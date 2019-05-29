В Украине разбился военный вертолет с комбригом на борту

08:10 30.05.2019

Военный вертолет разбился на Украине



Вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерпел крушение в Ровенской области, погибли пять человек. Об этом 30 мая сообщается на странице украинских Сухопутных сил в Facebook.



Отмечается, что связь с воздушным судном была потеряна накануне вечером.



"В результате авиационной катастрофы, по предварительной информации, погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации", - говорится в сообщении.



Вертолет рухнул вблизи села Сестрятин.



В настоящее время устанавливаются причины проишествия.



26 апреля сообщалось, что высокопоставленный генерал погиб при крушении вертолета в Венесуэле.