КазЖурналистику обкладывают новым драконовским законом, - "Э-К"

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08:52 31.05.2019

Казахстанские журналисты активно обсуждают новый проект постановления Верховного суда о защите чести, достоинства и деловой репутации



Казахстанские журналисты активно обсуждают новый проект постановления Верховного суда о защите чести, достоинства и деловой репутации



Новый проект нормативного постановления Верховного суда о защите чести, достоинства и деловой репутации активно обсуждается казахстанскими журналистами и правозащитниками, которые убеждены: документ нуждается в серьезной доработке.



Спорным моментам готовящегося постановления была посвящена пресс-конференция в Нур-Султане с участием представителей международного фонда защиты свободы слова "Адил соз" и Верховного суда.



По словам судьи Верхового суда Елены Максюты, действующее нормативное постановление "О применении в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации", принятое еще в 1992 году, не учитывает современных форм распространения информации, что и подвигло юристов взяться за его модернизацию.



Перед разработкой данного нормативного постановления по республике были изучены все судебные дела, касающиеся защиты чести или деловой репутации, за последние три года, – сказала Максюта. – После этого уже было понятно, какие требования предъявляются наиболее часто, какие выносятся решения и какие возникают спорные вопросы. Тот проект, который размещен на сайте Верховного суда, находится сейчас на стадии обсуждения. При принятии нормативного постановления мы должны учесть мнения и предложения всех заинтересованных лиц.

В числе несомненных достоинств нового проекта правозащитники называют положение о том, что критика недостатков в работе не является порочащими честь и достоинство или недостоверными сведениями. Предусмотрен и досудебный порядок урегулирования споров. Кроме того, не могут признаваться порочащими сведения, достоверность которых доказана.



Но есть в новом документе и спорные моменты.



В проекте дается старая формулировка того, что такое "деловая репутация", – отметила юрист фонда "Адил соз" Тамара Симахина. – Мы считаем, что деловая репутация может быть только у коммерческих органов и индивидуальных предпринимателей, но не у госслужащих. Еще один важный момент: требуется разъяснение, что такое сведения. Во время судебных процессов много времени уходит на доказательство того, что мнения и сведения – разные виды информации, и ответственность установлена только за распространение сведений – информации о фактах и событиях.

Тревогу у правозащитников вызывает и предложение о введении в качестве одного из видов наказания официальных извинений.



Извинение – это мнение, точка зрения человека. Суд может обязать СМИ опубликовать опровержение, но он не должен выносить решение, обязывающее журналиста поменять свои внутренние убеждения, – считает Тамара Симахина.



Представители фонда предлагают внести в проект разъяснение о том, что размер денежной компенсации за моральный вред не должен превышать платежеспособность журналиста или собственника СМИ. По информации "Адил соз", только в 2018 году в Казахстане было зафиксировано 62 претензии и иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Годом ранее их было 76 исков.



Руководитель фонда Тамара Калеева призвала журналистское сообщество принять самое активное участие в обсуждении проекта Верховного суда и вносить свои предложения.



Опубликовано: 30 Мая 2019 Автор: Виктор МАКСИМОВ | Нур-Султан