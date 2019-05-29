Власть дебилов, - Александр Дугин

07:45 31.05.2019 движение в сторону приватизации, либерализма, индивидуализма – это движение в сторону идеала идиота



К чему ведет paзрыв общественных связей и нахождение все большего числа людей за пределами языковой игры. Почему современный человек, который следует формальной конструкции логики, не понимая смысла – дeбил. Чем общение в соцсетях фундаментально отличается от живого и почему социальные сети – места обитания дeбилов. К чему может привести дecoциализация все большего числа людей.



· Олигофрения – это диагноз. Часто, когда мы говорим "олигофрен", это ругательное слово, но на самом деле это означает – "малоумие". Поговорим об этом как о клиническом диагнозе.



· Самая тяжелая форма олигофрении – идиотизм. Идиот – человек, у которого настолько мало сознания, что он не способен справиться с простыми вещами (плохо ходят, мычат, и пр.).



· Следующая стадия – имбецил. Они хотя бы понимают речь, пытаются ухаживать за собой, могут знать простейший счет, и способны к некоей адаптации.



· А есть – дебилы (есть агрессивные, салонные, и пр.). Салонные, к примеру, несут ахинею, считая что говорят умные вещи – в салоне, или на телеэкране – и оказывается, это диагноз. Дебил отличается от глупца тем, что это диагноз.



· Дебилы понимают речь, но не понимают ее смысла. Он даже способен отвечать на импульсы, может читать и писать – самое интересное, есть даже ученые. У него есть способность к развитию рациональных качеств, но главным барьером является неспособность понимать смыслы. А смыслы – это уже философская проблема, которую изучал поздний Витгенштейн.



· Дебил – это человек, который рассматривает формальную конструкцию логики. Он движется по логике, но не соотносит ее с жизненной ситуацией. Дебил может участвовать в делах общества, но может игнорировать связи между явлениями, семантическое, смысловое поле. Дебилизм – особая форма мышления, которая движется за внешним, игнорируя внутреннее.



· Что такое языковая игра по Витгенштейну? Это состояние, в котором рождаются обозначения. Например, на базаре люди торгуются относительно товара – и их разговор происходит именно там, привязан к той ситуации. Дебил находится в языке, но не находится в смысле.



· Злобный дебил стремится к достижению бытовых желаний, прямых импульсов, не считаясь с условностями. Таких много и в политической элите, и среди рейдеров, которые действуют по принципу "хочу и получу". Торпидный дебил настолько заворожен собой, что наоборот с трудом реализует свои желания.



· Нахождение за пределами языковой игры – это нахождение в глубине своей индивидуальности. Но не этим ли объясняется диагноз идиотизма в психиатрии? (как крайняя форма). Идиотизм – от греч. "идиотос" - "частное", человек не имеющий родства, лишенный социальных связей с коллективом. И чем больше он становится индивидуумом, все больше он идиотизируется.



· Движение в сторону приватизации, либерализма, индивидуализма – это движение в сторону идеала идиота.



· Еще одно приложение философии дебилизма - социальные сети, которые отличаются от обычной ситуации тем, что там не существует языковой игры. Там нет ситуации, к которой мы бы принадлежали все вместе. Когда мы входим в сеть, мы уже в положении дебила, и вокруг дебилы – потому что каждый комментарий делается вне контекста языковой игры. Мы сразу попадаем на внешнюю орбиту диалога, разговора, обсуждения, и на этой орбите остаемся (как человек, который приходит в совершенно незнакомую компанию – он понимает фразу "дай чашку", понимает что говорят – но первое время находится вне языковой игры данной компании, и поэтому ведет себя как дебил). В сети же все дебилы, и нет коллективного смыслового единства – отсюда и возможность манипуляций.



· Это переносится уже и на культуру – когда изображают из себя дебилов.



· Если в эпоху Делеза антропологическим "нормативом" была шизофрения, то теперь – дебилизм.



· Наше общество становится на путь догматического дебилизма. Наше общество постепенно превращает дебила в норматив – и тот не испытывает угрызений совести или нехватки смысла.



· Построение искусственного интеллекта – это построение глобального мирового дебила, который понимает речь, способен к рациональной деятельности, но что ему недоступно – это семантика.



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Комментарии Написать свой комментарий

Yafim

Liport

29 мая 2019 в 12:45 Оценить комментарий:

Автор : ,, А есть – дебилы (есть агрессивные, салонные, и пр.). Салонные, к примеру, несут ахинею, считая что говорят умные вещи – в салоне, или на телеэкране – и оказывается, это диагноз. Дебил отличается от глупца тем, что это диагноз. ,,

/////

Теперь я наконец понял ,что телевизионные Шейнин , Кузичев ,супруги Скабеевы ,

Соловьев ,Кисилев ,Норкин - агрессивные дебилы !

Но не по убеждению - а за хооорошие деньги !



виктор

балацкий

29 мая 2019 в 14:13 Оценить комментарий:

Фима, не завидуй этим деньгам, они заразные, правильнее --инфицированные . Первые двое совсем облысели, у супругов проблемы с исполнением долга...



Yafim

Liport

30 мая 2019 в 11:52 Оценить комментарий:

виктор балацкий

29 мая 2019 в 14:13

Фима, не завидуй этим деньгам, они заразные, правильнее --инфицированные . Первые двое совсем облысели, у супругов проблемы с исполнением долга...

///////////////////

Витя ,какого долга ? патриотического ?

ну у Соловьева проблем нет ,он восьмерых настрогал ,поэтому пашет

в режиме ненормированного времени ,8 ртов кормить надо .



Арина

Черкасова

29 мая 2019 в 13:08 Оценить комментарий:

"В настоящую пору так много вообще говорят о физической заразе при посредстве "живого контагия" (contagium vivum) или т. н. микробов, что, на мой взгляд, нелишне вспомнить и о "психическом контагие" ("contagium psychicum"), приводящем к психической заразе, микробы которой хотя и не видимы под микроскопом, но тем не менее подобно настоящим физическим микробам действуют везде и всюду и передаются чрез слова, жесты и движения окружающих лиц, чрез книги, газеты и пр., словом, где бы мы ни находились, в окружающем нас обществе мы подвергаемся уже действию психических микробов и, следовательно, находимся в опасности быть психически зараженными." (Бехтерев, 1897)



Олег-591

Глазов-518

29 мая 2019 в 20:32 Оценить комментарий:

Эк раньше--богом припугнул и все идут на войну убивать неправильных... Или Сталин с Гитлером свиснули и миллионы --в земле...А теперь--и чипизация, и роботизация, и дебилизация... Да, все усложнилось. Но "коллективизм"--тот же.



Владимир

Бровкин

30 мая 2019 в 06:31 Оценить комментарий:

"движение в сторону приватизации, либерализма, индивидуализма - это движение в сторону идеала идиота"

Александр ДУГИН



Философ, фиксируя верный и более чем очевидный вектор развития либерального общества, к либералам, однако более чем несправедлив. Я бы им не стал выдавать такую уничижетельную оценку. Уму либерала и его целеустремленности можно и должно только позавидовать.



А вот остальному человечеству, которое либерализм более чем целеустремленно ведет к означенной цели, действительно стоит посочувствовать. Он ведет его именно в эту провальную яму.



Мне представляется более справедливым такое видение проблемы.

Если поставить эту яркую и броскую мысль с головы на ноги. Скажем, обращусь к архаике, как Маркс - Гегеля.



И тогда все будет на месте. Со всеми соответствующими выводами, которые можно почерпнуть у первого.



Yafim

Liport

30 мая 2019 в 11:57 Оценить комментарий:

Владимир Бровкин

Сегодня в 06:31 Скажем, обращусь к архаике, как Маркс - Гегеля.

**************************

Интеллигентным человеком может считаться лишь тот, кто может отличить Гоголя от Гегеля, Гегеля от Бебеля, Бебеля от Бабеля, Бабеля от кабеля, кабеля от кобеля, а кобеля от суки… А суку от порядочной женщины.



Алекей

Смирнов

30 мая 2019 в 08:00 Оценить комментарий:

Дугину +++



Николай

Халин

30 мая 2019 в 13:56 Оценить комментарий:

в советское время был анекдот

-для чего стена?

-чтобы дураки не прыгали!

-отсюда или оттуда?



Виктор

Гончар

30 мая 2019 в 14:37 Оценить комментарий:

Природа демонстрирует нам, что благодаря стремлению элементов материального мира к упорядоченностиво взаимодействии в соответствии с законами материального мира, поиску логических связей между элементами, то-есть логике, во Вселенной, из хаоса, создаются сложные материальные объекты. В живой природе, благодаря логике, произошла эволюция, породившая сложнейшие органические объекты, гармонию из хаоса. Если в мыслях отсутствует логика, то тогда в голове будет хаос, дебилизм. Так что автор не прав, с логикой надо дружить, если не хочешь впасть в дебилизм. Лучше всего с логикой дружит Наука, ну а вот религия логику не уважает. Как обстоят дела с логикой у феодалов, коммунистов, монархистов, фашистов, коммунистов, либералов? Судя по результатам деятельности с логикой у всех проблемки, в большей или в меншей степени, определить, кто из них больший дебил сможет только наука. Обращайтесь к технарям, они рассчитают и привлекут для этого на помощь искусственный интеллект.



Талико

Верийский

30 мая 2019 в 21:23 Оценить комментарий:

Тут не нужен искусственный интеллект. Ден обозвал Мишу идиотом. И был абсолютно прав без всяких логических упражнений.



Сергей

Метик

30 мая 2019 в 16:36 Оценить комментарий:

Автор популярно изложил открытое Марксом основное противоречие капитализма, т. е. противоречие между ОБЩЕСТВЕННЫМ характером производства и частной формой присвоения. Действительно, современное производство стало полностью взаимозависимым, технологически ЕДИНЫМ, требующим согласования, планирования, стандартизации и унификации. Но эти объективные требования наталкиваются на частнособственнические интересы как бы "свободных" товаропроизводителей, озабоченных лишь ростом своей прибыли. Этот скотский "интерес" и разобщает людей, сталкивает социальные группы, народы, страны в изнурительной классовой борьбе. В интересах господствующего класса представить эту борьбу как неизбежный спутник всякого развития, отождествить взаимное пожирание людей и атомизацию общественного сознания, как действие якобы "объективных" экономических законов, противопоставляя т. н. "свободному рынку", (разумеется!) гулаг, очереди, дефициты, блат, бесправие и низкое качество продукции.

На этой "академической" БРЕХНЕ и была круто замешена вся перестроечная шизофрения, весь тот "ученый" дебилизм, который и вспоминать-то сейчас совестно. Вроде бы образованных советских людей безмозглая, но горластая шпана развела как последних ЛОХОВ.

Для разрешения главного противоречия капитализма следует упразднить сам институт т. н. "частной собственности", не только в силу ее крайней экономической неэффективности, но и из соображений ЭТИЧЕСКОЙ неприемлемости противопоставления людей друг другу. Общественный характер производства требует СОЛИДАРНОСТИ, но не конкуренции и борьбы всех со всеми.

Говоря словами Ленина, все общество должно стать "одной конторой и одной фабрикой с РАВЕНСТВОМ труда и РАВЕНСТВОМ платы". Как одна огромная многоотраслевая корпорация, принадлежащая всем членам общества на РАВНЫХ правах. Никакой вид деятельности, никакая должность не должна ни подвергаться дискриминации, ни становиться привилегией избранных.

БЫТИЕ определяет сознание, а не проповеди, плакаты на стенах или лекторы по распространению. Равенство будет формировать общественное сознание в ценностях солидарности, взаимовыручки, единства, лучше любых агитаторов и проповедников.



Талико

Верийский

30 мая 2019 в 21:33 Оценить комментарий:

Коротко и абсолютно верно и полезно. Чтобы не превратиться в идиотов, это надо выучить.

Спасибо. С уважением.

+++



Маврик

Донской

30 мая 2019 в 22:04 Оценить комментарий:

Думаю,что президент России вместе с Грефом, ставя задачу,чтобы с помощью искусственного интеллекта стать властелинами мира,могут обидеться на автора или даже наказать статьей за неуважение власти!!!



Григорий-180

Северов-807

Сегодня в 07:21 Оценить комментарий:

Прочитал заголовок статьи...и сразу поставил 1000 плюсов, дальше читать не стал, чтобы не разочароваться, объясните, че там дальше...заголовок соответствует, или автор огибает кремлевскую стену по касательной, не входя в ее тело. Он же ДУУУГИН..еее. Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559277900

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