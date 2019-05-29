Именно вода станет главным инструментом в решении других проблем ЦА, - У.Асаналиев

08:58 30.05.2019

Уланбек Асаналиев (Кыргызстан): именно вода станет главным инструментом в решении других проблем Центральной Азии



Продолжая виртуальный экспертный форум по вопросам развития и сотрудничества в Центральной Азии (ЦА), проект "Центральная Евразия" пригласил к участию в очередной части дискуссии кыргызского ученого Уланбека Асаналиева.



Даниал Саари (Казахстан), редактор Экспертной сети "Центральная Евразия": какие основные проблемы на пути развития стран Центральной Азии (ЦА) и взаимоотношений между ними Вы бы обозначили? Какие решения данных проблем возможны?



Уланбек Асаналиев (Кыргызстан), кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой "Экономика и социальные дисциплины" факультета "Высшее профессиональное образование" Института современных информационных технологий в образовании: особо выделил бы проблему продовольственной безопасности, том числе ухудшающегося качества продуктов питания.



Да, наша страна является производителем и экспортером продовольствия. Основным рынком сбыта является Российская Федерация (РФ). В Кыргызстане владельцы фермерских хозяйств продают свою продукцию когда им угодно и куда им выгодно. В свою очередь, в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане предприниматели не располагают такой же свободой. Считаю это правильным, так как государственный контроль здесь очень важен.



Необходимо сказать и о качестве продуктов питания. Сегодня генетически модифицированные продукты доминируют в возрастающей степени. Поэтому многие продукты питания все больше и больше теряют свою натуральную природу, качество. Это все может привести к очень негативным последствиям, масштабы которых мы пока не осознаем.



Кроме того, в ЦА актуальна проблема с перенаселением. Мы живем на Востоке и здесь в каждой семье, как минимум, по три ребенка, максимум - семь, в то время как на Западе, например, максимум двое детей. Также в странах Центральной Азии существует проблема с орошаемыми землями, которых становится все меньше и меньше.



Более того, в регионе с каждым годом ухудшается климат и для того, чтобы он был чуть лучше следует предпринимать усилия по восстановлению экосистемы Аральского моря. Мы должны вернуть это море в его прежнее благополучное состояние, так как наш климат, во многом, зависит от него.



Другой блок проблем связан с процессами интеграции. Интеграция с той же Россией должна осуществляться не только на бумаге, но и на деле. Например, трудовая миграция в РФ очень выгодна, так как ЦА густонаселена, особенно Ферганская долина. Ведь большинство конфликтов происходят именно здесь из-за перенаселенности данной территории. В целом же, причинами многих проблем являются нехватка воды, продовольствия, территории, высокая рождаемость и бедность.



Д.Саари: почему, на Ваш взгляд, проблема дефицита воды выходит на первый план? Вы также отметили важность интеграции с Россией. Что бы Вы особо выделили с точки зрения развития данного процесса?



У.Асаналиев: безусловно, самая важная проблема связана с водой. Именно вода, на мой взгляд, станет главным инструментом в решении любых других проблем. В этой связи в первую очередь, нужно решать продовольственные вопросы и адекватно реагировать на увеличение численности населения в ЦА.



Развитие же интеграции с РФ важно как раз таки и важно с точки зрения решения демографических проблем: как нашего региона, так и самой России. Основные решения я вижу в переселении людей из густонаселенных территорий ЦА. Удачный вариант - миграция на восток России.



Д.Саари: спасибо за Ваше мнение!