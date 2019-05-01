Азамат Акенеев: наша экономическая стабильность – это консервация нашей отсталости

08:34 31.05.2019 Развивается ли экономика Кыргызстана? Мнения на этот счет разнятся, одни эксперты пророчат экономическую катастрофу, оптимистично настроенные экономисты наоборот обещают экономический прорыв, статистика, в свою очередь, констатирует стабильные темпы роста. А истина, между тем, где-то посредине. Об этом и многом другом в интервью "Регион.kg" рассказал эксперт по экономике и финансам Совета по развитию бизнеса и инвестиций при правительстве КР Азамат Акенеев.



"Регион.kg": Как бы Вы охарактеризовали экономическую ситуацию в КР сегодня?



- На этот вопрос нет какого-то однозначного ответа. Значительная часть экспертов, политиков и общественности, считают, что у нас в стране все плохо, что экономическая ситуация ужасная, все разваливается, и что мы стабильно деградируем. Если посмотреть на отчеты госорганов и правительства, то они нас наоборот уверяют, что все хорошо, работа идет, планы выполняются, экономика развивается. Я не придерживаюсь ни одной из этих двух позиций. На мой взгляд, никакой катастрофы в экономике у нас нет, как нет и особых причин для оптимизма.



Такие международные институты, как МВФ, Всемирный Банк, Азиатский Банк, ЕАБР и другие достаточно позитивно оценивают нашу экономическую ситуацию, в первую очередь макроэкономическую стабильность. У нас нет большой инфляции и девальвации, нет каких-то серьезных потрясений, не наблюдалось экономического спада, который пережили некоторые наши партнеры по ЕАЭС. В последние десять лет в Кыргызстане отмечается небольшой, но устойчивый уровень роста в пределах 4 процентов в год. Если сравнивать, например, с США, которые радуются росту на три процента или ЕС, где счастливы и двум процентам, то кажется, что все отлично. Но для нашей страны, в условиях имеющейся у нас низкой базы - это очень маленький рост. Ведь наш ВВП на душу населения один из самых низких в мире, он примерно в 9 раз ниже среднемирового показателя. Приведу аналогию из спорта. Когда человек начинает тренироваться, то имея низкую стартовую базу, в самом начале он делает хорошие достижения. Если первое время он пробегает дистанцию за минуту, то через полгода тренировок – уже за тридцать секунд, еще через полгода за двадцать. Но чем выше становится уровень его достижений, тем сложнее ему показывать прогресс. В итоге, ему нужны уже годы упорных тренировок, чтобы улучшить результат на какие-то сотые доли секунды. Точно также и в экономике. Мы не можем себя сравнивать с тем же самым Казахстаном или Россией, не говоря уже о США, ЕС, Японии и других развитых странах, которые уже достигли определенного уровня. Поэтому мне кажется, что международные институты несколько неправильно оценивают нашу ситуацию, сравнивая нашу экономику с развитыми странами. Мы очень медленно развиваемся, такая стабильность, по сути, является консервацией нашей отсталости, и говорит о том, что мы, наши дети и наши внуки, будем также жить в одной из самых бедных стран мира. И меня, не только как экономиста, но в первую очередь как гражданина, это не устраивает. Я уверен, что мы все же пока не используем все наши резервы и наш потенциал, что мы можем развиваться намного быстрее.



В последние годы меня не покидает ощущение, что мы попали в какую-то ловушку и движемся по кругу. Вроде, и правительство, и президенты, и парламент меняются, но все они делают одно и то же, совершают одни и те же действия, которые не приводят к какому-то прорыву в экономике. А ведь еще Эйнштейн сказал, что нет большей глупости, чем совершать одно и то же действие и рассчитывать на другой результат. У нас экономическая политика в принципе не меняется на протяжении последних 28 лет. И коль она не принесла никакого экономического развития, то может быть, уже пора подумать и изменить ее? Да, у нас в экономике нет катастрофы, потихоньку идут какие-то изменения, но если мы смиримся с этим темпом изменений, то мы смиримся с тем, что мы еще очень долго будем жить в бедной стране.



Высказанное, конечно, является моим личным мнением, но в принципе оно совпадает и с мнением инвесторов. Начиная с 2015 года, в Кыргызстане наблюдается устойчивое и значительное падение притока прямых иностранных инвестиций и только в 2018 году удалось немного замедлить этот спад. Это говорит о том, что и зарубежный бизнес не видит здесь пока больших перспектив.



"Регион.kg": Вы говорите, что Кыргызстан – бедная страна, но как так получается, что страна бедная, а население богатое? Откуда у нас в стране столько ресторанов, салонов красоты, особняков, шикарных автомобилей?



- Действительно, такой парадокс существует. И его отмечают многие иностранцы, которые приезжают в нашу страну впервые. До приезда определенную информацию о Кыргызстане они черпают из официальных статистических источников. И когда они читают, что ВВП на душу населения составляет 1200 долларов, то представляют, что на улицах полно нищих людей, которые живут в картонных коробках, что у нас массовый голод, отсутствие инфраструктуры.



Причин этого кажущегося несоответствия несколько. Во-первых, это высокий уровень неформальной экономики, особенно в секторе малого и среднего бизнеса, а также в сфере услуг. Даже согласно официальным данным, примерно половина ВВП, у нас формируется за счет услуг, а в реальности еще больше.



Вторая причина, на мой взгляд, кроется в нашем менталитете. Мы привыкли тратить и не умеем откладывать. У нас нет устоявшейся культуры сбережения денег, финансовой грамотности. Многие граждане пускают пыль в глаза, у нас общество потребителей, которые живут сегодняшним днем и часто покупают вещи, "не по карману", например, автомобили, которые не могут себе позволить в плане содержания. В развитых странах люди с гораздо более высоким доходом не покупают дорогие машины и не тратят столько денег на какие-то празднования, зато они инвестируют средства в свое будущее. Например, кто сейчас в нашей стране добровольно откладывает средства себе на пенсию через те же частные пенсионные фонды? Таких людей единицы. Хотя при нынешней пенсионной системе нам с вами пенсия не светит даже в том размере, что сейчас получают пенсионеры.



С другой стороны, несмотря на множество шикарных особняков, автомобилей, ресторанов и т.д., мы все-таки объективно бедная страна. Пусть даже в тени находится половина экономики, хорошо, пусть реальный ВВП составляет не 1200, а 2400 долларов на душу населения, но это все равно очень низкий уровень. Большинство населения не живет в крайней нищете, конечно, и это наше преимущество, что доход государства более или менее справедливо распределяется между гражданами, в отличие от стран Латинской Америки, например, или Индии. Но бедных людей достаточно много. Хуже всего, что у многих этих людей нет оптимизма, нет веры и главное, нет реальных предпосылок к тому, что благополучие граждан хотя бы в среднесрочной перспективе улучшится, что работая и соблюдая законы сегодня, через 5-10 лет они точно станут жить лучше. У нас как у нации не сформировалось четкой картины мира – куда мы идем. И радуясь сохранению стабильности, мы, по сути, гарантируем, что и через 10 лет мы будем жить также.



"Регион.kg": Что нужно сделать, чтобы новая картина мира сформировалась? Что может обеспечить прорыв в экономике и соответственно повысить уровень жизни населения?



- Это тема для отдельного большого разговора или даже целой государственной программы. Отмечу лишь несколько моментов. Проблемы развития экономики давно уже вышли за рамки непосредственно экономических рычагов и механизмов. Например, законодательство в области регулирования бизнеса, у нас достаточно прогрессивное и не нуждается в каких-то радикальных изменениях. Предприниматели уже давно не жалуются на плохие законы, их больше беспокоит, что законы не исполняются. Ключевым фактором для развития экономики становится справедливая судебная система. Нужны безопасность и гарантии для инвесторов.



Серьезным ограничением, на мой взгляд, является кадровая политика. Те люди, которые сейчас принимают решения, выросли и сформировались в то время, когда преобразования и изменения в целом шли медленно. Тех знаний, которые люди получали в вузах, вполне хватало, чтобы проработать всю жизнь, в том числе в государственных органах. Но сейчас в мире все меняется очень быстро, а наша система госуправления не может приспособиться к этим изменениям, на которые мы реагируем с большим опозданием, в том числе и в экономике. Если взять любую правительственную экономическую программу, то она мало чем отличается от программы десятилетней давности. А ведь за последние десять лет мир изменился кардинально. В десятку богатейших компаний мира сейчас входят не те компании, которые что-то производят, а те, которые занимаются информацией – социальными сетями, онлайн и электронной торговлей. Учитывая мелкотоварность нашей экономики, для нас – это может стать выходом на тех мировых потребителей, которые хотят покупать товары не массового характера, а более индивидуального, например, более натуральные и экологичные продукты.



Другой проблемой является то, что наши политики слишком зависят от общественного мнения. Они опасаются воплощать какие-то инициативы, которые могут оказаться непопулярными в краткосрочной перспективе, но выгодные с точки зрения долгосрочного развития. Понятно, что это происходит от того, что у людей нет доверия властям, но нам необходимо сделать несколько болезненных вещей, которые могли бы дать толчок для развития.



В первую очередь, это касается тарифов на электроэнергию. Энергетика – это один из тех секторов, где у Кыргызстана есть сравнительные преимущества, однако, вместо того, чтобы кормить нашу страну, она наоборот ежегодно вытягивает из бюджета миллиарды сомов. Сейчас наши тарифы не способны привлекать инвесторов, в итоге тот сектор, куда можно привлекать инвестиции, за счет которого можно наращивать экспорт и развивать экономику, тянет нас назад. Какая бы ни была власть – президенты, премьеры, депутаты, все они говорят, что население не готово к повышению тарифов. А в итоге энергоэффективность нашей экономики примерно в шесть раз ниже среднего мирового уровня, т.е. чтобы произвести один доллар ВВП мы тратим в 6 раз больше электроэнергии, чем другие страны мира, потому что она очень дешевая, и ее никто не экономит. Я думаю, что уже пора прекращать политизировать этот вопрос.



Так же обстоят дела и с вопросом по обменному курсу. Мы держим этот курс, лишь потому, что мы зависим от импорта, и если отпустить его, то будет рост инфляции. С другой же стороны это привело к тому, что наши товаропроизводители становятся неконкурентоспособными. За последние десять лет наш экспорт не только не вырос, но уменьшился больше чем на 100 миллионов долларов. Если убрать из экспорта долю золота и сельхозпродукции, то получается, что мы практически не производим ничего, что было бы интересно на зарубежных рынках.



Еще одна проблема в том, что Кыргызстан транспортно и логистически очень ограничен. Вообще, большинство стран в мире, не имеющих выхода к морю, относятся к бедным странам. Это объективный фактор. Но сейчас, благодаря происходящим изменениям, у нас появляется шанс преодолеть этот барьер. Нужно максимально использовать наш транзитный потенциал. Пока мы варились в своей каше, у нас под боком сформировался экономический гигант – Китай, и это нужно использовать. Проект "Один пояс – один путь" открывает нам большие перспективы и их нельзя упустить. Мы это вроде понимаем, но наша экономика по-прежнему нацелена на традиционные рынки.



"Регион.kg": Какую роль в экономике Кыргызстана, в развитии промышленного потенциала сыграло вступление в ВТО?



- Возможно, отдельные большие страны могут обходиться без ВТО, потому что у них более или менее крупная экономика и достаточный объем внутреннего рынка, который целесообразно защищать. А таким странам, как Кыргызстан, нет смысла защищать внутренний рынок, потому что его в принципе нет. У нас небольшая страна, поэтому как бы мы ни старались, из-за небольшого объема экономики мы никогда не сможем обеспечивать себя полностью, нам всегда придется многое импортировать. Но чтобы импортировать, нужно развивать и экспорт. Если ты что-то покупаешь, ты должен что-то продавать. И вступив в ВТО, мы не только открыли свой рынок, но и сами вышли на новые рынки. С этой точки зрения, шаг был оправдан. С другой стороны, нам нечего на тот момент было предложить внешнему миру в силу низкого уровня производства в республике. Даже если взять нашу швейную продукцию, то у нас нет полной цепочки производства, мы лишь создаем готовый продукт, для производства которого используется импортное сырье – нитки, ткань, фурнитура, станки и швейные машины, все это мы импортируем.



Не могу сказать, что вступление в ВТО было ошибкой. Да, промышленность у нас пострадала, но мы получили другие преимущества в том же реэкспорте. Сколько лет мы были практически основными воротами для китайских товаров на рынки СНГ. Многие люди на этом разбогатели, потом стали вкладывать в другие сектора, в ту же сферу услуг. Возможно, мы могли бы более качественно провести переговоры, получить больше преференций. В пользу сделанного выбора говорит и то, что практически все страны постсоветского пространства стремятся попасть во всемирную торговую организацию.



"Регион.kg": Один из известных экономистов, оценивая поражение Порошенко с точки зрения экономики, отметил, что "он плясал под дудку МВФ, ВБ, кроил экономику по их лекалам, сократил социальный сектор", но не адаптировал эти нормы под украинские реалии. Если провести параллель между Кыргызстаном и Украиной, можно ли сказать, что рекомендации международных институтов играют для республики какую-то негативную роль?



- Если посмотреть на Украину, то мы увидим, что в плане экономических реформ она от нас все еще отстает. Например, иностранные компании, инвестировавшие средства в страну, не могут выводить из страны средства без разрешения. Там до сих пор нет земельного рынка. У нас по сравнению с ними более либеральное законодательство, и мы значительно обходим их в рейтинге экономической свободы.



То что они только сейчас начали проводить реформы, рекомендуемые международными донорами скорее всего объясняется тем, что Украина более крупная и более ресурсная страна по сравнению с Кыргызстаном. Поэтому с советских времен у них остался больший запас прочности, и к этим реформам, которые мы вынуждены были сделать еще в 90-е годы они приходят только сейчас.



Таким образом, я бы сказал, что не рекомендации международных институтов играют негативную роль, а скорее страна вынуждена проводить эти реформы, уже попав в тяжелую экономическую ситуацию. Но из-за этого у многих рекомендации доноров ассоциируются с кризисом.



Что касается поражения Порошенко, то многие экономические реформы, которые он проводил, в краткосрочной перспективе привели к падению уровня жизни украинцев и оказались непопулярными, но я не думаю, что он проиграл по этой причине. Украина проголосовала за изменения и за новую политическую элиту. Порошенко просто не повезло оказаться тем самым условным "старым" лицом. Победа человека не из существующей политической тусовки - это хороший сигнал и для других стран, стремящихся к модернизации.



1.05.19 Источник - region.kg

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559280840

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 30 мая 2019 года №55

- Токаев поручил пресекать случаи фиктивных разводов ради соцпомощи

- Первому Президенту Казахстана Н.Назарбаеву присвоен статус "Почетный Сенатор"

- Азат Перуашев: "Большинство казахстанцев предпочитает европейский выбор, европейское качество жизни"

- Министр национальной экономики заявил о готовности уйти в отставку

- Предприниматели Павлодара рассказали Дание Еспаевой о проблемах бизнеса

- Азат Перуашев: "Главная революция должна произойти не на улицах, а в сознании людей"

- Республиканский общественный штаб К.Токаева прибыл в Алматы

- Первые политические дебаты в телевизионном формате можно считать успешными - участники

