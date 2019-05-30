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Китайцы готовы таранить американские корабли, - В.Скосырев
21:44 30.05.2019

Вашингтон потребовал пресечь морскую экспансию КНР

Генерал Джозеф Данфорд, занимающий высший военный пост в США, заявил, что терпеть милитаризацию Южно-Китайского моря (ЮКМ) Китаем больше нельзя. На нее нужно дать ответ. Пекин, ссылаясь на исторические документы, продолжает строить военные объекты на насыпных островах. К ним под предлогом защиты судоходства США посылают корабли. Пока Пекин ограничился устными предупреждениями. В 1988 году советские моряки показали, что нарушителя границ можно вытеснить, не открывая огня.

Выступая в мозговом тресте Brookings Institution, председатель объединенного комитета начальников штабов США Данфорд предупредил, что Китай осуществил массированное сооружение военной инфраструктуры на "нагромождении скал" в ЮКМ.

Необходимы ясные и коллективные действия, чтобы привлечь к ответу Пекин или других, кто так поступает.

Генерал не разъяснил, кто конкретно должен участвовать в коллективных действиях, подчеркнув, что могут быть предприняты также дипломатические и экономические меры. Как отмечает газета South China Morning Post, возможно, имеется в виду Австралия. Дело в том, что пилоты австралийских вертолетов, которые вместе с американскими ВМС участвовали в маневрах в ЮКМ, подверглись атаке лазерами, установленными на китайских судах береговой охраны, замаскированных под рыбацкие шхуны. Пилоты тем не менее благополучно посадили свои машины на корабль. А после этого прошли освидетельствование у врачей.

Пекин все более решительно продвигает свои претензии в регионе в ущерб другим странам, считающим спорные острова своими. В потенциальный конфликт втянуты Вьетнам, Филиппины, Бруней, Малайзия, Индонезия. Подводные кладовые ЮКМ таят нефть, газ, минералы, а прибрежные отмели богаты рыбой. Не говоря уже о том, что суда ежегодно перевозят грузы через ЮКМ примерно на 5 трлн долл.

С приходом администрации президента США Дональда Трампа к власти рейды американских кораблей к архипелагам Спратли и Парасельским стали все более частыми. В начале мая два американских эсминца, оснащенных управляемыми ракетами, как передало агентство Reuters, проплыли внутри 12-мильной зоны рифов Гэйвин и Джонсон, входящих в цепь островов Спратли.

Стало быть, американцы вторглись в территориальные воды КНР? В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин сказал: "По морскому праву не имеет значения, кто контролирует эти образования. Вопрос в статусе самих этих образований. Или остров и скала постоянно высятся над водой, или они представляют собой образование, уходящее под воду, скажем, в какие-то сезоны либо во время прилива. В последнем случае такое образование, что бы на нем ни было построено, не дает права на территориальные воды".

Китайцы говорят: "Это были нормальные острова, а мы их немножко расширили. Поэтому мы имеем право на 12-мильную зону и исключительную экономическую зону". А американцы отвечают: "Нет, это отмели, на которые вы нагромоздили что-то. Это не меняет никак ситуацию. Вы ни на что не имеете права". Заходы американских кораблей в 12-мильную зону этих островов призваны показать, что США не признают эти острова настоящими.

Это Китай раздражает, но на силовые действия он не идет. "У китайцев есть разные варианты. Они изучают инцидент, произошедший в 1988 году у берегов Крыма. Тогда американцы демонстративно вошли в территориальные воды СССР. Там у Москвы и Вашингтона были некоторые расхождения по прохождению границы территориальных вод. Советские моряки вытеснили американские корабли – крейсер Yorktown и эсминец Caron – из советской территориальной зоны, не применяя оружия. Советские корабли прибегли фактически к тарану. После этого американцы ушли", – напомнил Кашин.

Перспектива урегулирования конфликта на море между США и Китаем не просматривается. Тем более что в Конгресс внесен законопроект, он предусматривает введение санкций против китайских организаций и физических лиц, которые участвуют в "экспансионистских акциях" в ЮКМ.

Владимир Скосырев

30 мая 2019

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559241840
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