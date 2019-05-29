|Эй, как там тебя. Кырпремьер Абылгазиев рассказал, как он выбирает кандидатов в министры
08:20 30.05.2019
29 мая 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО
Мухаммедкалый Абылгазиев рассказал, как он выбирает кандидатов в министры
Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина поинтересовалась у премьер-министра, чем он руководствуется при выборе кандидатов на пост министров.
"Вы лично подбираете или вам рекомендуют, навязывают?" - спросила она.
Мухаммедкалый Абылгазиев ответил: "Четверых я подбирал сам. Бывает, когда проходят консультации. Я отбираю по профессиональным качествам".
Ирину Карамушкину возмутил тот факт, что министры уходят без наказания.
"Почему министры уходят, завалив работу, и не отвечают за это? Ушел на почетный отдых... Должна быть другая формулировка. Премьер-министр не наказывает ушедших министров. Значит, нужно наказывать фракции, которые выдвигают этих кандидатов", - отметила она.
В Жогорку Кенеше рассматривают кандидатуры на должности министров экономики, сельского хозяйства, главы Госкомсвязи и руководителя аппарата правительства.