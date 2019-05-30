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13-й друг союза: ЕВРАЗЭС начинает сотрудничество с Бангладеш
16:38 01.06.2019

Подписание меморандума о сотрудничестве с южноазиатской страной позволит увеличить с ней товарооборот

Ирэна Шекоян

ЕВРАЗЭС и Бангладеш 31 мая подпишут меморандум о сотрудничестве, сообщили "Известиям" в Евразийской экономической комиссии - регулирующем органе этого интеграционного объединения. Бангладеш станет уже 13-й страной, с которой союз заключает подобное соглашение. Пока эта южноазиатская страна находится на 51-й строчке по величине товарооборота с интеграционным блоком, и показатель неизменно растет. Но главное - нынешнее соглашение демонстрирует тенденцию к все более активному расширению ЕВРАЗЭС на мировой арене.

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Как сказала "Известиям" член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая, Бангладеш давно проявлял интерес к расширению сотрудничества со странами объединения по торгово-экономической повестке.

- Реализуя установки наших президентов, ЕЭК проводит политику открытых дверей и готова к взаимодействию со всеми зарубежными партнерами, идущими к нам с такими предложениями. Подписание меморандума с правительством Бангладеш позволит создать союзную площадку для диалога с официальными лицами и деловым сообществом этой страны для содействия росту и диверсификации нашего товарооборота с ними, - пояснила Татьяна Валовая.

В настоящее время Бангладеш занимает 51-ю строчку в списке торговых партнеров ЕВРАЗЭС: по итогам 2018 года товарооборот между этой страной и государствами, входящими в интеграционное объединение (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), составил $1,85 млрд. Однако с 2010 года показатель неуклонно растет: за последние восемь лет его объем увеличился вчетверо.

Половину экспорта стран ЕВРАЗЭС в эту страну составляют продовольственные товары, прежде всего пшеница. Кроме того, члены интеграционного объединения поставляют в Бангладеш продукцию химической промышленности, различное оборудование и транспортные средства, а также металлы и изделия из них. В структуре экспорта южноазиатской республики в страны ЕВРАЗЭС свыше 90% приходится на текстильные изделия.

Бангладеш станет уже 13-м государством, с которым заключается подобное соглашение. С момента создания в 2015 году ЕВРАЗЭС успел развить достаточно развитую сеть связей с международными партнерами. Ранее меморандумы о сотрудничестве были заключены с такими странами, как Чили, Перу, Монголия, Сингапур, Камбоджа, Греция, Марокко, Иордания, Фарерские Острова, Молдавия, Куба, Таиланд, а также с региональными интеграционными объединениями - АСЕАН, МЕРКОСУР и Андским сообществом.

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Впрочем, одно из главных достижений интеграционного блока на внешнем направлении - функционирующая с 2016 года зона свободной торговли с Вьетнамом. Переговоры о создании ЗСТ идет с целым рядом других стран, среди которых Сингапур, Сербия, Египет, Израиль, Индия. С крупнейшим политическим и торговым партнером России Китаем у ЕВРАЗЭС действует соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.

- Евразийский экономический союз задумывался для того, чтобы расширить возможности экономик стран-членов. Для того чтобы успешно развиваться, им нужна критическая масса людей, технологий, рынков и всего остального, - сказал "Известиям" доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков. - Процесс расширения этого сообщества - долгосрочный и стратегический. Странам-членам нужно быть вместе, чтобы представлять в мире экономическую силу.

К слову, впереди у ЕВРАЗЭС - географически еще более далеко идущие планы. Как рассказали "Известиям", сейчас объединение обсуждает возможность формализации отношений с Тихоокеанским альянсом и Африканским союзом.

Источник - Известия
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