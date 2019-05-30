Зеленский – со щитом или на щите? - А.Цуканова

07:47 31.05.2019

Почему новый президент Украины не останавливает войну



Точнее всего намерения нового президента Украины Владимира Зеленского по установлению мира в стране поняли, как ни странно, во Франции. Эмманюэль Макрон заявил в Брюсселе, что ближайшее будущее не сулит прорывов в урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе и встречи в "нормандском формате" в скором времени не будет.



"Прежде всего, что очевидно, новый президент Украины хочет провести выборы у себя в стране", – сказал Макрон. И он прав: для Зеленского главнейшая задача – за счет своей пока еще не растраченной популярности выиграть парламентские выборы, заявленные на 21 июля 2019 года, а это совсем близко.



Команда Зе исходит из того, что надежды реваншистов на отмену президентского указа о роспуске Рады не найдут поддержки в Конституционном суде, который приступил к рассмотрению соответствующего иска 62 депутатов – назначил судью-докладчика. Иск основан на утверждении, что парламентская коалиция существовала, тогда как Зеленский назвал одной из причин роспуска Рады отсутствие коалиции с 2016 года.



Теперь в команде Зе говорят, что готовы к любому развитию событий и президент подчинится решению суда при условии его независимости. По большому счету избирательной кампании решение КСУ не отменит: парламентские выборы все равно запланированы на 2019 год. Лето это будет или осень – принципиальной разницы нет, Зеленский, возможно, не успеет растерять до осени свои проценты. А его противостояние с реваншистами только привлечет украинского избирателя, охочего до зрелищ и склонного поддерживать борцов с режимом, особенно если этот режим прощается, но не уходит.



ЦИК досрочные выборы в парламент уже начала. И сейчас для Зе, его команды и тех, кто за ней стоит, выборы – вопрос номер один. Слова президента Франции многое объясняют в поведении команды Зе. Похоже, у Зеленского намеревались поступить просто – отослать проблему урегулирования вооруженного конфликта на международный уровень, где она квасилась бы до парламентских выборов на Украине, не отвлекая Зеленского от оглашения грандиозных планов строительства "страны мечты".



А в это же время, как придумали сценаристы и продюсеры "Квартала 95", получившие высокие должности в президентском аппарате, Меркель и Макрон делали бы заявления по ситуации в Донбассе. Владимиру Александровичу оставалось бы только пристойно выглядеть в обрамлении "нормандского формата". Однако Макрон оказался умнее, и быть декорацией в предвыборном президентском шоу не посчитал нужным. Поэтому вернул проблему войны в Донбассе туда, где она и должна решаться, – в Киев.



Не дал особых результатов и звонок Меркель – в Берлине ограничились общими словами о поддержке территориальной целостности Украины. Правда, заместитель главы администрации президента рассказал о встрече с государственным секретарем Федерального министерства иностранных дел и беседе на тему "рестарта" Минских переговоров, но для чего команде Зе мчать за этим в ФРГ, если переговорщиков от украинской стороны в Трехсторонней контактной группе можно назначить в Киеве, обеспечив "рестарт" без помощи Германии? Налицо еще одна попытка передать решение проблем урегулирования конфликта в Донбассе – теперь уже Ангеле Меркель.



Между тем "рестарт" Минска может произойти при выполнении двух условий, и это компетенция исключительно Киева. Во-первых, необходимо создать переговорную группу от Украины. Во-вторых, надо приложить все усилия для того, чтобы эта группа была договороспособной в отличие от сборища Марчука – Геращенко, делавших на переговорах все, чтобы выполнение Минских соглашений не продвигалось ни на шаг. Ни Макрон, ни Меркель, ни кто-то другой извне эту работу за команду Зе делать не будут. А сама команда, и это уже не скрыть, не проявляет рвения в деле урегулирования вооруженного конфликта: любой шаг на этом поле чреват электоральными и другими потерями.



Задача Зеленского – не увязнуть в теме войны. Ведь если войну действительно прекращать, надо вступать в острый конфликт с теми, кто этой войной живет и на этой войне наживает состояния. Дмытро Ярош уже пообещал повесить Зеленского на Крещатике, если тот вздумает "предать украинцев", добиваясь мира любой ценой, как он заявил в своей инаугурационной речи. Он говорил, что готов потерять и рейтинги, и даже должность. "Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике, если предаст Украину и тех людей, которые на революции и войне погибли", – заявил Ярош.



Это прямая угроза, которую команда Зе не заметила. Как и предупреждения Яроша о том, что "восстание делать мы научились очень хорошо".



Любой реальный шаг Зеленского в направлении мира вызовет майданные бурления в среде "активистов" и "патриотов", часть которых вооружена в 2019 году значительно лучше, чем в 2014-м. А реваншисты не возражали бы против виселиц на Крещатике и для Зе, и для Ко, дающего президенту советы со страниц Financial Times.



Неприятная для нового президента реальность состоит и в том, что слабость его миротворческой позиции стала видна всем: за неделю ему пришлось отказаться и от идеи референдума по вопросу переговоров с Россией, и от своего диалога с непризнанными республиками и РФ. Слова о том, что он "готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек", оказалось, ничего не значат. А для сторонников продолжения войны – это сигнал, что на Зеленского можно давить, можно угрожать ему виселицей, чтобы даже не думал о прекращении огня в Донбассе.



Потому-то команда Зе и пытается сбросить проблему войны на плечи партнеров по "нормандскому формату" и американских "друзей Украины": не с руки президенту демонстрировать слабость во время избирательной кампании. Лучше, как говорил в свое время "хитрый лис" – первый президент Украины Леонид Кравчук – пройти "між крапельками".



Пока только спецпредставитель США по Украине Курт Волкер принял на грудь мяч, брошенный на его поле Зеленским, попросившим помощи в борьбе с "агрессором". Душка Курт, проваливший все переговоры с Россией, снова заявил о готовности к диалогу и тут же завел речь о продаже Украине американского оружия. А также погрозил пальчиком властям Венгрии за неуступчивость в защите прав украинских венгров. Что касается конфликта в стране, он привычно возложил всю вину на Россию, но высказался за оказание жителям Донбасса гуманитарной помощи, доставку пенсий тем, кто не может за ними приехать на подконтрольную Украине территорию, бесперебойное электроснабжение, телефонную связь, газоснабжение, водоснабжение. На фоне постоянных обстрелов украинской армией инфраструктуры ДНР и ЛНР это просто слова. Ничего больше.



Вместо организации гуманитарных конвоев новый украинский президент едет "на фронт", в зону проведения Операции объединенных сил (ООС). Это своего рода сигнал Ярошу и реваншистам: дескать, не нужно меня на Крещатике вешать, я приказа о прекращении огня не отдал, война как шла, так и идет. Однако те, кому он такой сигнал посылает, не оценят его шага. Раз Зеленский дает слабину, они будут угрожать ему расправой еще более энергично. Свежее их требование к Зеленскому – предоставить гражданство иностранцам, которые воевали и воюют в Донбассе. Порошенко им не раздавал паспорта в массовом порядке, поскольку знал – большинство приезжих вояк разыскиваются в странах своего гражданства как преступники. Речеписцы же Зеленского загнали его в ловушку, вложив в уста президента легкомысленное обещание вручать синюю книжицу с трезубом всем желающим ее получить. Желающие тут же нашлись, это боевики из разных стран. Возвращение украинского паспорта беглому грузинскому президенту Саакашвили, которого встретили на Украине как поп-звезду, только подогрело ситуацию: теперь вояки-иностранцы и их "побратимы" не угомонятся.



Что от этого всего Донбассу? Вояж Зеленского в зону ООС на позиции украинских военных вызвал знакомое обострение: новые обстрелы и разрушения. С беспилотника в Горловке была сброшена граната, которая ранила пятилетнюю девочку и ее семидесятилетнюю бабушку.



…За спиной проигравшего выборы Порошенко – огромное кладбище и десятки тысяч больничных коек. За спиной у президента Зеленского – уже две жертвы войны: старушка и малышка. Немного в сравнении с предшественником. Немало, если учесть, что преЗЕденству – всего десять дней.



АРИНА ЦУКАНОВА | 30.05.2019 |