Великая стройка и другие отрасли Узбекистана, - Рифат Гумеров

13:12 30.05.2019

В Узбекистане везде и все ломают и строят. Строят, а потом ломают и снова строят. А по "Ахбороту" показывают только то, как строят. Как ломают – не показывают. И еще хочется сказать о другой экономике страны…



Каждый раз смотрю информационную программу "Ахборот" и каждый раз удивляюсь: это каким же Насреддином надо быть, чтобы каждый раз смотреть этот "Ахборот"!

Судя по тому, как усердно власти во всех городах строят СИТИ, скоро мы все будем жить в Америке.

Подскажите, где купить билет в Узбекистан? В тот, который по телевизору?

Великая борьба



Как борются с алкоголем и курением? Повышением цен.

Как борются с незаконной рубкой деревьев в Ташкенте? Повышением цен на древесину и мебель.

Как экономят электроэнергию? Систематическим отключением и повышением цен.

Как экономят питьевую воду? Систематическим отключением и повышением цен. И еще отсутствием поливной арычной воды. В городах во всех парках и скверах все деревья (которые еще не срубили железные дровосеки), все цветы и растения поливают водопроводной водой – шлангами. А как иначе: экономика должна быть экономной…

Как экономят горячую воду? Систематическим отключением и повышением цен. Или вообще дают еле теплую воду – горячей попросту нет. Сливаешь ее, сливаешь – ждешь, когда она горячей станет, а с чего ей горячей становиться, если она еле теплая?! Это тебе не сказки Шахерезады, думаешь, в сказку попал?! Это – Ташкент, детка!

Как экономят газ? Систематическим отключением и повышением цен.

У меня есть знакомая соседка на ташкентском "Чиланзаре" – баба Зуля. Так от всех болезней она лечится ромашкой. Настоем ромашки. А что? Зато дешево. Так поступают и наши великие экономисты и финансисты. Все проблемы решают одним способом – повышением цен. А что? Зато выгодно…

Как борются с коррупцией? Повышением сумм взяток. Тем, кто дает, и тем, кто берет.

Недавно делали обыск у одного самаркандского хокима, так у него в рабочем кабинете в сейфе было изъято более 1 млн долларов США (1 млн долларов США, Карл! В долларовых купюрах!). А сейчас представьте себе этот миллион долларов в узбекских сумах?

Представили?! И какой сейф должен быть у этого хокима – как здание хокимията? А почему делали обыск у одного хокима, а не у всех? Может, вообще бюджет Узбекистана планировать не в сумах, а в хокимах: 1 хоким = 1 млн долларов США.

Тогда точно можно будет повысить пенсии пенсионерам и зарплаты бюджетникам. Тогда у нас будет самая крепкая валюта в мире!!!

И в то же время посадили другого человека за то, что он продавал свою квартиру за доллары США. Не воровал, а продавал – свою, собственную квартиру. Главное, все знают, что все продают и покупают квартиры и машины, заводы и фабрики только за доллары, а посадили одного? Почему? Почему одного? Почему не всех?

Самый инновационный метод



Как борются с загрязнением окружающей среды? Строительством мусороперерабатывающих заводов? Нет. Повышением цен на пунктах приема макулатуры, пластика и стеклотары? Нет. Раздельными контейнерами для разного вида мусора? Да нет же, нет. Это был бы слишком простой способ.

Выбрали самый инновационный метод: повышение цен на пластиковые пакеты. Добрались уже до самого дорогого, что осталось в квартирах ташкентцев, – пакета с пакетами…

Кстати, в столице сейчас так много ресторанов и аптек развелось, словно ташкентцы рождаются лишь затем, чтобы гулять и болеть: гулять – так гулять, болеть – так болеть!

Как будто у них нет других проблем, как будто нет у них великой стройки и великой борьбы.

P. S. Пока писал этот текст, три раза отключали электричество и один раз – холодную воду.



P. P. S. "Зато у нас мирное небо над головой", – думала баба Зуля на "Чиланзаре", заливая водой половинку "Доширака"…



Рифат Гумеров - писатель и режиссер из Ташкента, автор сайта Uzlit.net