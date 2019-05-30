В Туркмении вернули в продажу книгу мемуаров гос-заговорщика и экс-МИД Шихмурадова - "Я сам и и мои сообщники – террористы"

09:12 31.05.2019

В Ашхабаде снова была представлена книга Б.Шихмурадова о покушении на Ниязова



Спустя 15 лет в Ашхабаде вновь появилась книга "Я и мои сообщники – террористы", автором которой указан Борис Шихмурадов.



В марте этого года на базе Военного института Министерства Обороны была проведена книжная выставка-ярмарка. Выставка была организована для студентов и кадетов. Наряду с книгами президента Бердымухамедова корреспонденты "Хроники Туркменистана" обнаружили там книгу, изданную под именем бывшего главы МИД Туркменистана Бориса Шихмурадова "Я и мои сообщники – террористы".



На выставке ее продавали по 20 манатов.



Книга "Я и мои сообщники – террористы", с подзаголовком "Правда и только правда о теракте в Ашхабаде 25 Санджар (ноября) 2002 года" была издана в 2004 году в Центре печати государственной издательской службы. Ее обязывали приобретать работников государственных и бюджетных учреждений и студентов, которые прочитав ее должны были убедиться кто является врагом молодого государства.



Тем временем, 25 мая Борису Шихмурадову исполнилось 70 лет. О его судьбе после заключения до сих пор ничего неизвестно.



Напомним, что по данным Радио "Азатлык", в середине мая во время пятничной молитвы в одной из мечетей имам призывал с любовью относиться к президенту Гурбангулы Бердымухамедову и попросил Аллаха покарать его врагов. Подобное также происходило и во время предыдущего президента Ниязова.



Кроме того, неофициальные проправительственные издания все чаще пытаются опровергнуть информацию независимых источников, а также просто публикуют сообщения с нападками на альтернативные информационные ресурсы и отдельных оппонентов режима. Нападки подконтрольных туркменскому правительству изданий на представителей оппозиции также широко практиковались в 2000-х годах.



Если это не разрозненные случаи, можно предположить, что в правительстве Туркменистана пытаются изменить стратегию и заняться поисками внешних врагов, которых можно будет обвинить в экономических проблемах, с которыми столкнулось государство, либо навязать жителям страны новую информационную повестку, занять поисками врагов и отвлечь от финансовых сложностей.