 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эй, как там тебя. Кырпремьер Абылгазиев рассказал, как он выбирает кандидатов в министры
08:20 30.05.2019

29 мая 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО
Мухаммедкалый Абылгазиев рассказал, как он выбирает кандидатов в министры

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина поинтересовалась у премьер-министра, чем он руководствуется при выборе кандидатов на пост министров.

"Вы лично подбираете или вам рекомендуют, навязывают?" - спросила она.

Мухаммедкалый Абылгазиев ответил: "Четверых я подбирал сам. Бывает, когда проходят консультации. Я отбираю по профессиональным качествам".

Ирину Карамушкину возмутил тот факт, что министры уходят без наказания.

"Почему министры уходят, завалив работу, и не отвечают за это? Ушел на почетный отдых... Должна быть другая формулировка. Премьер-министр не наказывает ушедших министров. Значит, нужно наказывать фракции, которые выдвигают этих кандидатов", - отметила она.

В Жогорку Кенеше рассматривают кандидатуры на должности министров экономики, сельского хозяйства, главы Госкомсвязи и руководителя аппарата правительства.

Источник - 24.kg
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