусские вопросы и дальнейшее системное взаимодействие".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов отдельно уточнил, что самую горячую в данный момент тему двусторонних отношений – освобождение нефтепровода "Дружба" от загрязненной нефти и компенсация пострадавшим государствам в связи с ее поступлением – президенты не обсуждали. "Этим занимаются технические ведомства", – сказал он. Как сообщалось, с 24 мая грязная нефть начала откачиваться обратно в Россию в реверсном направлении. По данным на 29 мая, было откачано лишь около 170 тыс. т, притом что на территории Белоруссии такой нефти 1 млн т. Столько же на территории Польши и Германии. Белоруссия с 24 мая установила специальные тарифы на прокачку именно этой нефти, эксперты подсчитали, что страна сможет заработать на этом около 3 млн долл. Вопрос компенсации за приостановку, а затем снижение объемов экспорта, сокращение объемов производства нефтеперерабатывающих заводов и вывод из строя их оборудования пока находится на стадии кулуарного обсуждения. Судя по информации, которая доходит до общественности, стороны не сходятся в оценке масштабов потерь: если у Белоруссии это "сотни миллионов долларов" и "огромные деньги", то у российской стороны это максимум 100 млн долл. для всех пострадавших стран. Министр финансов России Антон Силуанов вчера заявил о том, что бюджет вообще не должен никак пострадать "из-за косяков компании, которая занимается поставкой нефти".

Разочарование общественности такими результатами переговоров Лукашенко и Путина вызвано несколькими факторами. Во-первых, проблем в отношениях союзниц много, и они давно не решаются, хотя президенты встречаются и что-то обсуждают. Во-вторых, некоторые эксперты накануне выражали мнение, что уж эта встреча должна быть результативной и даже чуть ли не судьбоносной.

Впрочем, в рамках ЕАЭС можно было обсуждать многие из волнующих Минск вопросов. Например, закрытие российского рынка для некоторых белорусских товаров и, в частности, белорусского продовольствия. Александр Лукашенко не преминул затронуть эту тему в своем выступлении на саммите. "Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, от введения всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования прочного фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции", – заявил он. По мнению белорусского президента, тогда интерес к ЕАЭС начнут проявлять и другие государства. "Необходимо создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику. Пока же предпочтение отдается интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны", – покритиковал ЕАЭС Александр Лукашенко.

В то же время риторика его выступления далека от той, которую он использовал, рассуждая на тему евразийской интеграции у себя в стране. "Безусловно, ЕАЭС еще слишком молод. Однако он уже доказал свою эффективность и самостоятельность, обеспечив нашим странам дополнительный источник экономического роста, позволяющий противодействовать негативным тенденциям в мире. И этот потенциал не просто далеко не исчерпан, ему вообще не положено начало. Впереди огромные перспективы", – сказал белорусский президент на саммите ЕАЭС 29 мая. "К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования, а отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой", – говорил он на совещании по поводу участия Белоруссии в интеграционных объединениях в марте этого года.

Пока президенты и правительства думают над вопросом, как углубить союзную интеграцию, белорусская оппозиция начала сбор подписей за выход страны из Союзного государства. Петицию инициировала общественная кампания "Вперед, Беларусь!". Оппозиции не нравится и то, что сейчас этот вопрос обсуждается "за закрытыми дверями".

Минск
Антон Ходасевич
Cобственный корреспондент "НГ" в Белоруссии

29.05.2019

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559190120
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