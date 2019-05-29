В Андижане учителей принуждают заплатить по 50 000 сум в благотворительный фонд "Вакф"

00:51 31.05.2019

Учителей школ Андижанской области принуждают переводить деньги на счет благотворительного общественного фонда "Вакф", передает centralasian.org.



По словам учителей, их заставляют подписать заранее подготовленный список тех, кто согласен заплатить по 50 000 сум ($6) из своей заработной платы в качестве фитр-садака (милостыня разговения - прим.ред).



Заместитель директора одной из школ подтвердил, что из зарплаты учителей удерживают деньги для фитр-садака.



Один из представителей Благотворительного общественного фонда "Вакф" заявил, что пожертвование средств в фонд является делом добровольным и, что мероприятие в Андижане было инициативой местных чиновников, а руководство фонда не давало никаких указаний по этому поводу.



Как сообщил один из учителей в Андижанском районе, впервые на работе у учителей собирают деньги на фитр-садака.



Учителя из других школ в районе также подтвердили, что с них собирают деньги для пожертвований в фонд.



"Каждому из нас всучили чистый лист бумаги с банковскими счетами и попросили подписать его и написать сумму "пятьдесят тысяч сумов". Оказывается эти деньги для фитр-садака. Хотя мы сказали, что дадим пожертвования тем, кто в этом нуждается, но они не согласились и потребовали нам подписать бумаги. Все учителя подписали", - сказал один из учителей общеобразовательной школы №5 в Андижанском районе.



Заместитель директора одной из школ Андижанского района подтвердил, что это указание было дано областным управлением народного образования.



"Из областного отделения они сообщили об этом нашему главе отдела народного образования. А он в свою очередь передал это указание директорам школ. Директор созвал совещание и сказал сделал ответственным за это одного из заместителей. Всех учителей заставляют подписать список и сдать его в бухгалтерию отдела. Это имеет место во всех школах".



Как сообщил один из имамов в Андижанской области, кампания по сбору фитр-садака проводится по всей области.



"Это не только в Андижанском районе, а по всей области. На днях хоким области провел совещание и дал указание всем организациям. В школах сдают по 50 000 сумов. В других организациях побольше. С них требуют, чтобы они отправили эти деньги в фонд "Вакф". Все имамы сейчас ходят по улицам и просят денег. Люди очень недовольны этим, так как считают, что деньги не дойдут до нуждающихся. Потому что вчера одной нуждающейся женщине дали дом, а после того, как президент уехал, ее выгнали оттуда. Люди больше не верят ничему", - сказал собеседник.



Напомним, что в апреле этого года в соцсетях сообщалось, что председатель благотворительного общественного фонда "Вакф" приобрел в качестве служебного автомобиля самую дорогую модель авто, производимую в Узбекистане, "Малибу-2".



Представитель фонда "Вакф" тогда прокомментировал, что автомобиль приобретен в связи с необходимостью встречать на нем иностранных гостей.