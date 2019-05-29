 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 30.05.2019
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14:49  В Душанбе за долларом выстраиваются огромные очереди
14:46  Судьба мира решится в ближайшие годы, - Далай-лама
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08:58  Именно вода станет главным инструментом в решении других проблем ЦА, - У.Асаналиев
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08:32  КырФинпол объявил войну кладбищенской мафии? "ВечБишкек"
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07:39  Завершение Хитрого Плана Путина по Украине, - Д.Дзыговбродский
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Среда, 29.05.2019
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    Узбекистан   | 
Великая стройка и другие отрасли Узбекистана, - Рифат Гумеров
13:12 30.05.2019

В Узбекистане везде и все ломают и строят. Строят, а потом ломают и снова строят. А по "Ахбороту" показывают только то, как строят. Как ломают – не показывают. И еще хочется сказать о другой экономике страны…

Каждый раз смотрю информационную программу "Ахборот" и каждый раз удивляюсь: это каким же Насреддином надо быть, чтобы каждый раз смотреть этот "Ахборот"!
Судя по тому, как усердно власти во всех городах строят СИТИ, скоро мы все будем жить в Америке.
Подскажите, где купить билет в Узбекистан? В тот, который по телевизору?
Великая борьба

Как борются с алкоголем и курением? Повышением цен.
Как борются с незаконной рубкой деревьев в Ташкенте? Повышением цен на древесину и мебель.
Как экономят электроэнергию? Систематическим отключением и повышением цен.
Как экономят питьевую воду? Систематическим отключением и повышением цен. И еще отсутствием поливной арычной воды. В городах во всех парках и скверах все деревья (которые еще не срубили железные дровосеки), все цветы и растения поливают водопроводной водой – шлангами. А как иначе: экономика должна быть экономной…
Как экономят горячую воду? Систематическим отключением и повышением цен. Или вообще дают еле теплую воду – горячей попросту нет. Сливаешь ее, сливаешь – ждешь, когда она горячей станет, а с чего ей горячей становиться, если она еле теплая?! Это тебе не сказки Шахерезады, думаешь, в сказку попал?! Это – Ташкент, детка!
Как экономят газ? Систематическим отключением и повышением цен.
У меня есть знакомая соседка на ташкентском "Чиланзаре" – баба Зуля. Так от всех болезней она лечится ромашкой. Настоем ромашки. А что? Зато дешево. Так поступают и наши великие экономисты и финансисты. Все проблемы решают одним способом – повышением цен. А что? Зато выгодно…
Как борются с коррупцией? Повышением сумм взяток. Тем, кто дает, и тем, кто берет.
Недавно делали обыск у одного самаркандского хокима, так у него в рабочем кабинете в сейфе было изъято более 1 млн долларов США (1 млн долларов США, Карл! В долларовых купюрах!). А сейчас представьте себе этот миллион долларов в узбекских сумах?
Представили?! И какой сейф должен быть у этого хокима – как здание хокимията? А почему делали обыск у одного хокима, а не у всех? Может, вообще бюджет Узбекистана планировать не в сумах, а в хокимах: 1 хоким = 1 млн долларов США.
Тогда точно можно будет повысить пенсии пенсионерам и зарплаты бюджетникам. Тогда у нас будет самая крепкая валюта в мире!!!
И в то же время посадили другого человека за то, что он продавал свою квартиру за доллары США. Не воровал, а продавал – свою, собственную квартиру. Главное, все знают, что все продают и покупают квартиры и машины, заводы и фабрики только за доллары, а посадили одного? Почему? Почему одного? Почему не всех?
Самый инновационный метод

Как борются с загрязнением окружающей среды? Строительством мусороперерабатывающих заводов? Нет. Повышением цен на пунктах приема макулатуры, пластика и стеклотары? Нет. Раздельными контейнерами для разного вида мусора? Да нет же, нет. Это был бы слишком простой способ.
Выбрали самый инновационный метод: повышение цен на пластиковые пакеты. Добрались уже до самого дорогого, что осталось в квартирах ташкентцев, – пакета с пакетами…
Кстати, в столице сейчас так много ресторанов и аптек развелось, словно ташкентцы рождаются лишь затем, чтобы гулять и болеть: гулять – так гулять, болеть – так болеть!
Как будто у них нет других проблем, как будто нет у них великой стройки и великой борьбы.
P. S. Пока писал этот текст, три раза отключали электричество и один раз – холодную воду.

P. P. S. "Зато у нас мирное небо над головой", – думала баба Зуля на "Чиланзаре", заливая водой половинку "Доширака"…

Рифат Гумеров - писатель и режиссер из Ташкента, автор сайта Uzlit.net

Источник - centre1.com
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