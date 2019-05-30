Минэконом Казахстана Даленов готов уйти в отставку. Из-за взяточничества и мошенничества подчиненных

11:37 01.06.2019

Министр национальной экономики заявил о готовности уйти в отставку

Поводом для этого может послужить приговор в отношении его подчиненного. Асланбек Джакупов занимал должность директора одного из департаментов. В апреле его задержали со взяткой, и вот сегодня осудили. Правда, уже за мошенничество



Бахтияр Даркеев, ktk.kz, 30 мая



Министр национальной экономики готов уйти в отставку. Поводом для этого может послужить приговор в отношении его подчиненного. Асланбек Джакупов занимал должность директора одного из департаментов. В апреле его задержали со взяткой, и вот сегодня осудили. Правда, уже за мошенничество.

Руслан Даленов, министр национальной экономики РК:

– Когда вступит решение суда в законную силу, я подам в отставку. Это правильная практика. Это моральная обязанность руководителя – первым подать в отставку. Насколько это была его вина, будет определять вышестоящее руководство.

Следствие в отношении Джакупова прошло в ускоренном порядке, так же как и сам суд. Все потому, что осужденный сразу признал вину. Задержали 30-летнего чиновника при получении 500 тысяч тенге от одного из сотрудников института экономических исследований – в знак благодарности за помощь в получении госзаказа. Позже дело о взятке переквалифицировали, и в суде Джакупов предстал уже за мошенничество.

Ботагоз Баянова, пресс-секретарь суда г. Нур-Султана:

– Приговором районного суда №2 Есильского района Асланбек Джакупов признан виновным в совершении мошенничества. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с пожизненным лишением занимать должности на государственной службе.