В память "героев Казахской Республики". Каз-псевдо-оппо-партия "Ак жол" смело проведет "запрещенный" марш

09:06 30.05.2019

Руководство партии "Ак жол", несмотря на запрет властей, проведет акцию "Алашқа тағзым"

Можно понять мотивы госорганов: они опасаются провокаций и беспорядков в период выборов. Но в реальности никому не нужны нагнетание озлобленности и ненависти



29 мая 2019 года, пресс-служба ДПК "Ак жол"



Руководство партии "Ак жол", несмотря на запрет акимата, проведет акцию "Алашқа тағзым". Об этом заявил Азат Перуашев в своем видеообращении, распространенном в соцсетях 22 мая. Текст обращения (в сокращении) приведен ниже.



Уважаемые казахстанцы.

Как известно, на днях акимат города Нур-Султан отказал партии "Ак жол" в проведении шествия "Алашка тагзым" в день памяти жертв политических репрессий.

Основания отказа - сплошная ложь. В нашем заявлении была предоставлена вся необходимая по закону информация.

Можно понять мотивы госорганов: они опасаются провокаций и беспорядков в период выборов. Но в реальности никому не нужны нагнетание озлобленности и ненависти.

В ослаблении государственных институтов слишком большие риски как для самих граждан, так и для государства. А Казахстану нужно сильное государство, как гарантия нашей Независимости и территориальной целостности.

В то же время, нам нужно не только сильное, но справедливое и прогрессивное государство, где каждый сможет реализовать свои возможности и свои права.

В этой связи заявляю, что, несмотря на запрет шествия, акция "Алашқа тағзым" состоится. Руководство и депутаты партии "Ак жол" 31 мая придут к памятникам жертвам репрессий с портретами деятелей "Алаш" и своих репрессированных предков, чтобы возложить цветы и прочитать молитву их душам, отданным за свободу нашего народа.

Это не митинг, поэтому мы больше не будем просить разрешения, а используем свое конституционное право почтить героев Казахской Республики.