 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 30.05.2019
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Среда, 29.05.2019
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"Кыргызтелеком" возглавил гульчинский ошмяк Эшмамбет Аматов
22:29 30.05.2019

Эшмамбет Аматов избран главой ОАО "Кыргызтелеком". Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества в четверг.

Как стало известно, сегодня Э.Аматова представили коллективу.

Отметим, что ранее Аматов занимал пост заместителя председателя государственного комитета информационных технологий и связи.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kyrtag.kg
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