 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США объявили Китай врагом, - А.Безруков
19:10 30.05.2019

30 мая 2019,
Китаю повезло, что долгие годы американцы фокусировались на России, но это время закончилось. Теперь Пекину придется в авральном режиме решать проблему своей технологической независимости. Американские корпорации больше не будут растить себе конкурентов.

Отключение китайской корпорации Huawei от системы Android демонстрирует распад глобального технологического мира, да и мира вообще, на конкурирующие блоки. А залогом лидерства и конкурентоспособности в будущем мире становятся "мозги" и их производная – технологии.

Ресурсы всегда играли главнейшую роль в политике. Все войны шли за ресурсы. Благосостояние стран определялось теми ресурсами, которые у них есть. Только сами ресурсы менялись. Если раньше боролись за землю, за золото, за нефть, то сейчас мы логически переходим в период, когда основными ресурсами являются производные от ума и способностей людей.

В уходящем в прошлое "глобальном" мире, инновации можно было покупать у разработчиков, как это делали, к примеру, Япония и Китай. Вся японская электроника родилась из американских патентов. Но теперь это невозможно. Теперь передовыми открытиями, ключевыми продуктами никто с конкурентами делиться не будет. Мы стоим на пороге технологической войны. Именно войны, потому что борьба идет без правил, даже без соблюдения приличий.

На наших глазах происходит деление мира на техноэкономические блоки, суть которых – в технологическом доминировании на подконтрольных им рынках и недопущении противников в свою критическую инфраструктуру, как гарантии собственной неуязвимости в войне будущего – кибервойне.

Объявление технологической войны Китаю исходит не только от американского правительства. Почему американские корпорации так быстро согласились отрезать Китай от технологий, и никто не сказал ни слова? Google, Intel и другие корпорации не только обладают гигантским лоббистским ресурсом, но и напрямую связаны с истеблишментом Демократической партии. Если бы это было им не выгодно, я не представляю, как администрация Трампа могла бы не попасть под лоббистский каток. Но что-то не слышно от демократов призывов "не рвать связи с Китаем!".

Значит, разрыв с Huawei соответствует интересам американских технологических гигантов.

Во-первых, американские корпорации все меньше и меньше зависят от Китая как от производителя. Например, около 40% американских корпораций в Китае собираются переводить бизнес из Китая в другие страны. Китай становится дорогим для производства.

Во-вторых, играет роль политическое давление, политическая неопределенность. Начавшаяся торговая война сводит на нет все выгоды от размещения производства в Китае. Если вы производите что-то очень дешево, а потом ввозите в Соединенные Штаты по высокому тарифу, то ваша конкурентоспособность пропадает.

Но главная проблема для американцев в том, что китайские корпорации, тот же самый Huawei, даже в производстве передовых чипов начинают постепенно уходить от зависимости от США. Поэтому то, что сейчас делают американцы – это удар на упреждение. Они пытаются уничтожить бизнес Huawei раньше, чем он сможет полностью стать независимым, до того, когда уже будет поздно с ним бороться. "Отрезание" Huawei от глобальных рынков в перспективе работает на пользу Apple и американских чиповых компаний, таких как Intel, Google или Qualcomm.

Для американцев это тоже потери, но они должны делать выбор. Либо они продолжают растить себе конкурента, который завтра от них все равно уйдет, либо они нанесут такой удар, чтобы Huawei перестал быть их конкурентом.

Удар по Huawei – это и урок для других китайских компаний, которые еще не получили глобальную известность. Это предложение, "от которого невозможно отказаться". "Сидите тихо, не занимайтесь собственными разработками, тогда все у вас будет хорошо. А как только вы начинаете выходить из коридорчика, который мы вам определили, из роли производителя, который работает только на наших технологиях, вы увидите, что с вами будет".

#{author}Россия давно находится в состоянии технологического противостояния с Соединенными Штатами. Ограничения и санкции для России существуют еще со времен холодной войны. Тогда был комитет, так называемый КОКОМ, который рассматривал технологические проекты и решал, что можно в Россию вывозить, а чего нельзя. И это притом, что Россия не является серьезным конкурентом Соединенных Штатов в технологической области.

А Китай – является. Китаю повезло, что долгие годы американцы фокусировались на России, но это время закончилось. Китаю придется решать проблему своей технологической независимости. И теперь это придется делать в авральном режиме. Вполне возможно, что это откроет новые возможности для российско-китайских отношений.

Андрей Безруков
доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
30 мая 2019

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559232600
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