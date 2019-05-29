УкрРада сохранила Гройсману кресло премьер-министра

21:12 30.05.2019

Верховная рада Украины не приняла отставку премьер-министра Гройсмана



Верховная рада Украины не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. За отставку проголосовали 97 депутатов из 226 необходимых, против - 63, сообщает телеканал "Громадське". Больше всего голосов за отставку Гройсмана отдали депутаты из "Оппозиционного блока", "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Самопомочи".



Перед голосованием Гройсман выступил перед депутатами, указав, что никогда не держался за должность и "никогда не боялся ответственности". После него выступила председатель подкомитета по вопросам правовой политики и правосудия Наталья Новак, которая заявила, что Гройсман за три года работы на посту премьер-министра ни разу не отчитывался перед парламентом.



О грядущей отставке Гройсман заявил 20 мая, после инаугурации президента Владимира Зеленского, который заявил, что распускает Верховную раду, а также призвал кабинет министров Украины "взять бумагу и ручку и подумать о будущих поколениях, а не о выборах". В тот же день Гройсман объявил, что будет баллотироваться со своей партией на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.



После голосования Гройсман поблагодарил парламент за то, что депутаты не поддержали отставку его правительства, передает телеканал "112 Украина". Во время рассмотрения его отставки премьер высказался на тему сценария дефолта, предложенного ранее украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Олигарх предложил Украине последовать примеру Греции, которая объявила дефолт и таким образом списала свой внешний долг. Коломойский призвал не бояться такого варианта и выразил мнение, что украинцы устали от требуемых Международным валютным фондом (МВФ) реформ, о чем и свидетельствует победа Владимира Зеленского на выборах.



ВЫступая в Раде, Гройсман заявил, что дефолт - не сценарий для Украины, так как принесет каждому экономические и социальные потери. Это обнуление доходов украинцев, это неконтролируемая инфляция, это остановка экономического роста, это непонятный курс национальной валюты. И я хочу точно вам сказать, что это не мой сценарий, это не сценарий для украинцев", - сказал премьер. О том, что Украина не планирует объявлять дефолт и прекращать сотрудничество с МВФ, ранее заявил и советник президента страны Дмитрий Разумков.