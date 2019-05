Тень "потенциально смертельной конфронтации" над Персидским заливом, - Н.Бобкин

08:45 31.05.2019

НИКОЛАЙ БОБКИН | 30.05.2019



Американские генералы призывают Трампа к "вдумчивому государственному управлению"



Политика администрации Трампа в отношении Ирана колеблется на грани войны. На прошлой неделе Трамп дал распоряжение дополнительно направить на Ближний Восток 1500 военнослужащих. Это кажется немного по сравнению с 70 тысячами американских военнослужащих, дислоцированных от Египта до Афганистана, но перед этим американский президент заявлял, что не будет увеличивать численность войск США в регионе.



Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал решение Трампа "чрезвычайно опасным", угрожающим миру и безопасности. Зариф указал на это после того, как в Пентагоне заявили, что Иран стоит за недавними нападениями на нефтяные танкеры в ОАЭ, саудовский трубопровод и дипломатический квартал в Багдаде. Однако американская версия вызывает сомнения.



24 мая администрация Трампа применила редко используемое положение закона, позволяющее обойти запрет Конгресса на продажу оружия Саудовской Аравии. Госсекретарь Майк Помпео уведомил законодателей о решении без одобрения Конгресса возобновить поставки вооружений Эр-Рияду. Речь идет о продаже высокоточных управляемых боеприпасов, бомб и боеприпасов на сумму 7 млрд. долл. Помпео подчеркнул, что необходимо "еще больше сдерживать пагубное влияние правительства Ирана на весь Ближневосточный регион". Госсекретарь настаивает, что поставки вооружений "должны произойти как можно быстрее".



The Politico отмечает, что на Капитолийском холме этот шаг администрации крайне непопулярен. Законодатели не верят ни в иранские угрозы, ни в необходимость срочной поставки боеприпасов. За решением Трампа многие видят стремление урезать полномочия Конгресса по регулированию военного сотрудничества с зарубежными странами, а применительно к Саудовской Аравии и нежелание Белого дома выполнять решение законодателей о прекращении американской поддержки войны в Йемене. Помпео, однако, настаивает на том, что у администрации нет иного выбора, кроме как обойти Конгресс.



Саудовская Аравия в долгу не остается. Король Салман разослал приглашения на две встречи на высшем уровне, которые он проведет в Мекке 30 мая. Планируются переговоры членов Совета сотрудничества государств Персидского залива и Лиги арабских государств; Эр-Рияд надеется, что мусульманский мир присоединится к "иранскому проекту" США.



В ответ Иран развернул активную челночную дипломатию. Джавад Зариф побывал в Багдаде, его заместитель Аббас Аракчи посетил Оман, Кувейт и Катар. Зариф сообщил, что Иран предложит заключить пакты о ненападении со всеми арабскими соседями по Персидскому заливу, пытаясь помешать созданию регионального фронта против Тегерана. Его иракский коллега Мухаммед Хаким подтвердил поддержку Ирана, отметив, что Багдад выступает против односторонних действий США. "Мы стоим на позиции Исламской Республики Иран", – заявил Хаким.



Перед этим Зариф посетил Пакистан, где получил заверения в отношении "позитивного нейтралитета" Исламабада; Пакистан не примет сторону США в надвигающейся конфронтации. Пакистанский нейтралитет работает на пользу Тегерана, который, похоже, разочаровался в некогда более дружественной Индии, которая прекратила импорт иранской нефти.



В мае Зариф побывал также в Москве, где провел переговоры с Сергеем Лавровым. Российско-иранские консультации в Москве можно выделить как один из определяющих моментов региональной безопасности Ирана. Затем у Зарифа состоялся успешный визит в Пекин. Очевидно, на фоне американской политики "максимального давления" стали необходимы важные корректировки внешнеполитического курса Тегерана.



Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с необычной критикой внешней политики своей страны. На встрече со студентами 22 мая он раскритиковал президента Хасана Роухани и министра иностранных дел Джавада Зарифа за их действия во время заключения ядерного соглашения в 2015 году. Хаменеи сказал, что он не полностью поддержал это соглашение. В другом выступлении верховный лидер отметил недостатки в структуре правительства.



Споры в иранском руководстве по поводу ядерного соглашения идут давно. Теперь президент Роухани предлагает провести референдум по ядерной программе страны на фоне роста напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. Такой референдум может послужить иранским властям обоснованием для возврата к работам по обогащению урана, запрещенным соглашением 2015 года.



В целом политика "максимального давления" на Иран, санкционированная Трампом, провалилась. Под таким заголовком The Washington Post опубликовала 24 мая статью постоянного представителя Ирана в ООН Маджида Раванчи. По его оценке, ни одно из требований администрации Трампа не было иранцами выполнено, давление не сработает и в дальнейшем.



А днем раньше издание The Hill опубликовало открытое письмо 70 отставных американских генералов президенту Трампу, где выражается "глубокая озабоченность эскалацией напряженности в отношениях с Ираном", которая может привести к "потенциально смертельной конфронтации". Защита интересов США и их союзников на Ближнем Востоке, говорится в письме, требует "вдумчивого государственного управления и агрессивной дипломатии, а не ненужного вооруженного конфликта". Только захотят ли в Белом доме услышать призыв профессиональных военных?