КазПевец Димаш Кудайберген плюнул в рот 6-месячной девочке. Обычай, однако

22:04 30.05.2019

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген оказался причастен к древнему казахскому обычаю.



"У казахского народа есть древний обычай "ауызына түкіру". Это когда знатный, уважаемый в народе, особо почетный человек, "плюет малышу в ротик", что означает: "Плюнь, чтобы зажечь новую звезду!". Как бы странно это не звучало, но обряд весьма невинен. Более того, родители сами выстраиваются в очередь, и просят публичную личность заразить ребенка популярностью и талантом", - пояснили авторы видео.