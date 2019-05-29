Судьба мира решится в ближайшие годы, - Далай-лама

14:46 30.05.2019 Далай-лама о надеждах на Россию и настоящем счастье



Ольга Липич



Несмотря на неважное самочувствие после госпитализации, 83-летний Далай-лама провел в мае в Дхарамсале 10-е ежегодные учения для российских буддистов и дал эксклюзивное интервью РИА Новости. Всемирно известный духовный лидер рассказал, на чем основана его вера в светлое будущее человечества, что он думает о Путине, Трампе и роли России в мире, какое послание адресует новому поколению, что необходимо современной науке и системе образования и как работать с "шестым сознанием", чтобы обрести счастье.



- Ваше Святейшество, вы не раз говорили, что люди становятся лучше: проявляют все больше сострадания, не хотят воевать, бережнее относятся к природе. Но теперь заявляете, что человечеству не хватает ответственности - и мир близок к катастрофе. Вы изменили свое мнение, разочаровались в человечестве?



- Нет, я не изменил свое мнение. Даже еще больше в нем утвердился. Каждое существо, даже насекомое, не хочет страдать, а хочет прожить жизнь счастливо. И у каждого есть право на то, чтобы быть счастливым.



Кроме того - и это очень важно - согласно последним данным науки, по природе своей человек склонен к состраданию. Это же очевидно: в первые несколько лет после появления на свет мы нуждаемся в материнской любви и заботе, без них мы бы не выжили. Так происходит у всех общественных животных. Мы, люди, тоже общественные животные. Коллективное чувство в определенной степени заложено в нас биологически. На протяжении тысячелетий люди выживали именно благодаря чувству общности, взаимопомощи и заботе друг о друге.



- Тогда в чем же проблемы сегодня?



- В сегодняшнем мире есть проблемы, которые находятся вне нашего контроля. Например, такая серьезная проблема как глобальное потепление. Недавно я встречался с учеными, среди которых был один лауреат Нобелевской премии в области химии с Тайваня. Он сказал, что вопрос о том, продолжит наш мир существовать или нет, решится в ближайшие восемьдесят лет.



Мы должны серьезно озаботиться вопросами экологии. Сегодня все больше и больше людей задумываются о сохранении окружающей среды, и это хороший знак.



И еще. Сколько человек погибает от рук других людей! Если бы с самого начала люди убивали друг друга, как это делают сегодня, то нам было бы не о чем беспокоиться - человечество исчезло бы с лица земли.



Я думаю, это неразрывно связано с феодальной системой. В феодальном государстве король или королева, а иногда религиозные лидеры собирали армии и отправляли их убивать других людей… Но все солдаты без исключения, я уверен, ценят свою жизнь. Если бы у них была свобода выбора, они не пошли бы убивать друг друга.



У вас, россиян, есть горький опыт жизни при Сталине, а у ваших противников (немцев) был опыт жизни при Гитлере. Во времена правления Сталина в Советском Союзе и Гитлера в Германии были убиты миллионы людей… Эти миллионы погибших - наши братья и сестры.



Первая мировая война, Вторая - разве они принесли что-то хорошее? Нет. Только породили еще больше ненависти. Если не считать хорошим результатом развитие военной промышленности. Но единственное предназначение оружия - в том, чтобы убивать.



Сама концепция войны, которая заключается в том, чтобы мобилизовать солдат и отправить их убивать друг друга, - это принадлежность феодальной системы. Она безнадежно устарела.



Не так давно в Таиланде провозгласили нового короля, взошел на трон новый император Японии, а в Британии родился еще один принц… Я действительно считаю, что монархическая форма правления устарела. Большевистская революция в России положила конец царизму, а Французская революция покончила с монархией во Франции. Я думаю, что это было правильно. (Смеется.) Это все устаревшее мышление: короли, королевы. К тому же в монархии делался слишком большой упор на военную силу.



- А какую форму правления вы считаете оптимальной?



- Сегодня настало время демократии. Мир принадлежит семи миллиардам людей. Каждая страна принадлежит своему народу. Когда люди получили соответствующее образование, когда у них правильный образ мысли, они вряд ли будут настроены убивать друг друга.



Возьмем для примера Европейский союз. В прошлом веке европейские страны вели друг с другом кровопролитные войны. А потом, после Второй мировой войны, два государства, которые были, казалось, непримиримыми врагами - Франция и Германия, - решили, что гораздо лучше думать об общих интересах, чем об интересах Франции или Германии в отдельности, поскольку это отвечает сложившимся реалиям. Так появился Европейский союз. И благодаря этому с последней половины XX века и по сей день его страны-участницы не сражались друг с другом, не проливали кровь своих граждан.



Порой я говорю, что и России надо присоединиться к Европейскому союзу.



- Переходя к России… Президент Путин шутит, что после смерти Махатмы Ганди и поговорить-то не с кем. А вы как полагаете? Есть ли сегодня политики, способные изменить мир к лучшему, как Ганди, или роль политиков в наши дни не так уж важна?



- Прежде всего, я хочу сказать, что Российская Федерация - это великая страна, обладающая большой мощью. Последние события показали, что Путин как руководитель страны уделяет большое внимание происходящему в разных частях мира, и это хорошо.



А вот коллега Путина, президент Трамп… (делает жест рукой, свидетельствующий о его безнадежности.) Как и Путин, он руководит огромной страной, несет на себе большой груз ответственности. Лидер такой страны должен видеть картину в целом. И думать о том, что будет полезно для страны в долгосрочной перспективе. Это очень важно. Он не должен думать только о получении краткосрочных результатов. Конечно, у меня нет права критиковать деятельность президента Трампа. Но вы только подумайте: он продал миллиарды единиц оружия Саудовской Аравии. На мой взгляд, это неправильно. Он также вышел из Парижского соглашения по климату. Это весьма прискорбно.



Сегодня мир находится в критическом положении. И Путину нужно очень тщательно обдумывать свои действия, принимать во внимание картину в целом и думать о том, что принесет пользу в долгосрочной перспективе.



- Вы говорили, что Россия может внести большой вклад в развитие мира. По-прежнему так думаете? И почему?



- Да. У Российской Федерации есть еще одно преимущество: с географической точки зрения она служит мостом между Востоком и Западом.



И еще. Я буддист, но никогда не говорю, что буддизм - наилучшая религия. Все крупные религиозные традиции подобны лекарствам, помогающим обрести покой ума. Нельзя выбрать одно лекарство и сказать, что оно лучшее для всех. Врач сперва обследует пациента, а уже потом, исходя из его состояния, рекомендует лекарство, которое наиболее эффективно в данном случае. То же самое можно сказать и о верующих. Среди них есть люди с самыми разными предрасположенностями. Для одних больше подходит одна религия, для других - другая. Тем не менее, среди множества религиозных традиций буддизм, и в особенности традиция древнеиндийского монастыря-университета Наланда, которой следуют буддисты Российской Федерации, предлагает весьма научный подход к учению Будды.



Буддизм и современная наука могут идти рука об руку. В России есть регионы, в которых люди традиционно исповедуют буддизм. Это республики Бурятия, Калмыкия, Тыва, а также Забайкалье. Когда я жил еще в Тибете (до 1959 года), у нас было много блестящих ученых-философов и настоятелей крупных монастырей из Бурятии, Калмыкии и Тувы.



- Не только буддисты, но и многие люди, не исповедующие эту религию, считают вас мудрым наставником и хотели бы сохранять связь с вами, из жизни в жизнь. Возможно ли это, каким образом?



- Вопрос о том, будет ли в дальнейшем существовать институт Далай-ламы или нет, предстоит решать самим народам, населяющим территории распространения тибетского буддизма. В том числе народам России, Монголии, Тибета и всего Гималайского региона.



Само название "Далай" - это монгольское слово (в переводе означает "океан", "великий". - Прим. ред.). Этот титул получил Третий Далай-лама во время посещения Монголии. Если убрать из моего имени слова "Далай-лама", то я не смогу подписываться, потому что у меня подпись - "Далай-лама" (смеется).



С народом России нас связывают уникальные, совершенно особые отношения, уходящие корнями в историю.



Эти отношения приносят пользу всем - как Далай-ламе и тибетцам (в основном так называемой Школе желтых шапок, Гелуг), так и россиянам. Многие монахи из России годами учились в монастырях Тибета и становились очень хорошими учеными-философами и настоятелями.



В будущем, независимо от того, буду я жить или нет, эта связь продолжит свое существование. Сегодня в наших монастырях обучаются по меньшей мере несколько сотен учеников из Монголии и буддийских регионов России. Так что связь не обрывается. Приходит новое поколение.



- Какое послание вы адресовали бы сегодня новому поколению?



- Как я уже говорил, среди различных религиозных и философских традиций традиция монастыря-университета Наланды - самая современная и научная. Вы можете ее применять. Прежде всего ее должны как можно глубже изучить те, кто принадлежит к традиционным буддийским сообществам.



Кроме того, сегодня все больше небуддистов среди россиян, в том числе профессура МГУ, проявляют интерес к традиции Наланды, к науке об уме. Это очень обнадеживающий знак. Сейчас ситуация действительно созревает. Поскольку Россия - это большая страна, а также мост между Европой и Азией, она может внести существенный вклад в продвижение идеи о важности покоя ума.



Только молитвы или вера не помогут достичь покоя ума. Нужно осознать, что гнев - это разрушительная эмоция, а сострадание - созидательная. Самое важное - понимать, что основа гнева в неведении, ограниченности мышления. А основа сострадания - это логические доводы, умение смотреть на вещи в широкой перспективе.



Согласно буддизму, мы можем продвигать сострадание с опорой на аналитические размышления, а также с опорой на современную науку.



Сострадание также можно прививать в рамках системы образования, применяя данные научных открытий. Чем больше сострадания - тем меньше гнева. Причина гнева в неведении, близорукости - у него нет прочной основы.



- А есть ли эта основа у счастья, и что это вообще такое? Как быть счастливым?



- Счастье - это очень серьезная тема. В западном мире образование в целом направлено на обретение материальных ценностей. Материальные ценности могут подарить нам только чувственные наслаждения.



Нам нравятся захватывающие зрелища, например спортивные состязания, некоторые спортивные болельщики буквально теряют голову от радости, когда выигрывает их команда. Здесь практически не задействовано мышление - все происходит на уровне чувственного восприятия. Люди также получают удовольствие от красивой музыки - она заставляет их плакать. От вкусной еды, приятных запахов, прикосновений, в том числе сексуального наслаждения. Ощущение счастья, которое они испытывают при этом, полностью основано на чувственном восприятии.



Такое счастье непостоянно. Когда у вас есть какие-то материальные причины для счастья, вы счастливы. Когда они исчезают, у вас остаются одни лишь воспоминания. Настоящее же счастье связано с шестым сознанием.



Во время визита Москву в 1979 году я встречался с несколькими советскими учеными. Я сказал им, что в буддизме выделяют пять видов сознания, связанных с органами чувств, и шестой вид сознания - ментальный. Они тут же заявили, что это все религиозные материи, и не пожелали ничего обсуждать. Конечно, я не стал с ними спорить, но для меня тогда было очевидно, что это ограниченное мировоззрение.



Итак, подлинное счастье вызывают не ощущения, полученные органами чувств, но переживания ментального характера. А потому, если вы испытываете неприятные ощущения, связанные с органами чувств, то при наличии определенного опыта работы с ментальным уровнем вы можете сохранять покой ума. Таким образом, ментальное сознание - выше видов сознания, связанных с органами чувств. Но в силу того, что мы ведем материалистический образ жизни, мы становимся рабами чувственных переживаний.



- Вы могли бы назвать пути выхода из этого рабства, методы достижения покоя ума, счастья?



- В связи с этим я хотел бы сказать вот о чем. На Западе распространены теистические религии, в которых основной упор делается на веру в Бога... В то же время в Индии уже более трех тысячелетий назад была разработана концепция шестого вида сознания. Медитации - "шаматха" (однонаправленное сосредоточение) и "випасана" (аналитическая медитация) - помогают привести шестое сознание в состояние покоя. Поэтому я считаю индийскую цивилизацию наиболее развитой.



В VIII веке эти древние индийские знания пришли в Тибет. Их принес нам Шантаракшита из монастыря-университета Наланда, и с тех пор уже более тысячи лет мы сохраняем эти знания. Кроме того, Дрогон Чогьял Пхагпа посетил Монголию и познакомил ее с буддийской дхармой. А позже Сонам Гьяцо, Третий Далай-лама, также принес в Монголию учение Будды, в том числе традицию глубоких диалектических диспутов.



Когда я жил в Тибете, у нас было много монахов монгольского происхождения, все они усердно учились и вели себя образцово. Среди них не было ни одного нарушителя монастырских правил. Например, ген Легден был великим ученым-философом родом из Монголии, он бежал в Тибет после русской революции. Он рассказывал мне, что днем прятался под овечьей шкурой, а ночью шел в сторону Тибета. Так он пришел в Лхасу, где приступил к учебе и через 20-30 лет стал одним из лучших ученых-философов. Так что между нами - Тибетом, Монголией и Россией - существуют особые взаимоотношения. Поэтому я возлагаю на Россию определенные надежды.



- Ваши надежды на Россию связаны с наукой и образованием?



- В последние несколько десятилетий я веду беседы с западными специалистами в области образования, психологии, нейронауки. И они проявляют по-настоящему искренний интерес к знаниям, накопленным тибетским буддизмом. Но, общаясь с западными учеными, я обычно испытываю некоторые сомнения и стараюсь не пропагандировать буддизм. Потому что буддийские концепции могут подорвать их однонаправленную веру.



Например, у меня есть один друг-христианин, отец Уэйн Тисдейл - очень хороший монах-католик. Мы с ним часто обсуждали наши общие практики: сострадание, прощение, терпимость и тому подобное. Однажды он спросил меня о шуньяте (пустоте), и я ему ответил: "Не спрашивайте меня об этом, это вас не касается". Я считаю, что положения квантовой физики и шуньята очень близки друг к другу - они говорят о том, что все взаимозависимо, нет ничего абсолютного. И Бог тоже не абсолютен. Именно потому я сказал своему другу-христианину, чтобы он не спрашивал меня о пустоте.



Но в России, с россиянами я не испытываю подобных сомнений. Потому что у вас уже много веков есть эти знания и контакты c нами. Поэтому я хочу сказать, что сегодня российским буддистам следует уделять особое внимание изучению буддизма. Нужно извлечь из буддизма психологию, квантовую физику, логику - все эти предметы, содержащиеся в буддийской литературе и применяющиеся в духовной практике, могут изучаться и в академическом ключе. Так этими знаниями смогут пользоваться люди самых разных вероисповеданий, а также неверующие.



Я уверен, что у российских буддистов большое будущее. Следует хорошенько это обдумать. И тогда больше людей станут близкими друзьями России. Так что и с политической точки зрения это принесет пользу (смеется). Источник - РИА Новости

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