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Как противостоять информационной агрессии, - А.Халдей
08:26 31.05.2019

Россия в информационной войне снова запаздывает с мобилизацией

действия российских СМИ, сражающихся с иностранными холдингами, напоминают стихийное партизанское движение

Наличие проникновения западных, по преимуществу американских информационных структур в Россию, в последние два года стало настолько очевидным фактом, что не замечать этого дальше означает не принимать всерьез растущей угрозы государственного переворота. Процесс адаптации закончен, и иноСМИ перешли к фазе активных действий открыто политического характера. По сути, превращая свои региональные отделения в "штабы революции" и в тестовом режиме отрабатывая майданные технологии.

И не правы те, кто говорит, что если бы не построили забор, не вывели бритоголовых боевиков, не арестовывали бы сверх необходимого активистов, то локальная проблема осталась бы таковой и не переросла бы в федеральную.

События вокруг протестов в Екатеринбурге по теме муниципального уровня, приобретшие федеральный резонанс благодаря американскому медиа-холдингу Херст Шкулев показали: мы не контролируем свое информационное пространство. Акции гражданского противостояния, спровоцированные через соцсети американскими бойцами информационного фронта в России, ставят перед всем обществом проблему защиты от подобных атак.

Большая часть информационной повестки для иностранных СМИ в России делается в регионах. А регионы, как показали прошедшие выборы – это края непуганых и порой недалеких бюрократов. Многие из них напрочь лишены навыков построения каналов адекватных социальных коммуникаций.

Проще говоря, случаи, подобные екатеринбургскому скандалу, повторятся в будущем еще не раз и не два. Вот поле, где информационные поводы для раздувания майданов просто кучами валяются под ногами. И мимо них не пройдут, можно быть уверенными.

С появлением агрессии возникла проблема сопротивления. Выяснилось, что у российских СМИ формы информационного противостояния неадекватны форме иностранного информационного вторжения. Есть множество разрозненных больших и малых информационных ресурсов, но нет выраженного специализированного информационного центра, способного консолидировать повестку и координировать сети в регионах.

Противостояние американской информационной агрессии в России должно строиться по проектному принципу. Должна быть создана серия проектов, каждый из которых был бы спроектирован как отдельный процесс, где все звенья взаимодействуют и усиливают друг друга.

Нужно создать в Москве специализированный медиа-центр для противодействия прозападной журналистике в России. Это "не охота на ведьм", как закричит вся пятая колонна, а адекватная реакция на вторжение. Этот центр должен провести инвентаризацию всех иностранных медийных ресурсов, действующих в российском информационном пространстве в интересах иностранных государств и их политических кругов.

Иными словами – выявить всех агентов влияния и назвать их поименно. При этом не ограничиваться только иностранными СМИ, а пройтись по всей пятой колонне в России. Вскрыть их связи, учредителей, внутренних лоббистов и ресурсы поддержки.

Весь выявленный массив данных должен стать предметом широкой и публичной общественной дискуссии, инициированной медиа-центром. Иностранным медиа-холдингам, свившим в России уютные гнезда для провокаций и вербовок, нужно создать невозможную атмосферу.

Необходимо повышать градус информационного противостояния вокруг них, формировать негативный фон, на котором их бренд станет восприниматься негативно. Профессиональные пиарщики знают, как это сделать, и сделают, если получат такой заказ.

И он должен поступить именно не от государства, а от российской общественности, от частных российских больших и малых компаний. Нужно создать фонд в виде НКО для поддержки борьбы с информационными структурами, практикующими технологии подрыва государственности и подталкивающими перевод политического процесса за рамки правового поля.

Их надо завалить сериями информационных атак прямого и косвенного характера. Они должны попасть в бойкот и в осаду, начать терять доверие, деньги и аудиторию, их рынок нужно отгрызать по частям всеми доступными способами, от открытых петиций до судебных исков и массовых пикетов. Арсенал пиара необъятен и горазд на выдумку.

Сам медиа-центр должен стать точкой сборки сил отечественной журналистики, способной средствами пиара и контрпропаганды бороться с повесткой, навязанной проамериканскими информационными холдингами и медиа-группами.

В своей работе созданный медиа-центр может опираться на имеющиеся информационные агентства и электронные СМИ, противостоящие новым технологиям борьбы с российской государственностью. Модерируя дискурс и проводя активные информационные акции, центр сможет быть неким неформальным координатором для независимых СМИ, оставаясь для них в определенной степени консолидирующей платформой и дискуссионной площадкой.

Политика центра должна быть не реактивной, плетущейся за событиями, а проактивной, нападающей, бескомпромиссной. Последнее, чем должен быть озабочен такой медиа-центр – это политкорректность и толерантность. Лозунг "как бы чего не вышло" для миссии центра абсолютно непригоден.

Это не значит, что должны использоваться грязные инструменты черного пиара: публиковаться клеветнические измышления, непроверенные материалы, слухи, фальшивые новости, радикальные оценки и подстрекательские призывы.

Нет, центр должен работать строго на фактическом достоверном материале, которого в реальности предостаточно и который до сих пор или не отражен в СМИ, или рассеян по информационной периферии, или выстроен в виде точечных атак, никак не соединенных в единую информационную стратегию контрпропаганды.

Противостояние идее создания такого центра может быть во многом обусловлено нежеланием умеренной части нашей политической элиты обострять конфликт с Западом. Сейчас такой мотив уже не может быть признан обоснованным. Центральные СМИ уже не справляются с новой формой информационной войны, когда используются многочисленные новые каналы коммуникаций, консолидированные в системы наподобие модели PESO.

С этой моделью уже работают корпоративные пиарщики и маркетологи, но ее не используют СМИ. PESO – это интегрированная концепция пиара, когда созданное сообщение проводится по разным каналам, которые задействуются в нужном месте в нужное время. Отдельные сообщения формируются в контент, подходящий для разных СМИ, что позволяет осуществлять единую информационную стратегию. При этом есть возможность определять эффективность каждого канала в отдельности и всей их совокупности в целом. Иностранные СМИ в России работают именно так, но так не работают отечественные СМИ.

Пассивность – лучший путь к поражению. Нам объявлена война, а войны выигрываются наступлением, а не обороной.

Направлением деятельности центра должно стать проведение семинаров, открытых слушаний, круглых столов и пресс-конференций по проблемам иностранной подрывной информационной экспансии, выпуск пресс-релизов, опросов общественного мнения, репортажей, статей и аналитических материалов.

Весь комплекс мероприятий антикризисного пиара должен начать осуществляться в отношении деятельности таких структур, как Херст Шкулев, потому что екатеринбургский конфликт – это самый настоящий кризис, и реакция на него должна быть реакцией на кризис. И создаваемый медиа-центр по противодействию американской информационной угрозе должен стать полноценным антикризисным штабом, точнее, штабом антикризисного пиара.

Случись такое в сфере ПВО, страна давно перешла бы на чрезвычайное положение. Надо не бояться этого слова и не прятать голову в песок, а произносить его много раз, пока общество не осознает серьезности происходящего. У холдинга Херст Шкулев Медиа 11 миллионов лояльных подписчиков, к ушам и мозгам которых протоптана дорожка через самые разнообразные информационные каналы. И такой холдинг в России не один.

В то же время у российских СМИ нет никаких равноценных компенсаторных механизмов по нейтрализации этого влияния. ОМОН и Росгвардия в данном случае не подходят, пожары нужно не тушить, а предотвращать. Надо идти навстречу угрозе, а не убегать от нее.

Нужно особо подчеркнуть: предлагаемый к созданию Московский медиа-центр по борьбе с иностранной подрывной журналистикой не имеет никакого отношения к борьбе с либерализмом как мировоззрением. Борьба идет исключительно с подрывными акциями иностранных агентов против российской государственности, на какой бы идеологической основе такая борьба ни осуществлялась.

Действия российских СМИ, сражающихся с иностранными холдингами, в настоящий момент напоминают стихийное партизанское движение без единого штаба, тогда как противник применяет профессиональный спецназ при поддержке армии и единого штабного управления.

На войне как на войне, и первым шагом к победе является осознание того, что война началась, а мир кончился. Вторым шагом является объявление всеобщей мобилизации. Третьим шагом будет формирование подразделений и их вооружение. Четвертым шагом будет вывод сформированных подразделений на линию фронта.

Вот те фазы, на которые мы отстаем от наших врагов. Они это давно уже сделали, а мы пока не приступали, ведя приграничные сражения силами пограничных заслонов и медленно отступая в стратегическую глубину.

Противник опять опередил нас в мобилизационном развертывании, и сейчас стоит задача восстановления потерянного управления войсками. Осмысление проблемы случившегося в Екатеринбурге именно в таких терминах помогает понять, что происходит, и приступить к правильным действиям. Отступать некуда, позади Россия.

Александр Халдей
24 мая 2019

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559280360
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