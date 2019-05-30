|14:32 Только ли русские хотят назад в СССР?
14:30 Россия и Британия: готовясь к схватке за Афганистан. 1890-ые годы, - А.Томилин
14:29 Американский мат Ирану в три хода
14:26 Ситуация в Гвадаре может подорвать "Один пояс - один путь"? - М.А.Нотезай
14:25 Арабские партии укрепят свои позиции после выборов в Израиле? - Д.Гордис
14:24 "Великая стройка" Узбекистана (полемика), - Б.Мусаев
13:50 В Московском районе Киргизии разгромлена ОПГ во главе с... подполковником милиции
13:48 Кыргызстану дали право провести чемпионат мира по... хоккею
09:12 В Туркмении вернули в продажу книгу мемуаров гос-заговорщика и экс-МИД Шихмурадова - "Я сам и и мои сообщники – террористы"
09:05 Гостелеканал Туркмении "Miras" возглавил Гуванч Егенмырадович Байрамдурдыев
09:02 Тогуз Булак. На узбекско-кыргызской границе снова вооруженный инцидент
08:52 КазЖурналистику обкладывают новым драконовским законом, - "Э-К"
08:45 Тень "потенциально смертельной конфронтации" над Персидским заливом, - Н.Бобкин
08:34 Азамат Акенеев: наша экономическая стабильность – это консервация нашей отсталости
08:26 Как противостоять информационной агрессии, - А.Халдей
08:22 Китай создает свою валютную зону, Россия за бортом, - М.Делягин
07:47 Зеленский – со щитом или на щите? - А.Цуканова
07:45 Власть дебилов, - Александр Дугин
07:41 Невестку Кырпремьера Сабырбекову обвинили в организации митингов врачей-коррупционеров
07:28 Азия предложила нанести удар по доллару и создать Валютный союз
07:22 Создан Совет по промышленной политике ЕАЭС
07:12 Семь бед, один Кнессет. Израиль идет на первые в истории страны повторные всеобщие выборы
01:14 В Таджикские паспорта не пишут "русские" буквы. Почему?
00:51 В Андижане учителей принуждают заплатить по 50 000 сум в благотворительный фонд "Вакф"
00:46 Израиль создает антииранский блок с Россией и США, - И.Субботин
00:39 Австрийской временной канцлершей стала судья Бригитте Бирляйн
00:28 Для чего Россия "спасает" Туркмению
|22:29 "Кыргызтелеком" возглавил гульчинский ошмяк Эшмамбет Аматов
22:04 КазПевец Димаш Кудайберген плюнул в рот 6-месячной девочке. Обычай, однако
21:44 Китайцы готовы таранить американские корабли, - В.Скосырев
21:12 УкрРада сохранила Гройсману кресло премьер-министра
21:10 К.Токаев не пришел на теле-дебаты кандидатов в президенты Казахстана
19:10 США объявили Китай врагом, - А.Безруков
15:05 Американский кибертерроризм это джин, вырвавшийся из бутылки
15:02 Россия в мультиглобальности. Норы и люди, - Глеб Павловский
15:00 Зачем Коломойскому дефолт Украины? - А.Дубровский
14:58 Bloomberg: Какую сделку могли бы заключить Трамп и Хаменеи?
14:56 В Москву вновь приехали на переговоры талибы
14:55 В ЦентрАзии наблюдается откат к "традиционным ценностям", - С.Дзарданова
14:52 Моди победил Моди. Почему премьер Индии смог поставить исторический рекорд популярности, - Е.Пахомов
14:51 "Вечеринка в мечети и непристойные предложения": скандалы, в которых были замешаны казахстанские имамы
14:49 В Душанбе за долларом выстраиваются огромные очереди
14:46 Судьба мира решится в ближайшие годы, - Далай-лама
13:42 Индия рвется в Евразию, - "Къ"
13:15 Новая "первая дочка" Узбекистана Саида Мирзиеева озабочена информационным вакуумом в стране
13:12 Великая стройка и другие отрасли Узбекистана, - Рифат Гумеров
09:06 В память "героев Казахской Республики". Каз-псевдо-оппо-партия "Ак жол" смело проведет "запрещенный" марш
08:58 Именно вода станет главным инструментом в решении других проблем ЦА, - У.Асаналиев
08:55 Война США с Китаем в пятом поколении. Casus belli найдется всегда, - К.Геращенко
08:32 КырФинпол объявил войну кладбищенской мафии? "ВечБишкек"
08:20 Эй, как там тебя. Кырпремьер Абылгазиев рассказал, как он выбирает кандидатов в министры
|Гостелеканал Туркмении "Miras" возглавил Гуванч Егенмырадович Байрамдурдыев
09:05 31.05.2019
Постановлением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Байрамдурдыев Гуванч Егенмырадович назначен директором телерадиоканала "Miras" Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана, сообщает ТДХ.
Главный редактор телерадиоканала "Miras" Хеззиев Кувватберди освобожден от временного исполнения обязанностей директора.
Подробнее: ca-news.org/news:1549488?f=cp