Индия рвется в Евразию, - "Къ"

13:42 30.05.2019

Председатель ШОС приглашен на инаугурацию Нарендры Моди



В Индии завтра пройдет инаугурация премьер-министра Нарендры Моди, переизбранного на второй срок. Как стало известно "Ъ" от дипломатических источников в Дели, впервые на церемонию приглашен лидер государства-председателя Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Неожиданный жест в адрес ШОС подтверждает решимость Индии включиться в гонку за лидерство в Центральной Азии и потеснить господствующий в регионе Китай.



Церемония принесения присяги премьер-министра Индии Нарендры Моди, переизбранного на второй срок после убедительной победы "Бхаратия джаната парти" на всеобщих выборах, пройдет у президентского дворца Раштрапати-Бхаван и станет не менее масштабной, чем его инаугурация 2014 года, в которой приняли участие около 4 тыс. человек.



При этом, как сообщили "Ъ" дипломатические источники в индийской столице, нынешняя церемония будет заметно отличаться составом иностранных гостей, что отражает новые внешнеполитические приоритеты второго срока Нарендры Моди.



В соответствии с традицией на церемонию не приглашены лидеры ведущих мировых держав, с которыми индийский премьер в течение ближайших месяцев будет интенсивно общаться на площадках различных международных форумов, включая саммит ШОС в Бишкеке, саммит G20 в Осаке и Пятый восточный экономический форум во Владивостоке.



По словам собеседников "Ъ", отсутствие на церемонии президентов США и России должно подчеркнуть равноудаленность Индии от главных центров силы и ее приверженность провозглашенному Нарендрой Моди принципу внешней политики "Главное - добрососедство" (Neighbourhood First).

В соответствии с этим принципом на инаугурацию впервые приглашены лидеры стран-членов Инициативы Бенгальского залива - Бангладеш, Шри-Ланки, Непала, Мьянмы, Таиланда и Бутана. Однако на ней будет отсутствовать премьер-министр Пакистана Имран Хан. Лидер соседнего государства, с которым в феврале этого года Индия оказалась на грани нового полномасштабного конфликта, не получил приглашения, хотя одним из первых поздравил Нарендру Моди с победой, причем дважды - вначале в Twitter, а затем позвонив в Дели.



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Главной же сенсацией, по словам собеседников "Ъ", должно стать присутствие на инаугурации Нарендры Моди президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, единственного руководителя бывшей советской республики, получившего приглашение на церемонию. Беспрецедентный жест в адрес Киргизии объясняется тем, что именно эта страна является председателем ШОС и уже 13–14 июня будет принимать саммит этой организации в Бишкеке. По данным индийских СМИ, Нарендра Моди проведет в рамках саммита отдельные встречи с российским президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.



Индия стала полноправным членом ШОС два года назад - на июньском саммите 2017 года, прошедшем в Астане (в настоящее время Нур-Султан). По мнению опрошенных "Ъ" российских и индийских экспертов, приглашение на инаугурацию Нарендры Моди страны-председателя ШОС демонстрирует растущие геополитические амбиции Индии и признание ею ШОС в качестве одной из главных платформ обеспечения безопасности и развития международного сотрудничества.



Индия готова активно включиться в новую большую игру в Центрально-Азиатском регионе и стать еще одним центром силы в ШОС наряду с Россией и Китаем.



Индийское присутствие в регионе должно уравновесить растущее китайское влияние и не дать превратить южную часть СНГ в регион безраздельного господства Пекина",- пояснила "Ъ" директор Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.



Директор проекта по азиатской безопасности ПИР-Центра Вадим Козюлин высказывается еще более определенно: "В республиках Центральной Азии сформировался запрос на сдерживание китайского доминирования, которое становится слишком ощутимым. Китай, как гигантский магнит, разворачивает экономики и ресурсы бывших советских республик в свою сторону, и это вызывает определенный дисбаланс. При этом Россия не может играть роль экономического противовеса Китаю". В этой ситуации, как отмечает Вадим Козюлин, "стремительно растет интерес к индийским инвестициям в регионе". Кроме того, добавляет он, "проект "Международный транспортный коридор Север-Юг" нуждается в лидере, которым может стать Индия".



По мнению независимого российского эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова, декларируемая задача усиления международного сотрудничества в рамках ШОС не означает прекращения соперничества двух азиатских гигантов - Пекина и Дели, которые неизбежно будут вести борьбу за влияние на малые страны. "Тот факт, что на инаугурацию Моди пригласили главу государства, председательствующего в ШОС, Киргизии, свидетельствует о стремлении Индии, исторически являющейся геополитическим оппонентом Китая, использовать ШОС в своих интересах, привлекая симпатии "малых" стран, входящих в эту организацию",- говорит Аркадий Дубнов.



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Схожего мнения придерживаются индийские эксперты. "В Центральной Азии растет спрос на альтернативных игроков, способных уравновесить китайское влияние, и это не могут не замечать в Дели, делая вполне логичный шаг навстречу ШОС. В этой ситуации отношения Индии и Китая становятся отношениями сотрудничества-соперничества",- пояснил "Ъ" вице-президент Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.



В свою очередь, секретарь Ассоциации индийских дипломатов Анил Тригунаят считает, что соревнование Дели и Пекина за влияние в Центральной Азии не зайдет слишком далеко. "После переизбрания на второй срок Нарендра Моди будет нацелен на сглаживание острых углов в отношениях с Пекином и конструктивное взаимодействие с китайским лидером Си Цзиньпином в соответствии с договоренностями, достигнутыми главами двух государств в прошлом году на их неформальной встрече в китайском городе Ухане. Появившийся после этого термин "дух Ухана" означает, что стороны все-таки рассчитывают отказаться от конфронтации",- пояснил "Ъ" Анил Тригунаят.



Сергей Строкань

"Коммерсантъ" от 29.05.2019,