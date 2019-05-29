 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Москву вновь приехали на переговоры талибы
14:56 30.05.2019

В Москву вновь приехали талибы

Представители радикального движения "Талибан" вновь приехали в Москву. Делегация талибов из 14 человек во главе с муллой Барадаром Ахундом участвовала на открытии торжественного заседания, посвященного 100-летию установления дипломатических отношений между Кабулом и Москвой.

В российскую столицу прибыли также видные афганские старейшины и политики, включая бывшего президента Афганистана Хамида Карзая.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии торжественного заседания призвал к полному выводу иностранных войск из Афганистана.

"Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения. Единственный возможный путь урегулирования - достижение мира политико-дипломатическими средствами. Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны. Призываем все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил", - сказал он.

Талибы настаивают на том же самом. Их представитель во вторник заявил, что на переговорах с США, которые идут в Катаре, обсуждаются сроки возможного вывода американских войск из Афганистана. Талибы заявляют, что надеются на достижение соглашения во время следующего раунда переговоров.

Представитель делегации "Талибана" в Москве заявил, что ее члены ранее провели частную встречу с Лавровым и планируют встретиться с другими официальными лицами.

Это второй визит делегации "Талибан" в российскую столицу с начала года. В Москве в феврале состоялась международная конференция, в работе которой участвовали делегации "Талибан", оппозиции, правительства Афганистана, а также представители афганских диаспор в странах мира. По итогам этой встречи стороны призвали к полному выводу иностранных войск из Афганистана и исключению членов "Талибана" из "черных списков" ООН.

Напомним, в ноябре прошлого года запрещенная в России как террористическая организация "Талибан" впервые приняла участие в переговорах в Москве об урегулировании ситуации в Афганистане. Встреча прошла в рамках Московского формата консультаций о мире в стране.

Радикальное движение "Талибан" удерживало власть в Афганистане с 1996 по 2001 год, пока не было свергнуто при участии войск международной коалиции. Однако окончательно победить движение так и не удалось. Обстановка в Афганистане накалилась в последние годы – за 2017 год ВВС США утроили число бомбовых ударов по позициям боевиков на территории страны, однако в республике постоянно происходят теракты и вылазки радикальных исламистов. Согласно исследованию BBC, "Талибан" активно действует на 70% территории Афганистана. Талибы уверены: как только США и НАТО выведут военных из Афганистана, они снова смогут вернуть себе власть в Кабуле. Поэтому подключить представителей движения к мирному процессу на словах готовы и представители законной власти Афганистана, и США.

В 2003 году Верховный суд России запретил "Талибан" как террористическую организацию на территории России. При том, что движение никогда не действовало на территории страны. В августе российская газета "Аргументы недели" опубликовала материал, что решение о запрете может быть пересмотрено – экспертное сообщество восприняло публикацию как часть переговоров с "Талибаном" о приглашении их к диалогу.

Представители движения должны были принять участие в переговорах в Москве в сентябре, однако они были отменены по просьбе президента Афганистана. В списке участников конференции в Москве в итоге не было делегатов от администрации президента и от правительства. Республику представляли бывший руководитель переходной администрации страны и президент Хамид Карзай и представители Высшего совета мира. Они передали представителям "Талибана" приглашение принять участие в переговорах о мире.

Однако "Талибан" продолжает настаивать, что считает центральную власть Афганистана нелегитимной. Глава делегации талибов на консультациях в Москве Шер Мохаммад Аббас Станакзай заявил, что будет вести разговор о мире только с США. А встреча в Москве не была посвящена прямым переговорам. "Наше главное требование – вывод иностранных войск", – подчеркнул Станакзай.

Источник - Радио Озоди
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