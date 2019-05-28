 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 30.05.2019
09:06  В память "героев Казахской Республики". Каз-псевдо-оппо-партия "Ак жол" смело проведет "запрещенный" марш
08:58  Именно вода станет главным инструментом в решении других проблем ЦА, - У.Асаналиев
08:55  Война США с Китаем в пятом поколении. Casus belli найдется всегда, - К.Геращенко
08:32  КырФинпол объявил войну кладбищенской мафии? "ВечБишкек"
08:20  Эй, как там тебя. Кырпремьер Абылгазиев рассказал, как он выбирает кандидатов в министры
08:10  В Украине разбился военный вертолет с комбригом на борту
07:39  Завершение Хитрого Плана Путина по Украине, - Д.Дзыговбродский
07:35  Повторит ли Иран судьбу Ирака в противостоянии с США?
07:22  Лукашенко увидел прорехи в евразийской интеграции, - А.Ходасевич
00:47  Анархия без берегов. От поиска лучшей власти - к идее безвластия, - Амедео Бартело
00:43  Георгий Маленков - от руководителя СССР до директора Экибастузской ТЭЦ (история), - Л.Млечин
00:42  Заставят ли США Турцию отказаться от приобретения российских С-400? - В.Прохватилов
00:41  США идут на экономическое удушение Ирана, - В.Васильев
00:38  Постиндустриальный мир на пути к технологическому феодализму, - А.Запольскис
00:06  В ЕАЭС из Назарбаева надеются "выжать" еще много положительного, - В.Панфилова
00:04  Си Цзиньпин едет в Россию дружить против США
00:02  Морские мины могут стать поводом для войны с Ираном, - И.Субботин
Среда, 29.05.2019
22:56  Скандально известного ошмякого раздолбая Алимбекова пропихнули в главу Сельхозкомитета КырПарламента
22:14  Речь господина Назарбаева была, как обычно, исторической, - репортаж из Нур-Султана А.Колесникова
19:52  В семье президента Таджикистана родился еще один Эмомали Рахмон
19:44  В Иссык-Куль планируют спустить... плавучую пирамиду (видео)
19:34  Генпрокуратура Афганистана займется расследованием "секс-скандала" в окружении президента Гани
19:14  Казахстанский профессор Виктор Инюшин научился получать "живую" воду
19:10  На Европу сброшена политическая осколочная бомба. 9-е выборы в Европарламент, - Le Monde
19:00  Российского политтехнолога П.Милосердова моссуд приговорил к 2,5 г. за подготовку путча в Казахстане
17:48  Карлсон вернулся! Саакашвили вновь в Украине
17:05  Амер-прокурор Мюллер ушел в отставку и заявил о закрытии "российского дела"
16:39  Львов. Протестующая бандерня ворвалсь в ГорРаду и бьет чиновников
16:27  Экс-мэр Тегерана Наджафи сознался в убийстве жены. Жужжала, старая...
15:30  В США умер основатель Human Rights Watch 95-летний Бернштейн
15:19  Программы кандидатов в Каз-президенты: мало слов и еще меньше смысла, - С.Исабаева
14:51  В кыргызском Оше объявили забастовку протеста... мясники
14:41  Узбекистан будет производить немецкие авто Volkswagen. Штайнмайер пообещал
14:06  Global Times: Будущее ЕС за евразийской интеграцией
14:02  Димаш Кудайберген получил медаль в честь 150 летия города Актобе
14:01  Новой идеологией для Украины будет Либертарианство...
14:00  Военная мощь Пакистана зиждется на китайском фундаменте, - А.Храмчихин
13:59  Лики Узбекистана в портретах художника Маргариты Шуваловой. Ч. 3, - Б.Мусаев
13:58  Танкером по санкциям. Китай возобновляет закупки иранской нефти, игнорируя угрозы Трампа, - М.Хосудовский
13:57  Москва, Минск и Белград создадут новую ось Восточной Европы
13:54  Кыш, бестолочь. Депутаты Жогорку Кенеша просят Мухаммедкалыя Абылгазиева покинуть пост премьера
13:50  Триумф национал-популистов. Итоги выборов в Европарламент и коалиция Бэннона, - Е.Ларина
13:40  Назарбаев стал еще и "почетным председателем Высшего совета ЕАЭС"
08:56  Елбасы жестко прикололся над Путиным. КырПрезидент Жээнбеков тоже удостоен ордена "Нурсултана Назарбаева"
08:30  Конец басен про глобализм и свободу, - А.Нарышкин
07:25  Евразийская пятилетка. Высший экономический совет ЕАЭС собрался в Нур-Султане, - "Къ"
07:22  Рискнет ли Америка воевать с Ираном, - А.Шарковский
07:19  КНР готовится к контролируемому ущербу, - О.Соловьева
07:17  Таджикская армия интегрируется с российской, - В.Мухин
07:13  ХХI век- война двух великих стен. Чем Оружие страшней – тем властители тупей, - Тимур Зульфикаров
00:51  Героин нашего времени. Шерали Табаров и его нарко-империя, - "Известия"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Повторит ли Иран судьбу Ирака в противостоянии с США?
07:35 30.05.2019

28.05.2019,

19 марта 2003 года США и их союзники начали войну в Ираке в попытке свергнуть диктатуру Саддама Хусейна. В те дни Джордж Буш произнес свою знаменитую фразу: "США и союзные силы начинают военные операции по разоружению Ирака, освобождению его народа и защите мира от великой опасности".

Администрация Буша оправдывала проведение войны тем, что Саддам Хусейн владеет "оружием массового уничтожения" и готов его применить. Но вскоре стало понятно, что эти заявления безосновательны.

Вскоре после вторжения в Багдад силам коалиции удалось свергнуть режим Хусейна и в течение трех недель захватить все крупные города Ирака, понеся незначительные потери. Президент Буш объявил о прекращении крупных боевых действий 1 мая 2003 года. Несмотря на победу, американские войска не были выведены из Ирака.

Большинство американцев считали, что США навели порядок на Ближнем Востоке, обеспечив мирный переход к новому демократически избранному правительству и свободному обществу.
Тем не менее, все закончилось полным провалом. 8 лет длилась интенсивная партизанская война, в результате, по данным BBC, погибло 4487 американских военнослужащих и более 100 тыс. иракских гражданских лиц. Финансовые расходы США составили от $802 млрд до $3 трлн.

И к чему привела вся эта суматоха? Помимо того, что была проведена смена режима в Ираке, погибли тысячи иракских военнослужащих/гражданских лиц и представителей сил коалиции. Были потрачены триллионы долларов налогоплательщиков, усилилась дестабилизация на Ближнем Востоке. При этом в ходе обысков и допросов Саддама Хусейна никакого оружия массового уничтожения обнаружено не было. Возрождение террористической организации "Аль-Каида" привело к значительному усилению терроризма на религиозной почве. Словом, все усилия США оказались напрасными.

Несмотря на всю трагедию войны, некоторые до сих пор считают, что вторжение в Ирак был правильным решением. Джон Болтон, занимавший в ту пору должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями, до сих пор поддерживает войну и смену режима в Ираке. Войну оправдывают и другие "ястребы" Белого дома, такие как Майк Помпео и Никки Хейли. И, если следовать их заявлениям, США сейчас могут оказаться на грани конфликта с Ираном. Насколько это реально?

Исторические события не повторяются, они "рифмуются". Эти рифмы помогают понять, как будет развиваться ситуация в наши дни. Первым шагом к войне в Ираке стали экономические санкции. Они были направлены на то, чтобы добиться уничтожения иракским руководством оружия массового поражения, в том числе, ядерного, биологического и химического. Сходство между тем, что происходило тогда и тем, что можно наблюдать сегодня, поражает воображение.

За последний месяц администрация Трампа применяла в отношении Ирана "удушающие приемы". После 1 мая она решила не предоставлять странам-покупателям иранской нефти дополнительных отсрочек. Это означает, что против стран, которые не прекратят импорт иранской нефти, будут введены санкции. Основная цель этих шагов – свести экспорт иранской нефти к нулю.

Кроме того, администрация США объявила Корпус стражей исламской революции террористической организацией и развернула свои корабли и бомбардировщики в Персидском заливе. Словом, были предприняты все усилия для того, чтобы заставить Иран подчиниться. Впрочем, цель так и не была достигнута.
Более того, решимость Ирана противостоять противнику лишь укрепилась. По мнению аналитиков, иранские лидеры не намерены капитулировать в экономической и реальной войне также они не станут вести переговоры под давлением.

Происки США оказали пагубное воздействие на иранский народ, в частности, на крайне правых шиитских исламистов. Тон сменил даже Хасан Рухани, президент Ирана. Он заявил, что решил уйти от ограничений, введенных в рамках иранской ядерной сделки 2015 года. США ответили новыми санкциями в отношении Тегерана. Кризис усилился.

В пятницу Трамп объявил, что США отправят на Ближний Восток 1500 военнослужащих. Якобы это необходимо для того, чтобы обеспечить защиту расположенных в регионе войск. Вся эта ситуация обусловлена санкциями США против Тегерана. Сейчас в Иране набирают силу шиитские исламисты, которые давно не доверяют США. Эскалация этой напряженности грозит перерасти в конфликт.

Если на Иран оказать слишком сильное давление, он проигнорирует ограничения и приступит к разработке ядерного оружия. Тогда у США будут все причины развязать войну с Ираном. У неоконсерваторов появится марионеточное государство на Ближнем Востоке.

Может ли повториться ситуация с Ираком в случае с Ираном?
Все зависит от того, насколько сильно влияние Болтона, Помпео и других "ястребов" на решения президента. Пока оно кажется непреодолимым. Твиты Трампа также не утешают "Если Иран захочет бороться, это станет официальным концом Ирана. Никогда не угрожайте США!". Несмотря на все это, действия важнее слов.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн попытался смягчить опасения по поводу этой ситуации. Он заявил: "Мы не допустили атаки на американские силы. Все внимание мы сейчас уделяем тому, чтобы предотвратить просчеты Ирана. Мы не хотим, чтобы ситуация обострилась. Речь идет о сдерживании агрессии, а не о войне".

Независимо от того, кто как относится к ситуации с Ираном, одно можно сказать наверняка: война в Иране принесет гораздо больше разрушений и потерь, чем война в Ираке.

Источник - ktovkurse.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559190900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Мажилис одобрил в I чтении поправки по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства
- Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин избран Председателем Совета Евразийского банка развития
- 29 мая состоялись предвыборные дебаты и дискуссии в прямом эфире телеканала "Хабар"
- Кандидат в Президенты страны от партии "Ак жол" Дания Еспаева знакомит жителей Павлодарской области со своей предвыборной программой
- Аким Алматы проверил темпы благоустройства Наурызбайского района
- Казахстан занял 34 место в Рейтинге мировой конкурентоспособности IMD-2019
- МВД обсуждает вопросы реформирования пенитенциарной системы
- Руководство партии "Ак жол", несмотря на запрет властей, проведет акцию "Алашқа тағзым"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  