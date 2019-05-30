Тогуз Булак. На узбекско-кыргызской границе снова вооруженный инцидент

09:02 31.05.2019

На узбекско-кыргызской границе произошел вооруженный инцидент



Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 31 мая 2019 г. в местности Тогуз Булак Араванского района Ошской области (КР) произошел инцидент с применением оружия.



По предварительной информации, пограничный наряд обнаружил вблизи границы две автомашины Узбекистана. Автомашины проигнорировали требование пограничников остановиться. Пограничный наряд произвел предупредительный выстрел в воздух. Однако автомашины продолжили движение, и пограничный наряд Кыргызстана был вынужден применить оружие по колесам автотранспорта, в результате чего один гражданин Узбекистана получил ранение. Раненный был доставлен в Мархаматскую районную больницу Узбекистана.



По данному инциденту незамедлительно состоялся телефонный разговор председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики с заместителем председателя СГБ – командующим пограничными войсками СГБ Республики Узбекистан, в ходе которого главы пограничных ведомств приняли решение о направлении в район инцидента пограничных представителей для проведения совместного расследования.



С целью выяснения обстоятельств произошедшего в данное время проходит встреча пограничного представителя Кыргызской Республики по Ошской области с пограничным представителем ПВ СГБ РУЗ по Булак-Башинскому направлению.