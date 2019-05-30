 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 31.05.2019
14:32  Только ли русские хотят назад в СССР?
14:30  Россия и Британия: готовясь к схватке за Афганистан. 1890-ые годы, - А.Томилин
14:29  Американский мат Ирану в три хода
14:26  Ситуация в Гвадаре может подорвать "Один пояс - один путь"? - М.А.Нотезай
14:25  Арабские партии укрепят свои позиции после выборов в Израиле? - Д.Гордис
14:24  "Великая стройка" Узбекистана (полемика), - Б.Мусаев
13:50  В Московском районе Киргизии разгромлена ОПГ во главе с... подполковником милиции
13:48  Кыргызстану дали право провести чемпионат мира по... хоккею
09:12  В Туркмении вернули в продажу книгу мемуаров гос-заговорщика и экс-МИД Шихмурадова - "Я сам и и мои сообщники – террористы"
09:05  Гостелеканал Туркмении "Miras" возглавил Гуванч Егенмырадович Байрамдурдыев
09:02  Тогуз Булак. На узбекско-кыргызской границе снова вооруженный инцидент
08:52  КазЖурналистику обкладывают новым драконовским законом, - "Э-К"
08:45  Тень "потенциально смертельной конфронтации" над Персидским заливом, - Н.Бобкин
08:34  Азамат Акенеев: наша экономическая стабильность – это консервация нашей отсталости
08:26  Как противостоять информационной агрессии, - А.Халдей
08:22  Китай создает свою валютную зону, Россия за бортом, - М.Делягин
07:47  Зеленский – со щитом или на щите? - А.Цуканова
07:45  Власть дебилов, - Александр Дугин
07:41  Невестку Кырпремьера Сабырбекову обвинили в организации митингов врачей-коррупционеров
07:28  Азия предложила нанести удар по доллару и создать Валютный союз
07:22  Создан Совет по промышленной политике ЕАЭС
07:12  Семь бед, один Кнессет. Израиль идет на первые в истории страны повторные всеобщие выборы
01:14  В Таджикские паспорта не пишут "русские" буквы. Почему?
00:51  В Андижане учителей принуждают заплатить по 50 000 сум в благотворительный фонд "Вакф"
00:46  Израиль создает антииранский блок с Россией и США, - И.Субботин
00:39  Австрийской временной канцлершей стала судья Бригитте Бирляйн
00:28  Для чего Россия "спасает" Туркмению
Четверг, 30.05.2019
22:29  "Кыргызтелеком" возглавил гульчинский ошмяк Эшмамбет Аматов
22:04  КазПевец Димаш Кудайберген плюнул в рот 6-месячной девочке. Обычай, однако
21:44  Китайцы готовы таранить американские корабли, - В.Скосырев
21:12  УкрРада сохранила Гройсману кресло премьер-министра
21:10  К.Токаев не пришел на теле-дебаты кандидатов в президенты Казахстана
19:10  США объявили Китай врагом, - А.Безруков
15:05  Американский кибертерроризм это джин, вырвавшийся из бутылки
15:02  Россия в мультиглобальности. Норы и люди, - Глеб Павловский
15:00  Зачем Коломойскому дефолт Украины? - А.Дубровский
14:58  Bloomberg: Какую сделку могли бы заключить Трамп и Хаменеи?
14:56  В Москву вновь приехали на переговоры талибы
14:55  В ЦентрАзии наблюдается откат к "традиционным ценностям", - С.Дзарданова
14:52  Моди победил Моди. Почему премьер Индии смог поставить исторический рекорд популярности, - Е.Пахомов
14:51  "Вечеринка в мечети и непристойные предложения": скандалы, в которых были замешаны казахстанские имамы
14:49  В Душанбе за долларом выстраиваются огромные очереди
14:46  Судьба мира решится в ближайшие годы, - Далай-лама
13:42  Индия рвется в Евразию, - "Къ"
13:15  Новая "первая дочка" Узбекистана Саида Мирзиеева озабочена информационным вакуумом в стране
13:12  Великая стройка и другие отрасли Узбекистана, - Рифат Гумеров
09:06  В память "героев Казахской Республики". Каз-псевдо-оппо-партия "Ак жол" смело проведет "запрещенный" марш
08:58  Именно вода станет главным инструментом в решении других проблем ЦА, - У.Асаналиев
08:55  Война США с Китаем в пятом поколении. Casus belli найдется всегда, - К.Геращенко
08:32  КырФинпол объявил войну кладбищенской мафии? "ВечБишкек"
08:20  Эй, как там тебя. Кырпремьер Абылгазиев рассказал, как он выбирает кандидатов в министры
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Азия предложила нанести удар по доллару и создать Валютный союз
07:28 31.05.2019

Азиатским странам предложили создать валютный союз

Надо создать единую азиатскую валюту для торговли между странами. Такое предложение сделал премьер Малазийи. Пойдет ли на это главная экономика в регионе – Китай? И получится ли у азиатов сделать то, что пытались сделать европейцы – создать новую валютную систему в противовес доллару?

"Если азиатские страны хотят сплотиться, им следует начать с создания общей торговой валюты на базе золотого стандарта, потому что золото гораздо стабильнее. Ее будут использовать не для внутренних расчетов, а только в торговых операциях [между странами]", – заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад во время выступления на экономическом форуме в Токио, посвященном развитию Азии, передает Reuters.

Он отметил, что "при нынешней мировой системе обмена валют местные платежные средства подвержены внешним факторам и становятся объектом манипуляций".

На этой неделе министерство финансов США заявило в докладе Конгрессу, что девять стран, включая Малайзию, требуют пристального внимания. Американцы подозревают своих торговых партнеров в манипуляциях с валютами. Ранее подобные обвинения звучали и в адрес России. Вашингтон пригрозил наказывать такие страны введением пошлин на их товары. На самом деле США недалеко ушли от тех, с кем решили бороться. У Америки имеется огромное количество инструментов, чтобы манипулировать курсом доллара, чем они не гнушаются заниматься. Малайзия восприняла эту угрозу близко к сердцу: местный ЦБ сразу попытался защититься, заявив, что его интервенции на валютных рынках ограничиваются лишь мерами по борьбе с чрезмерной волатильностью.

Разговоры о создании единой азиатской валюты начались даже не в этом десятилетии, а еще в 70-х годах. Активизировались они после валютно-финасового кризиса 1997–1998 годов. И если сначала центром создания такой валюты виделась Япония, то сейчас, конечно, на эту роль претендует агрессивно развивающийся Китай.

Идея создания единой азиатской валюты – это защитная реакция Азии на господство доллара и евро при торговле даже внутри АТР. В свое время Европа объединилась, чтобы противостоять США, которые после второй Мировой войны начали агрессивную экспансию. Первые соглашения, касающиеся европейской интеграции, были подписаны еще в 50-х годах. Европе потребовалось еще много десятилетий, чтобы в итоге прийти к созданию единой политической и экономической системы с общим рынком и единой валютой. В 2000 году евро стал единой валютой в 11 странах ЕС.

Азиатские страны могли бы пойти по пути объединения ЕС, начав с создания единой валюты в противовес доллару для торговли между собой. Шаг за шагом это может вылиться в итоге в более тесный союз наподобие ЕС.

Как и в случае с евро, единая азиатская валюта может помочь избежать повторения валютно-финансового кризиса, который затронул в 1997–1998 годах весь мир.

Она поможет устранить волатильность валютных курсов. Наконец, единая валюта создаст единый свободный рынок товаров, услуг и рабочей силы, что положительно скажется на развитии экономик азиатских стран.

В ряде азиатских стран (в том числе Малайзии) уже присутствует азиатская валютная единица, т. н. ЭКЮ, но она не имеет физического воплощения и используется лишь для клиринга (расчеты между правительствами по специальному договору), напоминает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. А вот разговоры о создании полноценной валюты до сих пор так и не сдвинулись с мертвой точки.

Во-первых, есть несомненные политические разногласия. Например, у Индии с Пакистаном. Что уж говорить про особенную Северную Корею. Затрудняет объединение, конечно, и слишком разный уровень экономического развития стран в регионе. Растущий и промышленный Китай в этом плане сложно сравнивать с Таиландом, который живет за счет туризма, или Филиппинами. И, конечно, более крупный игрок от таких объединений выигрывает всегда больше, что хорошо видно по еврозоне. Германия, Франция и Великобритания тянут весь ЕС, тогда как в Прибалтике, например, уровень благосостояния и зарплаты никогда не будет таким, как в этих трех странах. В итоге сами прибалты убежали в более богатую Западную Европу, а их место занимают иммигранты из еще более бедных стран – с той же Украины. Такие же перекосы появятся в азиатском регионе.

"Страны слишком разные и могут иметь диаметрально противоположные взгляды как на геополитику, так и на дальнейшее экономическое развитие. Если в европейских странах для создания ЭКЮ, дальнейшего перехода на евро и объединения в ЕС были весьма веские политические причины, то в Азиатском регионе их попросту нет. Мало кто захочет жертвовать своим суверенитетом, особенно когда появляется все больше свидетельств тупикового пути развития ЕС и роста числа евроскептиков", – считает Геннадий Николаев.

Кроме того, в отличие от Европы, где торговые связи между отдельными странами в зоне евро довольно значительные, в Азии страны ориентированы больше на экспорт и завоевание западного торгового мира. Торговля между собой развита слабей. Поэтому вопрос, сможет ли новая валюта значительно подвинуть доллар на международной арене, дискуссионный. Евро, например, до конца сделать это так и не удалось. Хотя нельзя не признать, что европейская валюта ослабила позиции американской валюты в сфере торговли. Поэтому единая азиатская валюта вполне могла перенять эстафету и еще больше ослабить долларовую монополию в торговле.

Другое дело – хочет ли этого Китай? Без участия КНР, играющей слишком важную роль в экономиках многих стран, план малайзийцев обречен на провал. А Пекину сейчас не до создания единой валюты. "Во-первых, это совершенно лишняя трата сил во время набирающего обороты противостояния с США, а во-вторых, слишком много усилий уже брошено на развитие собственной валюты как альтернативы доллару и евро", – считает Николаев.

Впрочем, Владимир Рожанковский из "Международного финансового центра", наоборот, считает, что Китай может отказаться от идеи продвигать свой юань как альтернативу доллару и ухватиться за идею создания некой единой региональной валюты по образцу и подобию евро в Старом Свете.
"Концепция "одна страна – одна валюта" достаточно тривиальна и весьма рискованна. Это позволяет минфину США легко налагать против Китая санкции в случае необходимости. А Пекин и так регулярно попадает в американские списки стран – "валютных манипуляторов", и дальше, судя по всему, будет только хуже", – считает Рожанковский. Единая же валюта нескольких стран делает объект удара со стороны США более размытым. И торговые партнеры Китая в регионе, скорее всего, будут обеими руками за такую идею.

"Ведь единая валюта позволит вести расчеты напрямую, избегая неудобные и порой весьма дорогостоящие для малых волатильных валют этапы конвертации одной расчетной единицы в другую. Раньше эту роль традиционно исполнял доллар США, однако по мере углубления кризиса торговых войн между КНР и США было бы довольно странно ожидать от Поднебесной безропотного повиновения перед долларом и в дальнейшем. Конечно, мы далеки от мысли, что Китай может себе позволить отказаться от долларовых расчетов уже завтра, но очевидно, что Поднебесная размеренно готовит себе "запасной аэродром", и этот процесс уже не остановить", – уверен Рожанковский.

Единственный, по его мнению, риск – это отсутствие у Китая опыта управления валютой, чье курсообразование было бы свободным, а на других принципах многие традиционные страны с рыночными экономиками – в том числе Малайзия – явно не пойдут. Впрочем, торговые войны могут помочь Пекину решиться на создание по-настоящему свободного рынка.

В конце концов, такая денежная единица со временем может не только пошатнуть господство доллара в международной торговле, но и изменить структуру резервов многих стран (где доллар и евро лидируют). Мощь китайской экономики неоспорима, и именно в странах АСЕАН +3 (Китай, Япония и Южная Корея) сосредоточена большая часть золотовалютных резервов мира. Таким образом, единая азиатская валюта в теории могла бы стать новым полюсом валютной системы и даже обвалить доллар (он исторически только укрепляется).

30 мая 2019, Ольга Самофалова

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559276880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 мая 2019 года №55
- Токаев поручил пресекать случаи фиктивных разводов ради соцпомощи
- Первому Президенту Казахстана Н.Назарбаеву присвоен статус "Почетный Сенатор"
- Азат Перуашев: "Большинство казахстанцев предпочитает европейский выбор, европейское качество жизни"
- Министр национальной экономики заявил о готовности уйти в отставку
- Предприниматели Павлодара рассказали Дание Еспаевой о проблемах бизнеса
- Азат Перуашев: "Главная революция должна произойти не на улицах, а в сознании людей"
- Республиканский общественный штаб К.Токаева прибыл в Алматы
- Первые политические дебаты в телевизионном формате можно считать успешными - участники
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  