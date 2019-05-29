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|"Кыргызтелеком" возглавил гульчинский ошмяк Эшмамбет Аматов
22:29 30.05.2019
Эшмамбет Аматов избран главой ОАО "Кыргызтелеком". Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества в четверг.
Как стало известно, сегодня Э.Аматова представили коллективу.
Отметим, что ранее Аматов занимал пост заместителя председателя государственного комитета информационных технологий и связи.