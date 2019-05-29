Эй, как там тебя. Кырпремьер Абылгазиев рассказал, как он выбирает кандидатов в министры

08:20 30.05.2019

29 мая 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО

Мухаммедкалый Абылгазиев рассказал, как он выбирает кандидатов в министры



Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина поинтересовалась у премьер-министра, чем он руководствуется при выборе кандидатов на пост министров.



"Вы лично подбираете или вам рекомендуют, навязывают?" - спросила она.



Мухаммедкалый Абылгазиев ответил: "Четверых я подбирал сам. Бывает, когда проходят консультации. Я отбираю по профессиональным качествам".



Ирину Карамушкину возмутил тот факт, что министры уходят без наказания.



"Почему министры уходят, завалив работу, и не отвечают за это? Ушел на почетный отдых... Должна быть другая формулировка. Премьер-министр не наказывает ушедших министров. Значит, нужно наказывать фракции, которые выдвигают этих кандидатов", - отметила она.



В Жогорку Кенеше рассматривают кандидатуры на должности министров экономики, сельского хозяйства, главы Госкомсвязи и руководителя аппарата правительства.