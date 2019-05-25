Очень мягкая посадка. Как разворовали аэропорт Астаны

16:36 01.06.2019

Очень мягкая посадка

Новые подробности по делу о хищении более миллиарда тенге в столичном аэропорту



В Нур-Султане продолжается досудебное расследование в отношении должностных лиц АО "Международный аэропорт Астана", заподозренных в хищениях. По версии следствия, деньги со счета воздушной гавани переводили различным предприятиям, взамен не поставлявшим товары и услуги. А главного бухгалтера акционерного общества Алию БАБАШЕВУ привлекли по статье "дача взятки должностному лицу". Она попыталась откупиться от следователя, проявившего интерес к сомнительным транзакциям аэропорта, о чем мы рассказали неделю назад (см. "Иллюзия обнала", "Время" от 25.5.2019 г.). Наш корреспондент узнал новые подробности.



Как выяснилось, впервые вопросы к руководству аэропорта возникли еще 28 марта. В тот день из столичной антикоррупционной службы ушел запрос в воздушную гавань с просьбой прояснить вопрос о наличии договоров с ТОО "Madi2018" и ТОО "Madiservis2018". У этих предприятий оказался один учредитель - Руслан ШАРАФУЛЛИН. Причем фирмы зарегистрированы на один и тот же адрес и в один и тот же день. Зачастую такие организации создают как раз для различных сомнительных дел, в том числе и обнала. Видимо, в Нацбюро Нур-Султана и решили выяс­нить, какие отношения могут связывать квазигосударственное предприятие в лице аэропорта и две подозрительные ТООшки.



Однако вместо того, чтобы предоставить запрашиваемую информацию, главный бухгалтер Алия Бабашева решила лично пообщаться с одним из проверяющих. Встречу назначили в пятизвездочном отеле The St.Regis Astana, и главбух пришла туда не с пустыми руками. С собой женщина прихватила коробку с 16 миллионами тенге! Следователь Нацбюро, приехавший в отель в тот день, то ли запаниковал, увидев огромную сумму, то ли решил действовать в рамках закона - одним словом, он пригласил своих коллег и зафиксировал попытку дачи взятки. Впрочем, от Бабашевой ждали чего-то подобного - ее телефон к тому моменту уже прослушивали, возможно, было и наружное наблюдение.



После передачи денег финансовую документацию аэропорта взяли на изучение в аудиторскую компанию "Бизнес-Аудит". Проверяющие выяснили, что странных переводов со счетов акционерного общества было очень много, причем на протяжении как минимум трех лет. Сейчас в спис­ке сомнительных предприятий, куда уходили деньги, значатся несколько юрлиц, в том числе ТОО "Строй Ком-2007" (учредитель и первый руководитель Жанболат МОМБЕКОВ), ТОО "Билдинг НК" (учредитель и первый руководитель Тлес КАЖИГАЛИЕВ), а также ТОО "НТС" и ИП "Профгрупп Astana", зарегистрированные на Меруерт СЕЙТОВУ. Органы проверяют причастность этих организаций к возможным хищениям.



Но вот что интересно: Алию Бабашеву задержали при попытке дать взятку еще 2 апреля, но при этом санкцию на арест следователь антикоррупционной службы запросил лишь полтора месяца спустя - то есть в середине мая! 16-го числа следственный суд удовлетворил просьбу органа, ведущего расследование, и главный бухгалтер, подозреваемый в нескольких преступлениях, была арестована. Еще один немаловажный момент - Нацбюро по противодействию коррупции довольно оперативно сообщает о разоблачении того или иного подозреваемого, информацию передают в СМИ, в том числе сопровождая ее видеороликами о задержании с демонстрацией денег. Но в этот раз с момента дачи взятки прошло более полутора месяцев, прежде чем в антикоррупционной службе официально подтвердили, что главный бухгалтер аэропорта взята под арест. Почему возникла такая пауза?



У нас есть предположение, с чем это может быть связано. Возможно, на ход следствия могли оказать воздействие некие люди, имеющие самое прямое отношение к Национальному бюро по противодействию коррупции. Дело в том, что в столичной антикоррупционной службе не последнюю должность занимал довольно близкий родственник Бабашевой Мадияр САБЕНОВ. Не так давно он перебрался в цент­ральный аппарат Нацбюро, и тут совершенно неожиданно его родственница оказалась фигурантом уголовного дела. Кстати, проверить родственные связи легко, для этого достаточно посмотреть друзей Сабенова в социальных сетях и посчитать, сколько раз там встречается фамилия Бабашевых. Разумеется, я не берусь утверждать, что родственник из Нацбюро как-то помогал главбуху аэропорта.



Посмотрим, чем в итоге закончится это громкое расследование и будет ли кто-то еще из должностных лиц АО "Международный аэропорт Астаны" признан подозреваемым. Пока же очевидно одно - очень много в этом деле будет зависеть от показаний, которые даст Алия Бабашева...



Михаил КОЗАЧКОВ



P.S. И вот еще одно странное совпадение: буквально через пару дней после публикации первой статьи о хищениях в аэропорту почтовый ящик на Mail.ru и телеграм-аккаунт автора материала Михаила КОЗАЧКОВА были взломаны (см. скриншоты). Неизвестные лица получили доступ к личной информации журналиста, соответствующие уведомления были высланы администрацией Telegram и Mail.ru с указанием IP-адреса, откуда был осуществлен вход - как оказалось, пользователь находился в Нур-Султане. В связи с этим редакцией принято решение обратиться в правоохранительные органы с просьбой установить и наказать злоумышленника.