"Вечеринка в мечети и непристойные предложения": скандалы, в которых были замешаны казахстанские имамы

14:51 30.05.2019

Самые громкие инциденты за последние годы.



Широкий резонанс в казахстанском новостном пространстве вызвал недавний инцидент, связанный со священнослужителем. В Алматинской области женщина покончила с собой якобы из-за того, что женатый имам принуждал ее к интимной близости. Об этом заявил муж покойной, а обвиняемый при этом утверждает, что чувства были взаимными.



Кадыр Анбия



- Четвертого апреля в час ночи на телефон Нургизы пришло сообщение от Кадыра. В нем было написано: "Душа моя, выйди, нам нужно поговорить". Я сказал ей, чтобы она ответила ему. Вышел сам, смотрю, а он лежит в летней кухне, ждет мою жену. Я ударил его пару раз. А он сбежал. С тех пор я его не видел. Потом он попросил у меня прощения, сказал, что больше не будет беспокоить мою жену. Но все равно продолжал звонить и писать Нургизе. И даже угрожал, что если она не пойдет к нему, то он покончит жизнь самоубийством, - говорит супруг погибшей Есхат.



Вскоре имам записал видеомонолог с приставленным к горлу ножом, где признается девушке в любви и призывает ее почувствовать то же, что и он. После такого видео Нургиза отправила имаму аудиозапись, в которой сказала, что не может так больше жить и что не хочет изменять своему мужу. Женщина добавила, что собирается умереть.



- Ее муж был помощником имама. Они были друзьями. Супруга Есхата около недели посещала курсы в мечети. Люди говорят, что их отношения начались именно тогда. Однажды, когда Есхат поехал в Уштобе пасти скот, Нургиза позвонила ему и сообщила, что Кадыр снова начал приставать к ней и что она так больше жить не хочет. Есхат позвонил своему брату с просьбой помочь Нургизе собрать вещи и привезти ее и детей в Уштобе. Но у его брата сломалась машина. Именно той ночью Нургиза и повесилась, - рассказал Имангали Курбайулы, аким сельского округа Кайнарлы.



В ДУМКе утверждают, что не назначали Кадыра имамом, жители поселка сами избрали его. В данный момент возбуждено уголовное дело, ведется расследование.



Как оказалось, скандалов, в которых были замешаны казахстанские имамы, было несколько. Медиа-портал Caravan.kz вспоминает самые громкие из них.



Благие намерения актауских имамов обернулись форменным скандалом (2013 год)



В 2013 году комнату в областном Актауском роддоме, где проводили обряд присвоения имени, пришлось спешно закрывать. Инициатива местной мечети не просуществовала и нескольких недель.



Необычная услуга в Актауском роддоме появилась в январе 2013 года. В специально отведенной комнате имам совершенно бесплатно проводил обряд присвоения имени младенцу. Специально для этого областная мечеть даже отремонтировала помещение. Все это время от желающих, говорят акушерки, не было отбоя. Но про необычную услугу пришлось забыть сразу, как только о ней узнали в прокуратуре. Там подняли Закон "О религиозной деятельности" и направили в облздрав протест. Согласно законодательству, больницы, как и школы, - светские учреждения, и проводить в них религиозные обряды запрещено. Обещают даже найти виновных.



- Был удовлетворен протест на незаконное действие управления здравоохранения. В части наказания виновных лиц на сегодняшний день готовится акт прокурорского реагирования, - говорил начальник отдела прокуратуры города Актау Ержан Торетаев.



Секс-скандал в медресе при Центральной мечети Алматы (2013 год)



В 2013 году одна из учениц медресе для девушек при Центральной мечети Жанар Боранбаева рассказала СМИ, что молодых послушниц вынуждают становиться женами священнослужителей, а потом объявляют им развод. По ее словам, школа напоминала секту, где ученицам говорили, что они рабыни и должны повиноваться мужчинам.



- 17-18-летние девушки - как бесплатные проститутки. Понравившихся имамы приглашают в гостиницы и сауны, - рассказала девушка.



Боранбаева даже подала заявление в прокуратуру Медеуского района с просьбой проверить деятельность учебного заведения.



В Центральной мечети слова Боранбаевой назвали нелепой клеветой и ложью. В комментарии подчеркивается, что девушка никогда не обучалась на курсах при религиозном учреждении, а лишь посещала мечеть в 2008 году как прихожанка. Она бывала только на открытых для всех желающих пятничных проповедях и не зарегистрирована в реестре слушателей курсов. А последние на тот момент женские курсы вели устазы-женщины, ни у одной из которых Жанар не училась. Несмотря на это, Боранбаеву в мечети запомнили.



- Это была немного странная девушка, и давать оценку ее психическим особенностям мы не будем. Запомнили же ее потому, что она подходила к устазам и спрашивала некоторые советы. И только неадекватность некоторых ее обращений стала причиной того, что на нее обратили внимание и запомнили. После этого ее не видели несколько лет, - говорилось в заметке.



В Центральной мечети недоумевали, каким образом учениц "вынуждали" выходить замуж за священнослужителей. Якобы не была указана ни одна фамилия, не предоставлено ни одно доказательство. Возраст "пострадавших" также ставился под сомнение. На тот момент в женском медресе обучалось 320 человек, в том числе 15 девушек 17-18 лет. Некоторые из них посещали курсы с мамой. Никто из этих девушек не являлся женой имама Центральной мечети и соответственно не получал от них развод.



Шумное празднование дня рождения в мечети Хазрет Султан (2017 год)



Жена певца Кыдырали Болманова, Каракат Абильдина, оскандалилась, шумно отметив день рождения в мечети Хазрет Султан в 2017 году. Тогда певица с размахом отпраздновала свой 39-й день рождения в столичной мечети. Пышное торжество с гостями и громкой музыкой в стенах Хазрет Султана вызвало недоумение казахстанцев. Особо возмущенные граждане требуют привлечь к ответу не только Каракат, но и имамов.



- Кто дал разрешение на такой беспредел? Откуда появилась мода праздновать день рождения в мечети? Каракат, ты бы лучше накрыла стол для бедных. Интересно, какая звезда теперь повторит ее поступок?



- Кыдырали, вы что, перепутали мечеть с рестораном? Если так делают знаменитости, что говорить о простом народе? Это неправильно. Это место предназначено для чтения Корана.



Того же мнения были и религиоведы. Специалисты считают, что столовые в мечетях в первую очередь предназначены для поминальных обедов. Шумных же праздников стоит избегать. К примеру, Кеншилик Тышхан тогда отметил, что проводить такие шумные мероприятия в мечети и думать, что все пожелания будут иметь какое-то особое значение, неверно. Есть ведь религиозные установки и правила шариата. Основываясь на них, такое поведение будет неправильным.



Примечательно, что в самой мечети ажиотажа вокруг праздника Каракат Абильдиной не делали, однако признали, что моментами музыкальное сопровождение действительно превышало оговоренные нормы.



- Каракат-ханым брала у нас разрешение на проведение традиционного мероприятия "??рса? шашу". Мы ее предупреждали, что можно петь только под домбру или терме. А она стала включать свои песни. Мы такого не разрешали и сделали ей словесное предупреждение, - говорил тогда Куат Минуаров, наиб-имам мечети Хазрет Султан.



Предложение разделить с имамом ложе (2018 год)



В прошлом году пользовательница Facebook Маржан Султан рассказала, что в 22 года имам мечети предлагал ей свою постель. Девушка рассказала, что однажды ее стали беспокоить сильные боли в груди. Она наблюдалась у врачей, и в то же время ее глубоко верующая соседка-намазхан посоветовала: "Сходи в мечеть, дай садака, помолись, поможет". И тогда она решила последовать совету, поскольку сама верила в различные обряды.



- Пришла я в мечеть, и не просто мечеть, это одна из известных мечетей, которая является достопримечательностью Казахстана. Зашла, значит, сижу с другими людьми, слушаем имама, молимся про себя. После того как он в кесене прочел молитву, люди положили ему денег, стали подниматься на выход. Я заметила его взгляд, и он попросил меня остаться. Когда все вышли, он спросил, почему я грустная. Думается, это старый лис с опытом общения. К слову, я не была голой, открытой, накрашенной. Я была в платке, плюс моя грудь была перевязана. Я сказала, что приболела, поэтому пришла помолиться. Когда я стала подниматься к выходу, поблагодарив его, он сказал мне: "Останься, я "почитаю" тебя, а если ты будешь со мной, никогда не будешь болеть. Тебе нужен хороший мужчина, и дети у нас будут крепкие и здоровые", - цитирует имама Маржан.



По ее словам, этому мужчине было около 60 лет. Девушка поделилась, что после разговора с ним убежала, сгорая от стыда. А затем вообще перестала посещать мечеть. Маржан, по ее словам, решила так: "Если Бог есть, то только в моем сердце".



- Все это было внутри меня, так как мне было стыдно. Это со временем я поняла, что не мне должно быть стыдно, что это ужас, сколько женщин получают такое "предложение"? Я молчу про эмоциональную сторону. Кто эти люди, имамы? Их "профессия" никак не регулируется, - возмущалась девушка.



Автор: Роман Ревякин