Повторит ли Иран судьбу Ирака в противостоянии с США?

07:35 30.05.2019

28.05.2019,



19 марта 2003 года США и их союзники начали войну в Ираке в попытке свергнуть диктатуру Саддама Хусейна. В те дни Джордж Буш произнес свою знаменитую фразу: "США и союзные силы начинают военные операции по разоружению Ирака, освобождению его народа и защите мира от великой опасности".



Администрация Буша оправдывала проведение войны тем, что Саддам Хусейн владеет "оружием массового уничтожения" и готов его применить. Но вскоре стало понятно, что эти заявления безосновательны.



Вскоре после вторжения в Багдад силам коалиции удалось свергнуть режим Хусейна и в течение трех недель захватить все крупные города Ирака, понеся незначительные потери. Президент Буш объявил о прекращении крупных боевых действий 1 мая 2003 года. Несмотря на победу, американские войска не были выведены из Ирака.



Большинство американцев считали, что США навели порядок на Ближнем Востоке, обеспечив мирный переход к новому демократически избранному правительству и свободному обществу.

Тем не менее, все закончилось полным провалом. 8 лет длилась интенсивная партизанская война, в результате, по данным BBC, погибло 4487 американских военнослужащих и более 100 тыс. иракских гражданских лиц. Финансовые расходы США составили от $802 млрд до $3 трлн.



И к чему привела вся эта суматоха? Помимо того, что была проведена смена режима в Ираке, погибли тысячи иракских военнослужащих/гражданских лиц и представителей сил коалиции. Были потрачены триллионы долларов налогоплательщиков, усилилась дестабилизация на Ближнем Востоке. При этом в ходе обысков и допросов Саддама Хусейна никакого оружия массового уничтожения обнаружено не было. Возрождение террористической организации "Аль-Каида" привело к значительному усилению терроризма на религиозной почве. Словом, все усилия США оказались напрасными.



Несмотря на всю трагедию войны, некоторые до сих пор считают, что вторжение в Ирак был правильным решением. Джон Болтон, занимавший в ту пору должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями, до сих пор поддерживает войну и смену режима в Ираке. Войну оправдывают и другие "ястребы" Белого дома, такие как Майк Помпео и Никки Хейли. И, если следовать их заявлениям, США сейчас могут оказаться на грани конфликта с Ираном. Насколько это реально?



Исторические события не повторяются, они "рифмуются". Эти рифмы помогают понять, как будет развиваться ситуация в наши дни. Первым шагом к войне в Ираке стали экономические санкции. Они были направлены на то, чтобы добиться уничтожения иракским руководством оружия массового поражения, в том числе, ядерного, биологического и химического. Сходство между тем, что происходило тогда и тем, что можно наблюдать сегодня, поражает воображение.



За последний месяц администрация Трампа применяла в отношении Ирана "удушающие приемы". После 1 мая она решила не предоставлять странам-покупателям иранской нефти дополнительных отсрочек. Это означает, что против стран, которые не прекратят импорт иранской нефти, будут введены санкции. Основная цель этих шагов – свести экспорт иранской нефти к нулю.



Кроме того, администрация США объявила Корпус стражей исламской революции террористической организацией и развернула свои корабли и бомбардировщики в Персидском заливе. Словом, были предприняты все усилия для того, чтобы заставить Иран подчиниться. Впрочем, цель так и не была достигнута.

Более того, решимость Ирана противостоять противнику лишь укрепилась. По мнению аналитиков, иранские лидеры не намерены капитулировать в экономической и реальной войне также они не станут вести переговоры под давлением.



Происки США оказали пагубное воздействие на иранский народ, в частности, на крайне правых шиитских исламистов. Тон сменил даже Хасан Рухани, президент Ирана. Он заявил, что решил уйти от ограничений, введенных в рамках иранской ядерной сделки 2015 года. США ответили новыми санкциями в отношении Тегерана. Кризис усилился.



В пятницу Трамп объявил, что США отправят на Ближний Восток 1500 военнослужащих. Якобы это необходимо для того, чтобы обеспечить защиту расположенных в регионе войск. Вся эта ситуация обусловлена санкциями США против Тегерана. Сейчас в Иране набирают силу шиитские исламисты, которые давно не доверяют США. Эскалация этой напряженности грозит перерасти в конфликт.



Если на Иран оказать слишком сильное давление, он проигнорирует ограничения и приступит к разработке ядерного оружия. Тогда у США будут все причины развязать войну с Ираном. У неоконсерваторов появится марионеточное государство на Ближнем Востоке.



Может ли повториться ситуация с Ираком в случае с Ираном?

Все зависит от того, насколько сильно влияние Болтона, Помпео и других "ястребов" на решения президента. Пока оно кажется непреодолимым. Твиты Трампа также не утешают "Если Иран захочет бороться, это станет официальным концом Ирана. Никогда не угрожайте США!". Несмотря на все это, действия важнее слов.



Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн попытался смягчить опасения по поводу этой ситуации. Он заявил: "Мы не допустили атаки на американские силы. Все внимание мы сейчас уделяем тому, чтобы предотвратить просчеты Ирана. Мы не хотим, чтобы ситуация обострилась. Речь идет о сдерживании агрессии, а не о войне".



Независимо от того, кто как относится к ситуации с Ираном, одно можно сказать наверняка: война в Иране принесет гораздо больше разрушений и потерь, чем война в Ираке.