|09:06 В память "героев Казахской Республики". Каз-псевдо-оппо-партия "Ак жол" смело проведет "запрещенный" марш
08:58 Именно вода станет главным инструментом в решении других проблем ЦА, - У.Асаналиев
08:55 Война США с Китаем в пятом поколении. Casus belli найдется всегда, - К.Геращенко
08:32 КырФинпол объявил войну кладбищенской мафии? "ВечБишкек"
08:20 Эй, как там тебя. Кырпремьер Абылгазиев рассказал, как он выбирает кандидатов в министры
08:10 В Украине разбился военный вертолет с комбригом на борту
07:39 Завершение Хитрого Плана Путина по Украине, - Д.Дзыговбродский
07:35 Повторит ли Иран судьбу Ирака в противостоянии с США?
07:22 Лукашенко увидел прорехи в евразийской интеграции, - А.Ходасевич
00:47 Анархия без берегов. От поиска лучшей власти - к идее безвластия, - Амедео Бартело
00:43 Георгий Маленков - от руководителя СССР до директора Экибастузской ТЭЦ (история), - Л.Млечин
00:42 Заставят ли США Турцию отказаться от приобретения российских С-400? - В.Прохватилов
00:41 США идут на экономическое удушение Ирана, - В.Васильев
00:38 Постиндустриальный мир на пути к технологическому феодализму, - А.Запольскис
00:06 В ЕАЭС из Назарбаева надеются "выжать" еще много положительного, - В.Панфилова
00:04 Си Цзиньпин едет в Россию дружить против США
00:02 Морские мины могут стать поводом для войны с Ираном, - И.Субботин
|22:56 Скандально известного ошмякого раздолбая Алимбекова пропихнули в главу Сельхозкомитета КырПарламента
22:14 Речь господина Назарбаева была, как обычно, исторической, - репортаж из Нур-Султана А.Колесникова
19:52 В семье президента Таджикистана родился еще один Эмомали Рахмон
19:44 В Иссык-Куль планируют спустить... плавучую пирамиду (видео)
19:34 Генпрокуратура Афганистана займется расследованием "секс-скандала" в окружении президента Гани
19:14 Казахстанский профессор Виктор Инюшин научился получать "живую" воду
19:10 На Европу сброшена политическая осколочная бомба. 9-е выборы в Европарламент, - Le Monde
19:00 Российского политтехнолога П.Милосердова моссуд приговорил к 2,5 г. за подготовку путча в Казахстане
17:48 Карлсон вернулся! Саакашвили вновь в Украине
17:05 Амер-прокурор Мюллер ушел в отставку и заявил о закрытии "российского дела"
16:39 Львов. Протестующая бандерня ворвалсь в ГорРаду и бьет чиновников
16:27 Экс-мэр Тегерана Наджафи сознался в убийстве жены. Жужжала, старая...
15:30 В США умер основатель Human Rights Watch 95-летний Бернштейн
15:19 Программы кандидатов в Каз-президенты: мало слов и еще меньше смысла, - С.Исабаева
14:51 В кыргызском Оше объявили забастовку протеста... мясники
14:41 Узбекистан будет производить немецкие авто Volkswagen. Штайнмайер пообещал
14:06 Global Times: Будущее ЕС за евразийской интеграцией
14:02 Димаш Кудайберген получил медаль в честь 150 летия города Актобе
14:01 Новой идеологией для Украины будет Либертарианство...
14:00 Военная мощь Пакистана зиждется на китайском фундаменте, - А.Храмчихин
13:59 Лики Узбекистана в портретах художника Маргариты Шуваловой. Ч. 3, - Б.Мусаев
13:58 Танкером по санкциям. Китай возобновляет закупки иранской нефти, игнорируя угрозы Трампа, - М.Хосудовский
13:57 Москва, Минск и Белград создадут новую ось Восточной Европы
13:54 Кыш, бестолочь. Депутаты Жогорку Кенеша просят Мухаммедкалыя Абылгазиева покинуть пост премьера
13:50 Триумф национал-популистов. Итоги выборов в Европарламент и коалиция Бэннона, - Е.Ларина
13:40 Назарбаев стал еще и "почетным председателем Высшего совета ЕАЭС"
08:56 Елбасы жестко прикололся над Путиным. КырПрезидент Жээнбеков тоже удостоен ордена "Нурсултана Назарбаева"
08:30 Конец басен про глобализм и свободу, - А.Нарышкин
07:25 Евразийская пятилетка. Высший экономический совет ЕАЭС собрался в Нур-Султане, - "Къ"
07:22 Рискнет ли Америка воевать с Ираном, - А.Шарковский
07:19 КНР готовится к контролируемому ущербу, - О.Соловьева
07:17 Таджикская армия интегрируется с российской, - В.Мухин
07:13 ХХI век- война двух великих стен. Чем Оружие страшней – тем властители тупей, - Тимур Зульфикаров
00:51 Героин нашего времени. Шерали Табаров и его нарко-империя, - "Известия"
|В Украине разбился военный вертолет с комбригом на борту
08:10 30.05.2019
Военный вертолет разбился на Украине
Вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерпел крушение в Ровенской области, погибли пять человек. Об этом 30 мая сообщается на странице украинских Сухопутных сил в Facebook.
Отмечается, что связь с воздушным судном была потеряна накануне вечером.
"В результате авиационной катастрофы, по предварительной информации, погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации", - говорится в сообщении.
Вертолет рухнул вблизи села Сестрятин.
В настоящее время устанавливаются причины проишествия.
26 апреля сообщалось, что высокопоставленный генерал погиб при крушении вертолета в Венесуэле.