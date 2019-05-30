Израиль создает антииранский блок с Россией и США, - И.Субботин

00:46 31.05.2019

Иерусалим становится площадкой диалога Москвы и Вашингтона

Игорь Субботин

30.05.2019



Россия, США и Израиль впервые проведут переговоры в трехстороннем формате, чтобы обсудить вопросы, связанные с региональной безопасностью. Пока известно лишь то, что встреча состоится в Иерусалиме в июне. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, чья партия в очередной раз вступает в предвыборную борьбу, уже успел приписать себе "авторство" этой дипломатической формулы. Не исключено, что темой переговоров станет Иран. Кроме того, в Израиле полагают, что еврейское государство является самой подходящей площадкой для обмена различными сигналами между РФ и США.



В переговорах в Иерусалиме примут участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат.



Первой о созыве встречи объявила американская сторона, правда, не уточнив, в какие даты пройдут переговоры. Россия уже подтвердила, что примет участие в непривычном для нее формате. "Встреча в Иерусалиме действительно планируется", – в частности, заявил пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.



Известно, что идея принадлежит израильской стороне. "Я предложил Путину и Трампу сформировать трехстороннюю израильско-российско-американскую комиссию для встреч в Израиле и обсуждения ситуации в области безопасности на Ближнем Востоке. Оба согласились. И это беспрецедентно", – заявил Нетаньяху. После визитов в Вашингтон и Москву он действительно упоминал о том, что продвигает инициативу, цель которой состоит в том, чтобы подтолкнуть иностранные войска в Сирии к уходу. Речь идет в первую очередь об иранских силах и лояльных им иррегулярных вооруженных формированиях.



Нетрудно предположить, что в фокусе иерусалимской встречи будут последствия иранской внешней политики. Все дело в том, что палестинский вопрос сейчас находится на периферии повестки. Да и российская сторона, как оказалось, не демонстрирует в рамках этой проблемы абсолютной поддержки американских дипломатических инициатив. Так, 27 мая посол КНР в Палестине Го Вэй заявил, что его страна вместе с Россией хочет бойкотировать организуемый совместно с США в конце июня в Бахрейне экономический форум по Палестине. Вероятно, именно там должны были появиться детали американской "сделки века". Заявление главы китайской дипмиссии прозвучало на встрече с советником палестинского президента Махмуда Аббаса по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набилем Шаатом. "Бойкот форума в Бахрейне происходит в рамках двусторонней российско-китайской договоренности об отказе от участия в нем", – уточнил дипломат.



"Во-первых, Израиль поддерживает и с Россией, и с Америкой достаточно близкие отношения, продолжается сотрудничество в сфере безопасности, – заявила в разговоре с "НГ" бывший член комиссии Кнессета по внешней политике и обороне Ксения Светлова. – Ни для кого не секрет, что Иерусалим уже в течение длительного времени – центр обмена информацией и "месседжами" между двумя сторонами. Зайдет ли речь про Иран? Скорее всего да. Я думаю, что вполне возможно, что это усилия Израиля, чтобы привести к некоему сближению позиции (России и США. – "НГ") по Сирии. Для Израиля очень важно, чтобы было найдено взаимопонимание между сторонами по поводу присутствия Ирана на территории Сирии". Израиль, по словам экс-парламентария, становится дипломатическим посредником, но с выгодой для себя. "Согласие между великими державами – это краеугольный камень нашей безопасности", – отметила Светлова.



Сейчас еврейское государство вступает в непростой политический период. Кнессет (законодательный орган страны) утвердил во втором и третьем чтениях большинством голосов закон о самороспуске и даже назначил очередные парламентские выборы на 17 сентября. Это первый случай в истории Израиля, когда гонка за Кнессет проводится повторно. В этом году выборы состоялись 9 апреля, однако коалиционное правительство так и не было создано. Теперь же Нетаньяху надеется на "перезапуск" и гарантирует "острую и чистую" предвыборную кампанию. Впрочем, Светлова не считает, что очередные выборы в Кнессет как-то отразятся на том формате сотрудничества, который есть и с Москвой, и с Вашингтоном. "В особенности это касается оперативных вопросов и безопасности нашей северной границы, – отметила экс-депутат. – Единственный, кто может пострадать от этого непредсказуемого шага (то есть перевыборов. – "НГ"), – это мирная инициатива Дональда Трампа ("сделка века". – "НГ"), которая должна была быть представлена в конце июня".