Порошенко стал главой партии "Европейская солидарность"

00:24 01.06.2019

Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.



Такое решение поддержали делегаты съезда.



Партия ранее называлась "Блок Петра Порошенко", но перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название.



Сам экс-президент вступил в "Европейскую солидарность" накануне и получил партбилет.



Очередные выборы в Раду должны были состояться в октябре, но новый президент страны Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.