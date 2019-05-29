"Кыргызтелеком" возглавил гульчинский ошмяк Эшмамбет Аматов

22:29 30.05.2019

Эшмамбет Аматов избран главой ОАО "Кыргызтелеком". Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества в четверг.



Как стало известно, сегодня Э.Аматова представили коллективу.



Отметим, что ранее Аматов занимал пост заместителя председателя государственного комитета информационных технологий и связи.