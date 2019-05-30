Транзит перед транзитом. Что показала президентская кампания в Казахстане

00:22 01.06.2019 Вячеслав Половинко



Предрешенная победа Токаева на президентских выборах не означает, что на нем транзит в Казахстане будет окончен. Передать власть на постоянной основе своей дочери – для Назарбаева важнейшая задача. Отцовская любовь тут ни при чем: Назарбаев просто не хочет, чтобы после его ухода казахстанская элита занялась дележом аккумулированных им капиталов. Также для него очень важно, чтобы в будущем никто не поставил под сомнение созданный им образ основателя независимого государства. Реальность такова, что на вычищенной за 30 лет политической сцене у Назарбаева остались лишь те, кто завтра обязательно попробует провести свой XX съезд



Первые выборы президента Казахстана без Нурсултана Назарбаева пройдут уже на следующей неделе, но предшествующая им избирательная кампания оказалась намного ниже даже невысоких казахстанских ожиданий. Кандидаты существуют отдельно друг от друга, каждый в своем микрокосмосе, а агитацию ведут - хуже не придумаешь. Оживить процесс не смогли даже первые в истории страны теледебаты.



Общественно-политическая повестка в стране замерла до 9 июня, привычной скукой веет даже от обещаний радикальной оппозиции устроить масштабные протесты по итогам выборов. В таких условиях победа кандидата от власти вроде бы должна выглядеть очевидной. Однако штаб действующего президента Касым-Жомарта Токаева все равно нервничает, поскольку удары начали приходить от своих же сторонников.



Шестеро других



Выступая 23 мая в офисе правящей партии "Нур Отан", первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о наличии в стране "политической конкуренции": раз к участию в выборах допустили аж семерых кандидатов, то это означает, что представлен весь спектр "интересов различных общественных групп и объединений".



Это иезуитство чистой воды. Из семи кандидатов двое – Тоулетай Рахимбеков и Амангельды Таспихов – ничего собой не представляют. Единственная кандидат-женщина Дания Еспаева от парламентской партии "Ак жол" сделала лейтмотивом своей кампании фразу "Где женщины – там порядок", но на дебаты вместо себя прислала мужчину.



Кандидат от условно патриотического лагеря Садыбек Тугел на мероприятия ходит в чапане и с камчой, обещает искоренить "дьявольщину" вроде гей-клубов, круглосуточных саун и "казино-мазино" (очевидно, ему лучше знать, где все это можно найти в Казахстане). Недалеко от Тугела ушел кандидат от парламентских коммунистов Жамбыл Ахметбеков: он намерен бороться с "интернет-зависимостью" и хочет сделать "казахстанский Facebook", потому что в остальных социальных сетях – "синие киты".



Хоть какую-то конкуренцию Касым-Жомарту Токаеву может составить только кандидат от оппозиции Амиржан Косанов. Бывший комсомольский инструктор, Косанов в 90-х работал в аппарате правительства, а затем ушел в лагерь противников действующей власти, однако все эти годы вел себя очень аккуратно. Правда, в 2003 году на Косанова все-таки заводили уголовное дело – его обвиняли в экономических преступлениях, – но это была лишь попытка не дать ему участвовать в парламентских выборах 2004 года.



Спустя 15 лет Косанова допустили уже к борьбе за высший пост в стране, но перспективы его как кандидата выглядят туманно. Сам он рассчитывает минимум на второй тур, но такое развитие событий возможно только в волшебном мире "казахстанского Facebook", где Косанов достаточно активен.



Вторая надежда оппозиционного кандидата – протестное голосование: сторонники Косанова даже используют для раскрутки пришедший из российской кампании мем "кандидат против всех". Но шансов на успех такой стратегии тоже очень мало: аккуратный в выражениях политик-либерал с опытом работы во власти даже близко не похож на Владимира Зеленского.



К тому же медвежью услугу Косанову оказывает радикальная оппозиция – сторонники беглого олигарха Мухтара Аблязова (на родине он заочно осужден за экономические преступления и убийство). Аблязовцы считают всех, кто участвует в выборах, "марионетками власти", призывают к бойкоту и намерены 9–10 июня провести по всей республике массовые акции протеста. Власть все равно не будет играть честно, убеждены сторонники Аблязова, так что лучше не мараться, участвуя в ее спектаклях. Своим бойкотом они дробят и без того немногочисленные голоса, на которые мог бы рассчитывать Косанов.



Первые в истории независимого Казахстана предвыборные дебаты оказались провальными по всем статьям. Из семи кандидатов трое не пришли (в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев – он прислал своего представителя), участники умудрялись читать по бумажке даже ответы на вопросы соперников, а о политике говорилось лишь вскользь. Какие-то политические заявления старался делать лишь Косанов, но пока он доходил до сути, ему в соответствии с регламентом отключали микрофон. Стоило все это действо в прямом эфире главного провластного телеканала "Хабар" 41 млн тенге (около 7 млн рублей), а главным его итогом, как шутят в Казахстане, должно стать появление "выборов по доверенности": раз на дебаты приходит не кандидат, а его представитель, то и в бюллетень можно писать любую фамилию.



Первый, но после елбасы



Кандидат от провластного "Нур Отана", действующий президент Касым-Жомарт Токаев может только радоваться происходящему. Пока его главный оппонент грызется с себе подобными, Токаев ездит по регионам и продвигает курс на "преемственность" (это слово стало слоганом его кампании). Все будет так же и даже лучше, хочет сказать президент жителям страны.



На дебаты Токаев отправил вместо себя одного из высших чинов в "Нур Отане" Маулена Ашимбаева, а сам в это время вручал Владимиру Путину, Александру Лукашенко и Сооронбаю Жээнбекову ордена имени Назарбаева. На следующий день после этого, 30 мая, самого Назарбаева, по предложению Токаева, сделали "почетным сенатором".



Ключевая проблема Токаева-кандидата и Токаева-президента при этом никуда не делась: он по-прежнему не самостоятельный политик, и команда Нурсултана Назарбаева всегда готова это подчеркнуть.



Когда досрочные президентские выборы были только объявлены, у Токаева, как говорят в его штабе, "появились амбиции", и он решил попробовать сыграть собственную игру. В стране на какое-то время перестали блокировать интернет, а в начале мая Токаев незаметно начал менять военных командующих.



Однако уже 1 мая в Казахстане прошла серия несанкционированных митингов против досрочных выборов и переименования столицы в Нур-Султан (этого Токаеву, очевидно, никогда не простят) с массовыми задержаниями, и блокировки вернулись. Девятого мая значительная часть информационных ресурсов и почти все соцсети не работали весь день. Девятого июня, в день выборов, в стране, по словам бывшего главы Комитета национальной безопасности (КНБ) Альнура Мусаева, полностью выключат всю доменную зону kz.



Также в начале мая стало известно об аресте политолога-китаиста Константина Сыроежкина. Его подозревают в шпионаже в пользу Китая. Но скорее дело в том, что Сыроежкин – один из научных консультантов докторской диссертации Токаева и считается его неофициальным советником.



Сыроежкина задержали якобы еще в феврале, но активно раскручивать историю стали только во время предвыборной кампании. В штабе Токаева это задержание воспринимают однозначно как сигнал "умерить свой пыл". КНБ полностью подчиняется Назарбаеву, а его племянник занимает пост заместителя главы ведомства, так что арест такого рода вряд ли был возможен без санкции сверху.



Сам Назарбаев публично всячески подчеркивает, что полностью доверяет Токаеву, но очевидно, что ему нужен полностью управляемый президент, а не человек, который хочет вести свою игру. Сторонники Токаева надеются, что после 9 июня их кандидат получит полную легитимность, но это маловероятно. У Назарбаева в руках по-прежнему все рычаги власти, которыми он даже не думает делиться со своим фаворитом. Все, что остается делать Токаеву, – это выступать в роли говорящей головы, и предпринимать те же самые шаги, что делал его предшественник: обещать повышение зарплат и пособий бюджетникам, переносить аттестацию полицейских на год, говорить о реформах в экономике.



Единственной опорой Токаева в борьбе за самостоятельность могла бы стать поддержка казахстанского общества. Но после переименования столицы Токаев только разочаровывает своих потенциальных сторонников. Новые блокировки в интернете, задержания активистов за плакаты с цитатами из Конституции, за пустые плакаты и даже за выдуманные плакаты. Удар по репутации нанес и скандал с фотографиями Токаева, которые, как выяснилось, регулярно обрабатываются в фоторедакторе, чтобы скрыть недостатки внешности. Теперь Токаев как президент выглядит главным проводником внутренней политики, которая все меньше устраивает казахстанское общество, и, таким образом, становится основной публичной мишенью для критики.



Перед вторым актом



Такое шаткое положение действующего президента полностью устраивает Назарбаева. С точки зрения первого президента, Токаев – фигура лояльная, но слабая. Выбор пал на него, вероятно, из-за спешки: Назарбаев понимает, что здоровье начинает подводить, и нужно было срочно найти того, кто сможет на какое-то время стать номинальным человеком номер один.



Варианта было два: Токаев или старшая дочь Дарига Назарбаева. Но Дарига – политик в республике весьма непопулярный. Кроме того, прямое продвижение дочери на высший пост сильно ударило бы по репутации самого Назарбаева. Поэтому и был выбран неамбициозный на тот момент лоялист.



Однако это совершенно не означает, что на Токаеве транзит будет окончен. Передать власть на постоянной основе своей дочери – для Назарбаева важнейшая задача. Отцовская любовь тут ни при чем: Назарбаев просто не хочет, чтобы после его ухода казахстанская элита занялась дележом аккумулированных им капиталов. Также для него очень важно, чтобы в будущем никто не поставил под сомнение созданный им образ основателя независимого государства. Реальность такова, что на вычищенной за 30 лет политической сцене у Назарбаева остались лишь те, кто завтра обязательно попробует провести свой XX съезд. А значит, власть можно отдать только сильному и абсолютно лояльному человеку.



Так что перемены в верхах и в Конституции могут продолжиться и после досрочных выборов, чтобы все-таки сделать Даригу Назарбаеву главой государства. Просто напрямую передавать власть от отца к дочери – не комильфо, поэтому приходится прибегать к многоходовочкам.



Токаев становится президентом на выборах, то есть формально получает легитимность от народа. В феврале 2017 года в Казахстане уже было объявлено о постепенном переходе к президентско-парламентской республике. Так что следующий шаг, который может сделать управляемый Токаев, – это завершить превращение страны в парламентскую республику. А дальше ставший ключевым пост премьер-министра займет дочь елбасы Дарига Назарбаева, которую в марте избрали главой Сената. Сам Назарбаев вроде как ни при чем: власть дочери он не отдавал, а то, что она находится на должности, которая может стать главной в стране, – так это депутаты так решили по представлению Токаева.



Такой вариант позволяет избежать опасного двоевластия, которое ждет Казахстан, если Конституция сохранится в нынешнем виде, а Токаев и Дарига останутся на своих постах. Они станут равновеликими центрами влияния, которые начнут делить страну между собой, потому что примирить растущие амбиции одного и большие аппетиты второй вряд ли возможно. Особенно это станет заметно, когда Назарбаев окончательно уйдет с политической арены. Такое отсутствие четко выраженного лидера опасно тем, что часть элит начнет примыкать к Токаеву, а не к Дариге, – и не факт, что после этого он уже будет таким же убежденным лоялистом, как хочет казаться сейчас.



Пока Назарбаев не выказывает ни малейшего желания передавать хоть какие-то рычаги реальной власти Токаеву. В системе координат Назарбаева этого и не нужно: слабость второго президента делает его абсолютно управляемым, уничтожает все потенциальные амбиции. А выборы только лишний раз подчеркнут, кто на самом деле остается главным в республике и кто решает, как будет дальше. Источник - Московский Центр Карнеги

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