Гостелеканал Туркмении "Miras" возглавил Гуванч Егенмырадович Байрамдурдыев

09:05 31.05.2019

Постановлением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Байрамдурдыев Гуванч Егенмырадович назначен директором телерадиоканала "Miras" Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана, сообщает ТДХ.



Главный редактор телерадиоканала "Miras" Хеззиев Кувватберди освобожден от временного исполнения обязанностей директора.

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