К.Токаев не пришел на теле-дебаты кандидатов в президенты Казахстана

21:10 30.05.2019

После дебатов: робкий шаг, но главное – он сделан



Сразу после того, как стало известно, что грядут новые президентские выборы, я высказал несколько соображений по поводу того, как они должны быть обставлены. И в числе прочего категорически выступил за то, чтобы были проведены публичные дебаты между кандидатами на высший в стране пост.



Позволю привести пространную цитату по этому поводу: "… следует провести публичные дебаты между всеми кандидатами. Этого не надо бояться по одной простой причине: и страна, и общество нуждаются в честном и откровенном разговоре о накопившихся проблемах. Никого не обвиняя, никому не предъявляя претензий необходимо четко артикулировать, куда и как мы будем двигаться хотя бы в обозримой перспективе. Без такого разговора все остальное теряет всякий смысл, а честность намерений власти вновь будет поставлена под сомнение.



Еще раз повторюсь: этого не надо бояться. Граждане все поймут правильно, и именно такой подход позволит в значительной мере снять то внутреннее напряжение, которое все явственнее проступало в последнее время. Природа его банальна: люди устали от пафосных слов о наших мнимых успехах и достижениях, которые вступают в явный диссонанс с реальными проблемами, переживаемыми большей частью населения страны.



Открытый разговор, верно выбранные интонации, правильно расставленные акценты – вот ключ к сердцам избирателей. Причем это важно не только для рядовых граждан, но и для самой власти…

Уточню: важны не дебаты сами по себе, а их проведение как форма опосредованного обращения к нации. Не монолог кого-то одного, а именно дискуссия с участием представителей отечественного истеблишмента, претендующих на высший политический пост в государстве. Это придаст предстоящим выборам цивилизованный формат, поскольку публичные дебаты политиков уже давно стали нормой, обязательным элементом существования демократических обществ. А кроме того, это взбудоражит (в хорошем смысле) общественное мнение и заметно повысит интерес граждан ко всей избирательной кампании".



После дебатов: робкий шаг, но главное – он сделан

Конечно, я далек от мысли, что именно этот мой месседж был услышан, но, как бы то ни было, публичные дебаты состоялись. И сегодня хотелось бы поделиться своими впечатлениями от того, что мы увидели и услышали в ходе трансляции, организованной телеканалом "Хабар".



Сразу о том, что решительно не понравилось. Во-первых, отсутствие фаворита предвыборной гонки – Касым-Жомарта Токаева. Объяснение по этому поводу было дано, но осадок все равно остался. Видимо, чтобы смикшировать ситуацию, от имени двух отсутствовавших кандидатов выступали доверенные лица. Причем одним из них стал Азат Перуашев – с моей точки зрения, самый харизматичный в медийном плане политик Казахстана после Нурсултана Назарбаева. Хотя сам он смотрелся бы гораздо логичнее именно в качестве кандидата. А как доверенное лицо он выглядел немного странно и, я бы даже сказал, несколько алогично. Впрочем, Азат Турлыбекович держался уверенно и достойно, если не обращать внимания на то, что он несколько перебарщивал с цитированием деятелей "Алаша", отчего временами казалось, будто это не публичные дебаты между претендентами на пост главы государства, а внутреннее мероприятие возглавляемой им партии.



Что касается самой госпожи Еспаевой, за которую пришлось отдуваться Перуашеву, то можно сказать так: отсутствие Дании Мадиевны практически нивелировало ее преимущество как единственной женщины-кандидата. Ведь что ни говори, такое нам еще пока в диковинку, и уже в силу этого обстоятельства она могла набрать дополнительные очки. Увы, какие-то неведомые нам соображения (скорее всего, консервативного толка) взяли верх, и Еспаеву на экране мы не увидели. Хотя можно предположить, что приняв участие в этих дебатах, лидер "Ак жола" уже нацелился на следующий электоральный цикл, а конкретно - на явно намечающиеся парламентские выборы. Что тоже вполне объяснимо и логично.



После дебатов: робкий шаг, но главное – он сделан

Еще одно обстоятельство, на которое нельзя было не обратить внимания, – это то, что большую часть времени участники дебатов говорили на казахском языке. Довольно непривычное явление. В то же время оно отражает этнический состав населения Казахстана на сегодняшний день. То есть политический фон в нашей стране становится все более казахским. Процесс объективный и неизбежный. Другой вопрос, как это воспринял русскоязычный электорат.



Судя по первым откликам в социальных сетях, многие были разочарованы увиденным и услышанным. Таким хотелось сказать: "Не надо горячиться". Главное – дебаты состоялись. Сегодня уже мало кто вспомнит, когда последний раз была подобная публичная дискуссия между кандидатами от власти и от оппозиции. А состоялась она в уже далеком августе 2007 года, когда в астанинской студии телеканала "Казахстан" была сделана запись, которую потом показали на "31-м канале". Те дебаты прошли в рамках кампании по выборам депутатов мажилиса, и в них участвовали: от оппозиции - Булат Абилов и Ураз Джандосов, от партии власти – Ермухамет Ертысбаев и Кайрат Келимбетов.



Откровенно говоря, полемика между ними получилась намного более интересной и вызвала гораздо больший интерес, чем то, что происходило вчера в студии "Хабара". Но тогда и ситуация была несколько иной. А прошедшие с тех пор 12 лет, тем более в условиях нашего скоротечного времени, – это почти целая эпоха. Иных уж нет, а те далече…



Да, вчерашним дебатам порой не хватало динамизма, ее участники выглядели скованными. Даже Амиржан Косанов, имеющий реноме мастера вербальной эквилибристики, смотрелся не очень убедительно. Впрочем, то же самое можно сказать и про Маулена Ашимбаева. Хотя, возможно, как человек, имеющий колоссальный опыт работы на политических должностях и понимающий, что представляемый им кандидат при любом раскладе является фаворитом президентской гонки, он решил, что называется, не пережимать.



Публичные дебаты – обязательный атрибут политической жизни цивилизованных обществ. Но даже там во время их проведения случаются эксцессы, когда участники выходят за рамки, подвергая своих соперников публичным нападкам. Прием почти беспроигрышный. Наши же этим почти не грешили. Хотя однажды Косанов попытался потроллить "народных коммунистов", но их кандидат Ахметбеков в достаточно ехидной форме парировал этот выпад, не преминув напомнить оппоненту о его славном комсомольском прошлом. Пожалуй, это был единственный эмоциональный всплеск, несколько ожививший довольно унылую атмосферу дебатов.



Чисто внешне наиболее экзотично смотрелся Тугел: камча в его руках олицетворяла то, как он собирается искоренить коррупцию в стране. Поскольку в студии коррупционеров, по всей видимости, не оказалось, камча так и не была использована по назначению. А жаль, картинка могла получиться еще та. Но, скорее всего, своего Жириновского мы так и не дождемся…



Что еще запомнилось? То, как все старались. Особенно удивило, что практически в каждом раунде участники почти ни разу не вышли за рамки временного лимита, кроме Косанова и Перуашева. Да и тем пару раз не хватило буквально секунды-другой.



Предложений по улучшению жизни казахстанцев прозвучало много, но лично мне запало в душу только одно. Это когда Перуашев предложил отказаться от ЕНТ. Уверен: если бы баллотировался он сам, то вся педагогическая рать страны проголосовала бы за него. Может, выйти с предложением к будущему президенту, чтобы он выдвинул Перуашева в министры образования? Хотя, если учесть, что Косанов тоже сделал несколько реверансов в сторону отечественных учителей, выбор будет непростым. Но в любом случае хуже, чем при Сагадиеве, уже не может быть…



Дебаты прошли, впечатления от них у казахстанцев остались самые противоречивые. Но важнее другое – заложен первый камень в фундамент процесса формирования цивилизованной политической традиции. Во всяком случае, очень хотелось бы на это надеяться. Рано или поздно политическая жизнь в Казахстане должна перестать быть чем-то келейным, проходящим за закрытыми дверями властных кабинетов. В нее должны включаться все более широкие сегменты нашего общества. А еще необходима полноценная обратная связь, политические партии и конкретные политики должны опираться на реальную социальную базу. Только в этом случае их программы и целевые установки получат конкретное наполнение и перестанут восприниматься обществом и гражданами (которые и есть избиратели) как нечто абстрактное или эфемерное. Вот тогда и начнется то, что принято называть политической модернизацией.



Первый шаг сделан. Пусть и не очень впечатляющий, но все же. Последуют ли за ним другие? Как говорится, поживем - увидим.



Ждать осталось немного…



Автор: Мади Алимов