Для чего Россия "спасает" Туркмению

00:28 31.05.2019

Ликвидирует ли возобновление поставок газа в РФ нищету в постсоветской республике, и что стоит за актом "благородства" Москвы?



Считается, что финансово-экономический кризис в Туркмении напрямую связан с утратой ею покупателей природного газа. По его запасам республика занимает четвертое место в мире, но - что с того? Ведь надо еще уметь продать газ и существовать в ладу с его импортерами. А вот этому туркменские власти не научились. Они рассорились со своими основными "клиентами" - Россией и Ираном, часто подводят и крупного потребителя газа - Китай. О доходах, альтернативных продаже углеводородов, в Ашхабаде не позаботились. Итог - нищета, острый дефицит продуктов питания, отмена практически бесплатной электроэнергии, воды и газа для населения "Родины процветания", как именует республику ее президент Гурбангулы Бердымухамедов. В общем, обнищали туркмены, которым покойный глава государства Сапармурат Ниязов обещал жизнь во "втором Кувейте", но - не получилось. А могло бы.



Нынешний лидер Туркмении, видимо, все же одумался и решил помириться и с "Газпромом", и с Ираном. Так, после трехлетнего перерыва республика возобновила поставки своего газа в Россию. Объем экспорта и стоимость сделки усиленно скрываются и продавцом - "Туркменгазом", и покупателем - "Газпромом". Официально известно лишь то, что до 30 июня текущего года российский газовый гигант приобретет у Туркмении 1,155 миллиарда "голубого топлива", то есть "каплю в море", которая никак не отразится на социально-экономическом положении центрально-азиатской республики и ничего не решит, с точки зрения "только бизнеса", для России. Тогда почему она "помирилась" с довольно склочной Туркменией и стала делать покупки? Ответов на этот вопрос может быть несколько, но прежде - немного истории.



С началом независимости Туркмения поставляла газ нескольким бывшим республикам СССР, но вскоре ее единственным покупателем на постсоветском пространстве осталась Россия. Параллельно туркменский газ стал поступать по новому трубопроводу в Иран, а затем началось строительство трубы в Китай. Все это сулило республике большие доходы, но отношения с "Газпромом", покупавшим около 90% туркменского газа, стали портиться. Сначала на газопроводе произошел взрыв, не квалифицированный, однако, как диверсия, но стороны обвиняли в нем друг друга, и сотрудничество прекратилось почти на год. Возобновившись, оно сильно снизило обороты - объем импортируемого Россией газа стал мельчать. А затем и вовсе сошел на нет из-за ценового спора. Практически синхронно прекратил импорт туркменского газа и Иран.



Таким образом, Китай остался единственным покупателем, но толку от этого для поддержания относительно приличного уровня жизни населения республики не было - деньги шли и идут на покрытие китайского кредита, вложенного в разработку месторождений и строительство трубопровода. К тому же Туркмения не справляется со своими обязательствами по объемам поставок. Правда, была надежда на строительство газопровода ТАПИ (Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия), - а также на прокладку Транскаспийского газопровода по дну Каспийского моря с выходом на Азербайджан и далее на Турцию и Европу. Но первый трубопровод остается недостроенным из-за отсутствия инвестиций и взрывоопасной обстановки в Афганистане, а второй, из "экологических соображений", наверняка "зарубят" Россия и Иран. Да и инвестиционной активности Запада, "горячо приветствующего" реализацию этого проекта, что-то не видно.



И тут появилась Россия. Получается, что пока она ориентирована на закупку, в пересчете на год, 5 миллиардов кубометров туркменского топлива, в то время как до 2009 года объем импорта составлял 40 млрд. Пяти миллиардов кубов для Туркмении мало, однако сам факт возвращения "Газпрома" в число покупателей газа у Ашхабада говорит о том, что изоляция прорвана. Начаты переговоры и о продаже газа Ирану. И если "Газпром" нарастит объем импорта, это будет означать серьезное облегчение для туркменского финансово-экономического сектора.



Главный вопрос: почему Россия возобновила сделку с Туркменией, которая выглядит как "благотворительная"? Она решила хоть отчасти внести свой вклад в спасение республики? Ведь экономической целесообразности в импорте туркменского газа для нее нет. Это наводит на разные мысли. Первая: если Туркмении не подкинуть денег, ситуация в этой республике - голод, нестабильность, разные глупейшие запреты для граждан, жесткий авторитарный режим, близость к "горячим точкам" и т. д. - может разворачиваться по иракскому сценарию. А туркменский газ Россия (много его или мало) все равно продаст - хоть в Европу, хоть в Азию.



Второе: если РФ нарастит импорт, то будет продавать часть туркменского газа по трубопроводу "Северный поток - 2", причем, с удовлетворением требований Европы, принявшей норму, по которой 50% пропускной способности трубы должно быть зарезервировано независимым, то есть не российским поставщиком. А Туркмения именно таким и является.



Третье: если Россия не ограничится покупкой 5 миллиардов кубометров в год (ведь весенние поставки можно считать "пробным шаром"), и приобретет значительный объем туркменского газа, проект строительства Транскаспийского газопровода будет полностью похоронен, а Москва расширит свое присутствие и влияние не только в Туркмении, но в каспийском бассейне в целом. В принципе, такой вариант - в качестве "синицы в руках", должен заинтересовать Бердымухамедова, потому как Транскаспийский газопровод - это определенно "журавль в небе".



Возможна и другая заинтересованность Ашхабада в возвращении на круги своя, то есть в орбиту России: она не будет упрекать туркменские власти в авторитаризме и даст им вольготно жить, но обеспечит безопасность региона, закрепившись в нем.



Словом, "загадки" туркменского газа остаются неразгаданными, в том числе, по его реальным запасам - они строго засекречены. С уверенностью можно сказать лишь то, что в советские времена в республике добывали около 90 миллиардов кубометров в год. А дальше цифры стали вилять. В частности, до сих пор неясно, каковы запасы считающегося "гигантским" месторождения Южный Иолотань - считалось, что 26 триллионов кубометров, но западные инвесторы усомнились в объеме, назвали чуть ли не половину этой цифры и не стали связываться с добычей. Кроме того, их отпугнула крайне далекая от западной, а посему непонятная, система управления страной.



А для России в ней нет ничего загадочного - многое привычно. Так что она вполне может "осесть" в Туркмении не только в качестве покупателя газа, но и разработчика месторождений, хотя своего углеводородного сырья у нее более чем достаточно. Но это в том случае, если удастся договориться с таким несговорчивым "товарищем", как Бердымухамедов.



Пока что на сделку "Газпрома" с Туркменией накинут "флер" благотворительности - республику надо "спасать". Но это трудно сделать в условиях, когда ее власти больше увлечены помпезными стройками, которые ей явно не по карману, а не улучшением социально-экономического положения своих граждан. Но во что в дальнейшем выльется покупка небольшого объема газа - можно только гадать. Возможно, что и в жесткую конкуренцию России и республик Центральной Азии за рынок Китая (Казахстан и Узбекистан рассчитывают на увеличение поставок в Поднебесную), однако не исключено, что в сугубо политическую акцию. Несомненно лишь то, что Туркмения богата природным газом, но бедна инвестиционными предложениями. А это именно та ситуация, которая устраивает Россию.



Ирина Джорбенадзе