 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 31.05.2019
01:14  В Таджикские паспорта не пишут "русские" буквы. Почему?
00:51  В Андижане учителей принуждают заплатить по 50 000 сум в благотворительный фонд "Вакф"
00:46  Израиль создает антииранский блок с Россией и США, - И.Субботин
00:28  Для чего Россия "спасает" Туркмению
Четверг, 30.05.2019
22:29  "Кыргызтелеком" возглавил гульчинский ошмяк Эшмамбет Аматов
22:04  КазПевец Димаш Кудайберген плюнул в рот 6-месячной девочке. Обычай, однако
21:44  Китайцы готовы таранить американские корабли, - В.Скосырев
21:12  УкрРада сохранила Гройсману кресло премьер-министра
21:10  К.Токаев не пришел на теле-дебаты кандидатов в президенты Казахстана
19:10  США объявили Китай врагом, - А.Безруков
15:05  Американский кибертерроризм это джин, вырвавшийся из бутылки
15:02  Россия в мультиглобальности. Норы и люди, - Глеб Павловский
15:00  Зачем Коломойскому дефолт Украины? - А.Дубровский
14:58  Bloomberg: Какую сделку могли бы заключить Трамп и Хаменеи?
14:56  В Москву вновь приехали на переговоры талибы
14:55  В ЦентрАзии наблюдается откат к "традиционным ценностям", - С.Дзарданова
14:52  Моди победил Моди. Почему премьер Индии смог поставить исторический рекорд популярности, - Е.Пахомов
14:51  "Вечеринка в мечети и непристойные предложения": скандалы, в которых были замешаны казахстанские имамы
14:49  В Душанбе за долларом выстраиваются огромные очереди
14:46  Судьба мира решится в ближайшие годы, - Далай-лама
13:42  Индия рвется в Евразию, - "Къ"
13:15  Новая "первая дочка" Узбекистана Саида Мирзиеева озабочена информационным вакуумом в стране
13:12  Великая стройка и другие отрасли Узбекистана, - Рифат Гумеров
09:06  В память "героев Казахской Республики". Каз-псевдо-оппо-партия "Ак жол" смело проведет "запрещенный" марш
08:58  Именно вода станет главным инструментом в решении других проблем ЦА, - У.Асаналиев
08:55  Война США с Китаем в пятом поколении. Casus belli найдется всегда, - К.Геращенко
08:32  КырФинпол объявил войну кладбищенской мафии? "ВечБишкек"
08:20  Эй, как там тебя. Кырпремьер Абылгазиев рассказал, как он выбирает кандидатов в министры
08:10  В Украине разбился военный вертолет с комбригом на борту
07:39  Завершение Хитрого Плана Путина по Украине, - Д.Дзыговбродский
07:35  Повторит ли Иран судьбу Ирака в противостоянии с США?
07:22  Лукашенко увидел прорехи в евразийской интеграции, - А.Ходасевич
00:47  Анархия без берегов. От поиска лучшей власти - к идее безвластия, - Амедео Бартело
00:43  Георгий Маленков - от руководителя СССР до директора Экибастузской ТЭЦ (история), - Л.Млечин
00:42  Заставят ли США Турцию отказаться от приобретения российских С-400? - В.Прохватилов
00:41  США идут на экономическое удушение Ирана, - В.Васильев
00:38  Постиндустриальный мир на пути к технологическому феодализму, - А.Запольскис
00:06  В ЕАЭС из Назарбаева надеются "выжать" еще много положительного, - В.Панфилова
00:04  Си Цзиньпин едет в Россию дружить против США
00:02  Морские мины могут стать поводом для войны с Ираном, - И.Субботин
Среда, 29.05.2019
22:56  Скандально известного ошмякого раздолбая Алимбекова пропихнули в главу Сельхозкомитета КырПарламента
22:14  Речь господина Назарбаева была, как обычно, исторической, - репортаж из Нур-Султана А.Колесникова
19:52  В семье президента Таджикистана родился еще один Эмомали Рахмон
19:44  В Иссык-Куль планируют спустить... плавучую пирамиду (видео)
19:34  Генпрокуратура Афганистана займется расследованием "секс-скандала" в окружении президента Гани
19:14  Казахстанский профессор Виктор Инюшин научился получать "живую" воду
19:10  На Европу сброшена политическая осколочная бомба. 9-е выборы в Европарламент, - Le Monde
19:00  Российского политтехнолога П.Милосердова моссуд приговорил к 2,5 г. за подготовку путча в Казахстане
17:48  Карлсон вернулся! Саакашвили вновь в Украине
17:05  Амер-прокурор Мюллер ушел в отставку и заявил о закрытии "российского дела"
16:39  Львов. Протестующая бандерня ворвалсь в ГорРаду и бьет чиновников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Израиль создает антииранский блок с Россией и США, - И.Субботин
00:46 31.05.2019

Иерусалим становится площадкой диалога Москвы и Вашингтона
Игорь Субботин
30.05.2019

Россия, США и Израиль впервые проведут переговоры в трехстороннем формате, чтобы обсудить вопросы, связанные с региональной безопасностью. Пока известно лишь то, что встреча состоится в Иерусалиме в июне. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, чья партия в очередной раз вступает в предвыборную борьбу, уже успел приписать себе "авторство" этой дипломатической формулы. Не исключено, что темой переговоров станет Иран. Кроме того, в Израиле полагают, что еврейское государство является самой подходящей площадкой для обмена различными сигналами между РФ и США.

В переговорах в Иерусалиме примут участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат.

Первой о созыве встречи объявила американская сторона, правда, не уточнив, в какие даты пройдут переговоры. Россия уже подтвердила, что примет участие в непривычном для нее формате. "Встреча в Иерусалиме действительно планируется", – в частности, заявил пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.

Известно, что идея принадлежит израильской стороне. "Я предложил Путину и Трампу сформировать трехстороннюю израильско-российско-американскую комиссию для встреч в Израиле и обсуждения ситуации в области безопасности на Ближнем Востоке. Оба согласились. И это беспрецедентно", – заявил Нетаньяху. После визитов в Вашингтон и Москву он действительно упоминал о том, что продвигает инициативу, цель которой состоит в том, чтобы подтолкнуть иностранные войска в Сирии к уходу. Речь идет в первую очередь об иранских силах и лояльных им иррегулярных вооруженных формированиях.

Нетрудно предположить, что в фокусе иерусалимской встречи будут последствия иранской внешней политики. Все дело в том, что палестинский вопрос сейчас находится на периферии повестки. Да и российская сторона, как оказалось, не демонстрирует в рамках этой проблемы абсолютной поддержки американских дипломатических инициатив. Так, 27 мая посол КНР в Палестине Го Вэй заявил, что его страна вместе с Россией хочет бойкотировать организуемый совместно с США в конце июня в Бахрейне экономический форум по Палестине. Вероятно, именно там должны были появиться детали американской "сделки века". Заявление главы китайской дипмиссии прозвучало на встрече с советником палестинского президента Махмуда Аббаса по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набилем Шаатом. "Бойкот форума в Бахрейне происходит в рамках двусторонней российско-китайской договоренности об отказе от участия в нем", – уточнил дипломат.

"Во-первых, Израиль поддерживает и с Россией, и с Америкой достаточно близкие отношения, продолжается сотрудничество в сфере безопасности, – заявила в разговоре с "НГ" бывший член комиссии Кнессета по внешней политике и обороне Ксения Светлова. – Ни для кого не секрет, что Иерусалим уже в течение длительного времени – центр обмена информацией и "месседжами" между двумя сторонами. Зайдет ли речь про Иран? Скорее всего да. Я думаю, что вполне возможно, что это усилия Израиля, чтобы привести к некоему сближению позиции (России и США. – "НГ") по Сирии. Для Израиля очень важно, чтобы было найдено взаимопонимание между сторонами по поводу присутствия Ирана на территории Сирии". Израиль, по словам экс-парламентария, становится дипломатическим посредником, но с выгодой для себя. "Согласие между великими державами – это краеугольный камень нашей безопасности", – отметила Светлова.

Сейчас еврейское государство вступает в непростой политический период. Кнессет (законодательный орган страны) утвердил во втором и третьем чтениях большинством голосов закон о самороспуске и даже назначил очередные парламентские выборы на 17 сентября. Это первый случай в истории Израиля, когда гонка за Кнессет проводится повторно. В этом году выборы состоялись 9 апреля, однако коалиционное правительство так и не было создано. Теперь же Нетаньяху надеется на "перезапуск" и гарантирует "острую и чистую" предвыборную кампанию. Впрочем, Светлова не считает, что очередные выборы в Кнессет как-то отразятся на том формате сотрудничества, который есть и с Москвой, и с Вашингтоном. "В особенности это касается оперативных вопросов и безопасности нашей северной границы, – отметила экс-депутат. – Единственный, кто может пострадать от этого непредсказуемого шага (то есть перевыборов. – "НГ"), – это мирная инициатива Дональда Трампа ("сделка века". – "НГ"), которая должна была быть представлена в конце июня".

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559252760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Мажилис одобрил в I чтении поправки по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства
- Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин избран Председателем Совета Евразийского банка развития
- 29 мая состоялись предвыборные дебаты и дискуссии в прямом эфире телеканала "Хабар"
- Кандидат в Президенты страны от партии "Ак жол" Дания Еспаева знакомит жителей Павлодарской области со своей предвыборной программой
- Аким Алматы проверил темпы благоустройства Наурызбайского района
- Казахстан занял 34 место в Рейтинге мировой конкурентоспособности IMD-2019
- МВД обсуждает вопросы реформирования пенитенциарной системы
- Руководство партии "Ак жол", несмотря на запрет властей, проведет акцию "Алашқа тағзым"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  