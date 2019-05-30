Доллар составляет основу американского могущества, и поэтому соперники США находят обходные пути

00:43 01.06.2019 Страны ЕС, Китай и Индия не хотят терять Иран как торгового партнера только из-за того, что тегеранский режим не нравится США. "Уолл-стрит джорнел" утверждает, что эти государства уже создали собственные системы денежных переводов, позволяющие избежать санкций США, "не притрагиваясь" к доллару. Именно о таком развитии событий глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал США еще несколько лет назад.



Wall Street Journal (США): доллар составляет основу американского могущества, и поэтому соперники США находят обходные пути

Санкции против Ирана заставили Европу и Индию изобретать способы торговли с Тегераном без использования американской валюты.



Джастин Шек (Justin Scheck), Брэдли Хоуп (Bradley Hope)



Союзники США в своем стремлении ослабить американскую власть над международной торговлей разрабатывают запасные системы, в которых доллар не используется.



Катализатором таких действий стало прошлогоднее решение администрации Трампа вновь ввести торговые санкции против Ирана после выхода США из ядерной сделки от 2015 года. Британия, Германия и Франция не поддержали эти санкции, включающие запрет на долларовые операции с иранскими банками. Поэтому они разрабатывают систему, позволяющую компаниям торговать с Ираном, не прибегая к доллару.



Индия тоже была недовольна. Она - давний торговый партнер Ирана, и ей нужна иранская нефть. В ноябре Индия начала пользоваться аналогичной альтернативной системой, а судовые реестры указывают на то, что такую систему применяют зарубежные компании, торгующие с попавшими под санкции иранскими фирмами.



Китай и Россия тоже хотят выйти из-под контроля США и создают собственные альтернативы глобальной системе банковских переводов, которой по сути дела управляет Америка. Они заключают торговые сделки с расчетами в юанях и рублях вместо доллара.



Мировая торговля осуществляется в долларах, и это дает США огромную власть почти над всеми импортерами и экспортерами, покупающими и продающими что угодно и где угодно. Такая власть уже давно вызывает недовольство у врагов Америки, потому что она делает их незащищенными от торговых санкций США.



Новые схемы не подорвут господство доллара в мировой торговле, но они ослабят возможности США навязывать другим странам свою политику, в том числе санкции. Они также помогут преступникам и террористам выводить деньги за пределы американского контроля, что они пытаются делать уже давно.



Белый дом отказался комментировать действия других стран, отказывающихся от торговли на доллары. Высокопоставленный чиновник из администрации сказал, что США работают над тем, чтобы обеспечить на долларовых рынках наличие нефти из других стран, кроме Ирана, и свести нефтяной экспорт из Ирана к нулю.



Давая в марте показания в конгрессе, заместитель министра финансов Сигал Манделкер (Sigal Mandelker) сказала: "Те, кто занимается деятельностью, идущей вразрез с американскими санкциями, рискуют навлечь на себя серьезные последствия, в том числе лишиться доступа к финансовой системе США и возможности заниматься бизнесом с Соединенными Штатами".



Джейкоб Лью (Jacob J. Lew), работавший министром финансов при президенте Обаме, говорит, что США рискуют лишиться части той власти, которой они пользуются уже давно. По его словам, в мире сейчас немало "путей" для тех, кто "хочет или вынужден действовать в обход США".



Свой нынешний статус доллар обрел в конце Второй мировой войны, когда американская экономика была самой динамичной в мире, а доллары были в изобилии. Ликвидность этой валюты, а также эффективная банковская система США, основу которой составляет Федеральный резерв, привела к тому, что торговать на доллары сегодня намного дешевле и удобнее, чем с использованием других валют. Об этом рассказал профессор Хьюстонского университета Крейг Пирронг (Craig Pirrong), изучающий платежные системы.



Вот как это работает. Канадская лесозаготовительная компания продает обрезной пиломатериал французскому покупателю. Банк покупателя во Франции и банк продавца в Канаде проводят платеж в долларах через "корреспондентские банки", у которых есть счета в ФРС. Деньги переводятся со счета на счет ФРС беспрепятственно, так как статус этих банков как корреспондентов означает, что они надежные партнеры.



США говорят, что при использовании таких счетов каждая операция формально проходит через территорию США, а это дает им законную юрисдикцию. Поскольку использовать другие валюты довольно неудобно и дорого, многие страны и компании выполняют любые требования США, лишь бы иметь доступ к долларам.



Недавно усилилась напряженность из-за иранской ядерной сделки, и Иран пригрозил отказаться от части своих обязательств, если его лишат некоторых экономических преимуществ. Министры иностранных дел Британии, Германии и Франции выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность и отвергли иранский ультиматум. Крах этого соглашения может негативно повлиять на планы Европы по созданию нового механизма расчетов с Ираном под названием "Инстекс" (Instex).



Индийская система уже используется. Она предназначена для обеспечения торговли только теми товарами и между теми компаниями, против которых не действуют санкции. Но "Уолл-Стрит Джорнал" проанализировала таможенные документы Индии и пришла к выводу, что этот механизм позволяет компаниям торговать с иранскими предприятиями и организациями, внесенными в американский санкционный список.



24 января индийский изготовитель запчастей "Пенджаб Бевел Гирс Лимитед" (Punjab Bevel Gears Ltd) отправил иранской компании "Иран Трактор Мэньюфэкчеринг" (Iran Tractor Manufacturing) партию комплектующих для сборки тракторов на сумму около 71 000 долларов. Министерство финансов США называет эту компанию "террористической" и заявляет, что может подвергнуть санкциям любую фирму в мире за торговлю с иранскими организациями. На просьбу дать комментарий "Иран Трактор Мэньюфэкчеринг" не откликнулась.



Мохан Сингх (Mohan Singh), занимающийся экспортом в "Пенджаб Бевел Гирс", говорит, что его компания получила оплату через индийский расчетный механизм. По словам Сингха, его не беспокоит то обстоятельство, что покупатель внесен в санкционный список, потому что "правительство Индии разрешило экспорт в Иран, и именно этим мы занимаемся".



Усилия европейцев могут создать самую серьезную угрозу господству США. "Я хочу, чтобы Европа была суверенным континентом, а не вассалом, а это значит, что у нее должны быть совершенно независимые инструменты финансирования", - сказал в прошлом году на пресс-конференции французский министр финансов Брюно Ле Мэр (Bruno Le Maire). Примерно в то же время министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) написал статью, в которой подчеркнул: "Для нас крайне важно укреплять самостоятельность Европы за счет создания независимых от США каналов платежей".



Планирование собственной системы денежных переводов в Европе началось после того, как США пригрозили принять меры против Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT), штаб-квартира которого находится в Бельгии. Банки используют систему SWIFT для связи по вопросам платежей, а США требуют отключить от нее Иран. Германия, Франция и Британия решили в ответ создать "Инстекс", или Инструмент поддержки торговых обменов.



В этой пока не действующей системе расчетов будет использоваться евро, вторая по частоте использования в мировой торговле валюта. Вначале данный механизм будет обеспечивать торговлю с Ираном теми товарами, которые не подверглись новым американским санкциям, скажем, потребительской продукцией и лекарствами. Это необходимо по той причине, что США своими санкциями наложили запрет на долларовые операции с иранскими банками, причем даже по тем сделкам, где фигурируют не подвергшиеся санкциям товары. Когда "Инстекс" заработает, пользующиеся этой системой страны смогут ее расширить, и в этом случае вся торговля с Ираном будет осуществляться посредством данного инструмента.



В феврале вице-президент Майк Пенс заявил на пресс-конференции, что европейские страны пытаются "разрушить американские санкции против кровожадного революционного режима Ирана". Официальные лица Европы заявляют, что они были вынуждены создать "Инстекс" для выполнения уже заключенных с Ираном сделок.



Эта система имеет целью действовать в обход доллара с использованием тех механизмов, которые лежат в основе многовековой системы денежных переводов "хавала", очень популярной на Ближнем Востоке и в Азии. В рамках такого механизма отправитель отдает деньги в одном офисе, а получатель забирает соответствующую сумму в другом, который может находиться на противоположном конце земли. При этом никакого реального перемещения денег нет.



Вот, например, как система "Инстекс" произведет расчет при поставке лекарств немецкой компанией иранскому покупателю. Покупатель не будет платить немецкому экспортеру. Ему заплатит другая европейская компания, которая отдельно импортирует товары из Ирана. Точно так же и в Иране покупатель лекарств заплатит экспортеру других товаров. Доллар в этих расчетах не будет участвовать вообще, а это значит, что данные сделки неподсудны США.



В системе "Инстекс" будет "суверенный щит", благодаря которому даже проштрафившиеся перед американцами правительственные чиновники смогут занимать высокие должности, так как США будут лишены возможности преследовать их по закону. Кроме того, этот щит будет защищать местных банкиров от американского давления.



Если европейская инициатива направлена на обход санкций против Ирана, то китайские планы намного шире. Эта страна заключает сделки, в рамках которых зарубежные страны, включая Турцию и Пакистан, обязуются поставлять товары в Китай за юани. В прошлом году Пекин осуществил обмен валютами с Нигерией, чтобы уменьшить потребность в долларах при проведении двусторонних сделок. Кроме того, Китай создал систему, позволяющую сербам пользоваться своими местными кредитными картами в других странах. В основе этой системы - юань.



В 2013 году менее семи процентов торговых операций между Россией и Китаем осуществлялось в юанях и рублях, о чем в прошлом году сообщил банк "ИНГ Груп" (ING Groep). Но уже в 2017 году эта цифра составила более 18 процентов. Если Китай торгует на юани с находящимися под санкциями компаниями, США будет трудно это заметить и остановить.



Усилия Китая по созданию недолларовой системы платежей очень важны, потому что это вторая в мире экономика, играющая колоссальную роль в мировой торговле. Запущенная в 2015 году китайская трансграничная межбанковская платежная система (CIPS) находится под управлением Народного банка Китая. Пока ее используют только в операциях с юанями, и применяется она в увязке с международной системой расчетов Swift. Специалисты по международной торговле полагают, что CIPS превратится в самостоятельную систему, которая обеспечит широкое распространение торговли на юани без использования Swift.



Но даже если такие альтернативные системы получат развитие, доллар все равно еще долго будет господствовать в мировой торговле. В 2016 году (это последний год, за который имеются статистические сведения) доллар участвовал в 88 процентах ежедневных торговых операций на валютном рынке, сумма которых составляет пять триллионов долларов. Эти данные приводит Банк международных расчетов, находящийся в собственности центробанков.



Евро мешает политическая неопределенность в Европе, а юаню - китайские ограничения на валютные потоки и беспокойство по поводу состояния национальной экономики. Еще больше позиции доллара укрепляет его статус главной резервной валюты в мире, который признают все центральные банки. Это создает мощные стимулы для сохранения стабильности и ликвидности американской валюты.



"Остальной мир не может обойтись без американского доллара", - говорит профессор Университета Тафтса Дэниел Дрезнер (Daniel Drezner), работавший консультантом в Министерстве финансов США.



США пользуются этой властью и влиянием, принуждая зарубежные страны соблюдать американские законы против отмывания денег и коррупции. После терактов 11 сентября Америка усилила наблюдение и слежку за глобальными денежными потоками, чтобы ограничить финансирование террористических организаций. Появилась новая тенденция: все чаще использовать доллар для достижения американских политических целей.



Северная Корея, Сирия и "Аль-Каида" (организация, запрещенная в России - прим. ред.)были в основном отключены от мировой финансовой системы благодаря американским санкциям. Политическое руководство воспользовалось контролем США над долларом для того, чтобы лишить финансирования деспотические режимы, страны, стремящиеся обрести ядерное оружие, и своих соперников, планирующих воздействовать на выборы в демократических странах.



Однако появились противоречия из-за крупных штрафов, которые США применяют против важных для своих стран компаний. Французская "Сосьете Женераль" в прошлом году выплатила 1,34 миллиарда долларов в рамках урегулирования претензий, состоявших в том, что она нарушила американские санкции против Кубы, Ирана и Судана. Бразильская государственная нефтяная компания "Петробрас" (PetrоBras) в прошлом году согласилась выплатить 853 миллиона долларов США и бразильским властям, а также дополнительные деньги инвесторам за то, что она якобы занималась откатами и завышала сметные расходы по проектам в Бразилии. В этом году российская МТС согласилась заплатить 850 миллионов долларов, чтобы с нее были сняты обвинения в передаче взяток узбекским чиновникам.



Однако из-за высокой стоимости альтернативных трансакций действовать в обход доллара не имеет смысла. Даже биткойн не смог заменить американский доллар в значительных объемах, так как эта криптовалюта очень волатильна.



Альтернативная система Индии по своему замыслу похожа на европейскую, хотя пользуются ею только в торговле иранской нефтью, на что Дели получил временное разрешение от США. В апреле Вашингтон заявил, что отменит данное исключение из правил. Индия прекратила прямые закупки иранской нефти, по крайней мере, временно.



Проведенный "Уолл-Стрит Джорнал" анализ таможенных данных по 5 000 поставкам из Индии в Иран за январь месяц показывает, что сотни таких поставок были адресованы иранским юридическим лицам, против которых действуют американские санкции. Американские и европейские компании используют эту систему для продажи товаров вопреки санкциям.



Генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахаи (Ajay Sahai) говорит, что Индия в этом году может экспортировать в Иран товаров на 3,5 миллиарда долларов, что на 25 процентов больше прошлогоднего показателя. Он надеется, что правительство страны сумеет "убедить США в необходимости импорта нефти из Ирана в Индию", чтобы индийские экспортеры могли и дальше поставлять товары в Иран. Хотя система предназначена для обеспечения торговли только между теми организациями, против которых не действуют санкции, Сахаи говорит, что индийским экспортерам приходится верить на слово своим иранским коллегам, которые сообщают им, как будет использоваться поставляемая продукция. Из-за этого возникает опасность, что товары будут проданы организациям, подвергшимся санкциям.



Практика показывает, что даже те компании, которые соблюдают санкционный режим, вынуждены действовать в обход банковской политики, запрещающей бизнес с Ираном.



Вот пример одной американской компании. 9 января индийский филиал американской фармацевтической фирмы "Каларкон" (Colorcon) получил около 9 000 долларов за ингредиенты медицинских препаратов, поставленные иранской фирме "Собхан Онколоджи" (Sobhan Oncology). Владельцами "Собхан" являются компании, собственник которых принадлежит верховному лидеру Ирана. Такую информацию предоставила вашингтонская фирма "Харон" (Kharon), использующая данные из открытых источников при разоблачении механизмов работы предприятий, подвергнутых санкциям.



Министерство финансов заявило, что материнская компания "Собхан Онколоджи" причастна к "созданию доходов иранского руководства" и "помогает иранскому правительству действовать в обход американских и международных санкций".



"Каларкону" позволено торговать с иранскими компаниями, потому что на продаваемые им товары распространяется действие лицензии, разрешающей экспорт продовольствия и медикаментов. Этой фирме запрещено торговать с организациями, против которых введены санкции за такие действия как связи с террористами, но она может продавать товары компаниям, которые, подобно собственникам "Собхана", подверглись санкциям только за то, что ими владеет иранское правительство.



Адвокат "Каларкона" Джанет Ким (Janet Kim) говорит, что большинство банков не желают проводить такие операции, потому что боятся заниматься с Ираном любым бизнесом. Поэтому "Каларкон" получил оплату через индийский расчетный механизм. По словам главного юрисконсульта компании Брюса Рида (Bruce Reed), теоретически она могла получить оплату в долларах или в любой другой валюте. Но на практике "похоже на то, что единственная валюта, которой сегодня пользуются, это рупия", говорит он. Источник - ИноСМИ

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