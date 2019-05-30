Американский мат Ирану в три хода

14:29 31.05.2019

Почему не по Сеньке шапка...



Александр Запольскис



Популярная у аналитиков версия стратегического военного плана США внешне красива, но совершенно неадекватна действительности.



Если верить телевизору, полномасштабная война Вашингтона с Тегераном является делом неизбежным. Обсуждению подлежит лишь когда и как именно. Хотя спокойный анализ реальных фактов говорит о ее невозможности (по крайней мере, в обозримом будущем) абсолютное большинство комментаторов настроены воинственно. Политические и прочие "общие" факторы ими игнорируются напрочь, а главная проблема – отсутствие у Пентагона необходимого количества наземных войск – решается "икспердами" на ура.



Существует версия, что недостающую пехоту для возможной сухопутной операции против Ирана США намерены взять в Израиле. Интернетовским ястребам схема видится этакой трехходовкой.



Ход первый – Вашингтон устраивает Ирану "сирийский вариант", то есть наносит массированный удар крылатыми ракетами воздушного и морского базирования по ключевым объектам. В том числе, по инфраструктуре ПВО. В образовавшуюся дыру проскакивает авиация, включая нестареющие Б-52, чтобы добить прочие цели обычными бомбоштурмовыми ударами. Даже с учетом более высоких, чем в Сирии, потерь, сам ход для американцев наверняка окажется успешным. Слишком разнятся весовые категории противников.



Ход второй – взбешенный Тегеран публично и яростно ответить по американцам хочет, но технически не может. Потому действует в коридоре доступных вариантов – блокирует Ормузский пролив, обстреливает американские базы на сопредельных территориях (например в Бахрейне, Омане, Турции и так далее), и самое главное – как можно сильнее бьет по Израилю. Собственными силами – на Голанах, и посредством Хезболла в Палестине.



Ход третий - Тель-Авив получает чистый casus belli на фоне якобы безусловной необходимости военного разгрома Ирана, несущего прямую и непосредственную угрозу Израилю. Возникает несокрушимый конгломерат. Американцы в нем дают мощную поддержку с воздуха и моря, разведку всех видов, немного пехоты в виде разнообразного спецназа, и тысяч 30 сборной солянки (морпехи, обычная пехота, национальная гвардия) экспедиционного корпуса. Израильтяне – тоже авиацию (прежде всего тактическую) и 90-120 тыс. высоко мотивированных и хорошо обученных сухопутных войск для оперирования непосредственно на земле.



И вот тогда, мол, Ирану "все". Против его 500 тыс. сухопутных войск американская коалиция выставляет 120-150 тыс. куда более качественной армии, при абсолютном превосходстве в ВВС и ВМС. Тягаться с такой всесокрушающей военной машиной якобы иранцы будут не в состоянии чисто физически. Хотя закошмарить судоходство в Ормузском проливе им, конечно, удастся. Однако ценой тому станет резкое ухудшение отношений со всеми своими соседями, за исключением разве что России.



Для компьютерной стратегии план выглядит красиво, но к реальной жизни отношения не имеет.



При всей региональной специфической тяге к внешней эффектности, в Тегеране сидят вовсе не идиоты. Проигрышность очевидных шагов они понимают хорошо. Как и то, что уничтожение Израиля как государства, носит исключительно характер лозунга для митингов. Его практической реализации в рамках изложенной выше стратегии критично мешает отсутствие непосредственной сухопутной границы между двумя странами. Так что всерьез друг с другом повоевать противники могут лишь на территории Сирии, что категорически осложняет вопрос, в том числе, по причине втягивания в него слишком большого числа ненужных третьих сторон, в том числе, Москвы.



В свою очередь, Тель-Авив не располагает техническими возможностями и, что еще важнее, необходимым практическим опытом проведения крупномасштабных морских десантных операций стратегического уровня. А без израильского варианта "пляжей Нормандии" ЦАХАЛ может попасть в Иран только через Ирак или Турцию, что является откровенным бредом по геополитическим соображениям. Да и если морской десант оценивать, Израиль, даже с американской поддержкой, должен будет проводить их откуда? С берегов Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Эмиратов или Омана? Серьезно? Организовать высадку сразу с Луны выглядит куда более просто решаемой задачей.



Вот, собственно, и все. Трехходовка разваливается не начавшись. Техническая невозможность использования сухопутных войск Израиля лишает США главного ключевого необходимого ресурса, без которого американские возможности сводятся лишь к нанесению в той или иной степени разового ракетно-бомбового удара с ограниченными целями.



Причем, прошу заметить, за рамками анализа остался вопрос морально-психологической готовности израильского руководства послать в далекие дали под американским флагом половину своих вооруженных сил, в том числе, 4/5 их боевого состава. Иран, тут рубль за сто, в представленном сценарии наверняка активизирует палестинскую Интифаду, для подавления которой Тель-Авиву тоже потребуются значительные силы.



Так и получается, что решения, очевидные и гениальные в популярных компьютерных играх, в реальной действительности, мягко скажем, адекватностью не отличаются. Стало быть, в текущем виде эта война так и останется только для громких репортажей по телевизору.