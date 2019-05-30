 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Только ли русские хотят назад в СССР?
14:32 31.05.2019

Все не так просто - СССР не вернуть

Известный телеведущий и открытый враг России Владимир Познер на своем сайте высказался по поводу сбора подписей под петицией с требованием отмены незаконных решений о ликвидации СССР. Он назвал Советский Союз "искусственным образованием" и "царской империей, но с другим названием". Он усомнился в утверждениях некоторых патриотов о том, что "народ хочет" восстановления СССР, а потом, противореча сам себе, заявил, что Советский Союз хотят восстановить только русские, потому что они там "были во главе".

Говоря о петиции, надо понимать, что ее инициаторы не строят иллюзий о чудесном восстановлении СССР после отмены решений о его ликвидации. Речь идет о наказании виновных в его развале, чтобы предателям на будущее неповадно было. Хотя я уверен, что Горбачев и некоторые его подельники лгут, что изначально хотели развалить Союз. Они просто заигрались в политические игры и не заметили, как их обвели вокруг пальца. Поэтому найти истинных виновников и установить конкретные решения, приведшие к разрушению страны, будет совсем непросто, если не сказать - невозможно. Правда, это не снимает вины с Горбачева и его компании.

Что касается высказываний Познера, я кое с чем не могу не согласиться. Правильно, ведь так и стряпают самую эффективную ложь. Как известно, чтобы ложь хорошо пошла, в нее надо добавить не менее 75% правды.

Советский Союз действительно был в значительной степени искусственным образованием. А что в этом плохого? А какие страны мы можем, положа руку на сердце, назвать полностью неискусственными? Разве что какие-нибудь племена в амазонских джунглях? Так это не страны.

Конечно, в любом национальном государстве вам расскажут, что все его "титульные" граждане произошли от одних праотца и праматери. А те, чьи предки приехали из-за границы даже тысячу лет назад, уже не совсем "титульные". На то он и национализм, чтобы сеять рознь и оглуплять. В действительности, даже самые национальные из национальных государств когда-то были созданы из разных племен, оказавшихся на территории, подконтрольной одной правящей банде, простите, семье, и постепенно приведенных к единому национальному стандарту в результате целенаправленных усилий. Вот вам и "искусственность".

Насчет того, что СССР был "царской империей, но с другим названием", конечно, чушь. Российская Империя была феодальным теократическим государством, а СССР - идеократическим и модернистским. Общего мало. Но оно есть. И Российская Империя, и Советский Союз были двумя разными формами русской государственности. Заметьте, русской в основе, но интернациональной. Никогда этнические русские не имели никаких преимуществ перед другими народами Империи. В общем, в некотором, метафорическом смысле, с утверждением Познера о "царской империи с другим названием" можно частично согласиться.

И главный тезис, - восстановления СССР хотят только русские, потому что были в нем главными. Это, мягко говоря, неправда. Но, наблюдая нынешнюю ситуацию с умонастроениями на постсоветском пространстве, действительно можно так подумать.

Во-первых, русские не были в СССР "главными", точно так же, как и не были "главными" в Российской Империи. Достаточно посмотреть на национальный состав элиты царских времен и на положение с уровнем жизни и законодательными послаблениями в национальных окраинах. Царское правительство исходило из того, что каждому из народов империи надо давать ровно столько свободы, сколько надо, чтобы не бунтовали. Обычная практика управления, применяемая всегда и везде. Поэтому народы окраин "задабривали" законодательными послаблениями, и они жили несколько лучше областей, населенных преимущественно этническими русскими.

В СССР эта практика продолжилась и усилилась до того, что за счет России стали субсидировать национальные республики. Во время "перестройки" во всех республиках местные нацики бодро раскручивали идею о том, что "наша [вставить название] кормит весь Союз". После того, как Союз развалили, всем резко стало ясно, что весь Союз кормили РСФСР и Белоруссия, и разговоры об этом сразу стихли. Но дело было уже сделано - Союз развален. Господин Познер хочет эти разговоры возродить? Странные получаются такие "главные в империи", которые кормят "завоеванных" за свой счет.

Еще господин телеведущий заявил, что республики "не хотели быть в Советском Союзе". Но я хочу напомнить, что не в Советском Союзе этих республик не было. Они были созданы и сформировались в СССР. Из всех республик бывшего СССР исторической государственностью в более-менее совпадающем с современным состоянием виде может похвастать только Армения, и, с большой натяжкой, - Грузия.

Позже, когда СССР уже шел к своему концу, республики действительно "не захотели". Но это объясняется просто. Во всех недостатках и безобразиях, имевших место в позднем СССР в национальных республиках с помощью националистической пропаганды легко обвинялись русские, как держатели империи. А в русских областях, такой метод, понятно, не прокатывал, - там ругали только власть. Кстати, очень похожая ситуация была и перед концом Российской Империи.

Во-вторых, вернемся к тезису "восстановления СССР хотят только русские". Такая мысль напрашивается сама собой. Действительно, публичные высказывания об СССР в позитивном ключе в Российской Федерации в последние годы стали привычными, а в других постсоветских государствах такое - редкость.

В реальности, людей, хорошо относящихся к советскому периоду, достаточно много во всех республиках бывшего СССР, и это совсем не обязательно русские. Почему же голос людей из этих стран не слышен?

Ответ простой. Везде, кроме Российской Федерации, на постсоветском пространстве идет строительство национальных государств. А СССР был интернациональным государством. Поэтому воспоминания об СССР для "нациестроителей" - как нож к горлу. Потому теплые воспоминания об СССР в этих странах, мягко говоря, не приветствуются. А если и имеют место где-то, то намеренно искажаются до карикатурного состояния.

Политические режимы в постсоветских странах особой демократичностью не отличаются. В каком-то смысле, условно "демократическими" можно назвать политические системы только в Прибалтике. Да и то, если вспомнить о правах национальных меньшинств в этих странах, язык не очень поворачивается так говорить. Поэтому запрет на упоминания об СССР в позитивном ключе в постсоветских этнократиях работает очень эффективно. Само собой, антисоветская пропаганда тоже достаточно эффективна, и снижает число людей, позитивно оценивающих СССР. Но такая пропаганда есть и в РФ.

В Российской Федерации, которая, напомню, является правопреемником СССР, упоминания о Союзе не опасны для власти, поскольку страна остается многонациональной, и, несмотря на предложения некоторых, национальным государством становиться не собирается.

Более того, воспоминания о былом величии страны власть считает полезными, поскольку они объединяют общество. Несомненно, это так. Но такая "духовная скрепа", как воспоминания об СССР, направлена в прошлое, которое не вернуть. Нужны какие-то новые идеи. В одну реку не войти дважды.

Дмитрий Алимкин

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559302320
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