Очень рада: каким будет новый украинский парламент

16:35 01.06.2019

Кто сможет составить конкуренцию партии Зеленского



Игорь Кармазин



Не успела Украина отойти от президентских выборов, как уже готовится к парламентским. Досрочное голосование назначено на 21 июля. Согласно соцопросам, более трети мест в Верховной раде девятого созыва получит партия Владимира Зеленского "Слуга народа". Пятипроцентный барьер преодолевают также "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина" и объединение Петра Порошенко. "Известия" разбирались в том, сможет ли кто-то составить конкуренцию лидирующей группе.



Споры с законом



Парламентские выборы на Украине должны были состояться осенью 2019 года. Президент Владимир Зеленский, однако, в ходе своей инаугурационной речи 21 мая сообщил, что досрочно распускает нынешний состав Верховной рады. "Главным аргументом является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий", - заявил глава государства. Новые выборы он назначил на 21 июля.



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Центральная избирательная комиссия страны 24 мая дала старт избирательной кампании, но до сих пор все не очень однозначно. Фракция "Народного фронта" оспорила указ Зеленского в Конституционном суде. Дело в том, что президент одной из причин роспуска рады назвал развал правящей коалиции. Та перестала существовать еще в 2016 году, когда ее покинула фракция "Самопомощи". Юридически, однако, распад объединения нигде зафиксирован не был. В связи с этим Конституционный суд может счесть указ Зеленского неконституционным. Тогда избирательная кампания будет свернута.



Споры вызывала и система, по которой пройдут выборы. Действующее законодательство предполагает, что половина депутатов (225 человек) избирается по партийным спискам. Еще половина попадает в парламент после победы в мажоритарных округах. Новый президент предлагал избирать депутатов только по партийным спискам, но Верховная рада провалила это предложение.



Слуги народа



Проведение внеочередных выборов принципиально важно для Владимира Зеленского. После победы на президентских выборах он находится на пике популярности. В штабе главы государства считают, что смогут конвертировать его личный рейтинг в победу 21 июля партии "Слуга народа". Об этом же говорят результаты соцопросов. По данным социологической группы "Рейтинг", за объединение готовы проголосовать 43,8% избирателей. Центр "Социальный мониторинг" дает около 40%.



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При этом партия Зеленского остается скорее виртуальной. У нее нет ни полноценной структуры, ни известных лидеров. Возглавил "Слугу народа" советник президента по политическим вопросам Дмитрий Разумков. Но подробный партийный список, а также кандидаты в мажоритарных округах остаются загадкой. В штабе объединения пообещали, что кандидатов отберут на "открытом конкурсе с привлечением международных HR-экспертов". "Также мы введем после съезда партии "постпраймериз", где откроем список людей. Под каждым человеком будут открыты комментарии, чтобы пользователи могли оставлять свои пожелания-вопросы", - рассказал представитель "Слуги народа" Александр Корниенко.



Идеологией партии ее руководители называют либертарианство. Такой комплекс взглядов предполагает сокращение государственных управленческих функций и налогов, а значит, и уменьшение трат государства на соцвыплаты, отмену бесплатного здравоохранения и образования. Либертарианцы также выступают за легализацию оружия и большинства наркотиков. Впрочем, вряд ли какие-то из этих идей появятся в программе партии. Скорее всего, "Слуга народа" просто постарается использовать в своих целях образ нового президента.



Платформа на двоих



Второе место в социологических исследованиях занимает популярная в юго-восточных регионах "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Соцопросы свидетельствуют, что рейтинг политсилы во главе с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком достигает 10–11%. Согласно ряду публикаций, ОПЗЖ может объединиться с идеологически близким "Оппозиционным блоком", в который входят известные на юго-востоке Украины политики Вадим Новинский Борис Колесников, Александр Вилкул.



Рейтинг "Оппозиционного блока" колеблется в районе 4–5%. Кроме того, он имеет большой мажоритарный потенциал. Все это в совокупности делает возможное объединение потенциально вторым на Украине. Оппозиционеры могут стать либо частью коалиции вместе со "Слугой народа", либо сильными оппонентами действующей власти с прицелом на следующие выборы.



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Результат оппозиционеров может оказаться еще лучше, если избиратели юго-востока решат, что Зеленский не готов прекратить вооруженный конфликт в Донбассе. До выборов президента тот обещал сесть за стол переговоров с Москвой, встретиться с Владимиром Путиным. После победы риторика изменилась. Зеленский сначала поставил ряд условий. По его словам, Россия должна отпустить всех "пленных", диалог должен проходить в присутствии представителей западных стран. В конце мая он и вовсе заявил, что никаких переговоров не будет. Многие избиратели могут разочароваться в Зеленском, если решат, что тот продолжает политику Порошенко.



Тимошенко против Порошенко



Пятипроцентный барьер уверенно преодолевает еще две партии. Примерно по 8% голосов набирает "Батькивщина" и "Блок Петра Порошенко". Позиции партии Юлии Тимошенко сильны на севере и в центре Украины. В конце мая украинские СМИ сообщали, что примкнуть к "Батькивщине" с объединением "Удар" надеется мэр Киева Виталий Кличко. Якобы надеялся объединить "Батькивщину" со своей партией УКРОП олигарх Игорь Коломойский. По некоторой информации, выходил на Юлию Тимошенко лидер радикальной партии Олег Ляшко. Позже Тимошенко развеяла все домыслы. По ее словам, на парламентские выборы ее партия пойдет самостоятельно.



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Проблема "Блока Петра Порошенко" - высокий антирейтинг бывшего президента. В связи с этим объединение переименовали в "Европейскую солидарность". Ожидалось, что главой партии станет вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, а Порошенко займет место в пятерке списка или будет баллотироваться по мажоритарному округу. На съезде 31 мая, однако, бывший глава государства решил не заигрываться с ребрендингом и возглавил политсилу.



Шансы на преодоление пятипроцентного барьера есть также у партий "Голос" певца Святослава Вакарчука, "Сила и честь" бывшего руководителя СБУ Игоря Смешко и "Гражданской позиции" бывшего министра обороны Анатолия Гриценко. В тяжелом положении находится "Народный фронт" с Арсением Яценюком, Арсеном Аваковым и Александром Турчиновым в составе. В нынешнем созыве партия сформировала вторую по численности фракцию. Но какие-либо шансы пройти в следующую раду у объединения отсутствуют.



Черное море пиара



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Избирательная кампания только началась, поэтому говорить о предопределенности результата не приходится. "Неожиданности обязательно будут. Будут скандалы, вбросы информации, интриги. Предстоит много хаоса", - говорит "Известиям" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.



По его словам, короткая избирательная кампания имеет свои особенности. Позитивные смыслы, сложные программы донести до избирателей тяжело. Для этого нет времени. "К тому же основные лозунги у подавляющего большинства совпадают. Никто не хочет кровопролитной войны, все декларируют приверженность миру. Все обещают одолеть коррупцию. Все также обещают рост зарплат, пенсий, снижение тарифов. Отличия в частностях есть, но три базовых постулата одинаковы. Какой-то глубокий разговор с избирателями на коротком временном отрезке почти невозможен", - добавляет Охрименко.



Он отмечает, что в таких условиях возрастет значимость антипиара, опубликованного в нужный момент компромата. "Негативные новости острее воспринимаются избирателями, быстрее расходятся по информационному пространству. Любой партии сейчас крайне важно избежать скандалов самим, но потопить в них конкурентов", - говорит политолог.