 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зачем Коломойскому дефолт Украины? - А.Дубровский
15:00 30.05.2019

ЗАЧЕМ КОЛОМОЙСКОМУ ДЕФОЛТ УКРАИНЫ?
С зеленой овцы хоть шерсти клок

Александр Дубровский

Уже не беглый гражданин Украины, Кипра и Израиля, и пока еще олигарх Коломойский не на шутку встревожен за свои активы, которые пока еще в относительной цене, но уже на пороге большого скачка. Один простой вот вопрос: скачок вверх или вниз?

Для начала (и это важно) напомним, чем владел и чем пока еще продолжает владеть один из самых одиозных украинских персонажей. Это, прежде всего, финансово-промышленная группа "Приват", в которую прямо или опосредованно входят (входили) более 100 предприятий, среди которых отметим наиболее значимые:

- "ПриватБанк" - самый крупный банк страны (национализирован в декабре 2016 года);

- Медиахолдинг "1+1 медиа", объединяющий телеканалы "1+1", "1+1 International", "ТЕТ", Украинское независимое информационное агентство новостей (УНИАН), новостной портал "ТСH.ua";

- "Международные авиалинии Украины" (самый крупный авиаперевозчик страны);

- Крупнейшая нефте- и газодобывающая компания "Укрнафта" (нефтепереработка и внутренний розничный рынок нефтепродуктов), "Укртатнафта" (нефтепереработка), "Днепроспецсталь" (производство стали и сплавов), "Авиас" (крупнейшая сеть АЗС), "Нафтохимик Прикарпатья" (нефтеперерабатывающий завод), НПК "Галичина" (нефтеперерабатывающий завод);

"Криворожский железорудный комбинат" (предприятие по добыче железной руды), "Марганецкий ГОК" (предприятие по добыче и переработке марганцевой руды), "Орджоникидзевский ГОК" (также основной профиль - марганцевая руда), "Никопольский завод ферросплавов" (крупнейший завод ферросплавов - лигирующие элементы для производства сплавов в черной и цветной металлургии).

Что там у него в активах еще шевелится и приносит доход, доподлинно и в деталях нам не ведомо, разве что всем известно, как "уплыл" ПриватБанк, но остался контроль над медиаимперией. Насчет производственных активов, которые, кстати, в большинстве своем сырьевые, можно сказать одно: судя по внезапной активности Бени, терять ему есть чего.

И вот на днях Коломойский в интервью аж самой "Financial Times" посоветовал новому президенту Украины объявить дефолт по греческому образцу, сопроводив совет недвусмысленным пожеланием нормализации отношений с Россией, по ходу обвинив коллективный Запад в равнодушии к судьбе Украины, единственная миссия которой - быть плацдармом против России.

О том, чтобы это все значило, мнения разнятся, вплоть до конспирологических версий, якобы означающих демонстрацию отсутствия связи олигарха с Зеленским. Однако на самом деле ответ прост аки гривна: Коломойский - человек опытный и умный, посему все просчитал заранее:

1. Дефолт Украины неизбежен.

2. Все его активы обесценятся.

3. Внутренний спрос на услуги и товары резко упадет.

4. Экспортный потенциал сырьевых активов в сторону Европы нулевой.

5. Единственный рынок, имеющий потенциальный спрос на продукцию предприятий - Россия.

В списке, как видно, также отсутствуют волнения за судьбу Украины в целом, а есть лишь острый и ничем не прикрытый меркантильный интерес, основанный на понимании истинной (а не придуманной нациками) роли России.

Все, больше ничего придумывать не надо. Осталось понять, что же есть дефолт Украины и с чем его едят.

Итак, минимум пять лет (на самом деле несколько больше), практически в прямом эфире (как говорится, в режиме online) весь мир наблюдает изощренное убийство экономики крупного государства под благовидным предлогом борьбы за демократию. То, что это натуральное убийство, давно и убедительно доказал тот же МВФ, выдавая странам кредиты под антисоциальные реформы, приватизацию всего, что может работать, а также под стабилизацию валютного курса. Последнее, кстати, особо примечательно, ибо всегда направлено на торможение производств, обладающих мало-мальским экспортным потенциалом.

В череде подобных убийств украинская операция особенно примечательна тем, что: Запад, учитывая геополитическую составляющую, будет максимально удерживать Украину от объявления полноценного дефолта, ибо понимает: в отличии от России (на рубеже 20-21 веков), она не обладает потенциалом быстрого подъема за счет резкой девальвации гривы и последующего взрывного роста экспортных позиций (не важно, сырьевых или каких-либо еще).

Одна существенная поправка: потенциал роста украинского экспорта все-таки возможен, но вот незадача: только в направлении России. То есть, дефолт для Украины - это начало процесса (пусть и длительного) восстановления разрушенных российско-украинских интеграционных связей с неизбежной, уже с обратным вектором, геополитической составляющей. И чем раньше это произойдет, тем менее болезненно пройдет.

Вот, собственно и все, что нужно знать о предстоящем украинском дефолте, неотвратимом и животворящем. Так что, прав Игорь Коломойский, что заранее налаживает мосты в единственно верном направлении. Даже несмотря на то, что с 21 июня 2014 года объявлен СК РФ в международный розыск. Между прочим, за убийства, незаконные методы ведения войны и за похищения людей.

Чего не сделаешь ради сохранения непосильно нажитого, даже в пасть медведю залезешь.

P.S.

Пока писал текст, подоспела новость об итогах встречи Зеленского с миссией МВФ. Всего две цитаты из ленты новостей: "Зеленский назвал МВФ надежным партнером Украины" и "В МВФ заявили о готовности посетить Киев после выборов в Раду".

То есть, Владимир Зеленский, в отличии от Василия Голобородько, таки не решился послать убийц украинской экономики в эротическое путешествие. Не решился, хотя прекрасно знает (должен знать, обязан), чем весь этот цирк, рано или поздно, закончится. Что ж, г-н псевдо-президент антиГолобородько сделал свой выбор не в пользу Украины и украинцев, видимо запамятовал от страха, что жизнь – не кино, дублей не будет.

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559217600
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