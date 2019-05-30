Что это было? Из Казахстана по-тихому удрал ряд рукработников Генпрокуратуры

16:40 01.06.2019

Взлеты и падения



С чем связана череда добровольных отставок в структуре Генпрокуратуры?



Олеся КЕКСЕЛЬ, еще недавно занимавшая едва ли не ключевую должность в Генпрокуратуре - начальника службы специальных прокуроров, уволилась и тихо покинула Казахстан. Эту информацию, растиражированную на минувшей неделе онлайн-СМИ, позже подтвердил официальный представитель главного надзорного органа страны Дархан ДУЙСЕМБАЙ: "Олеся Ивановна действительно освобождена от занимаемой должности по собственному желанию". Теперь же выясняется, что ее самовольная отставка - далеко не единственная в ряду высокопоставленных сотрудников силовых органов...



Олеся Кексель до недавнего времени была далеко не простым человеком в иерархии силовиков. Службу спецпрокуроров она возглавила в январе 2018 года, но слава к ней пришла гораздо раньше.



Послужной список Олеси Ивановны впечатляет: в 20 лет с отличием окончила академию финансовой полиции, начала службу с рядового следователя и за 10 с небольшим лет вырос­ла до зам­руководителя следственного департамента Нацбюро по противодействию коррупции. Ей поручали расследование самых сложных коррупционных дел: экс-премьера страны Серика АХМЕТОВА, бывших министров здравоохранения Жаксылыка ДОСКАЛИЕВА и национальной экономики Куандыка БИШИМБАЕВА, исполняющей обязанности председателя комитета фармации Министерства здравоохранения Ларисы ПАК и десятков чиновников рангом поменьше.



Некоторые фигуранты писали на нее жалобы, упрекая в необъективности и предвзятости. Тем не менее многие уголовные дела, расследованные Кексель, были доведены до суда, а виновные получили реальные тюремные сроки с конфискацией имущества и возмещением ущерба, причиненного государству. Китель старшего советника юстиции (этот чин приравнен к званию армейского полковника) украшает орден "Айбын" II степени (кстати, такую высокую награду далеко не каждому сотруднику-мужчине вручают) и юбилейные медали.



А два года назад Олеся Кексель была признана "Госслужащим года" - статуэтку ей вручил тогдашний председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСиПК) Кайрат КОЖАМЖАРОВ со словами: "Ваши любовь к труду, сила воли, чувство справедливости и высокий профессио­нализм являются достойным примером для подражания. Народное признание лучшим государственным служащим года еще раз подтверждает ваш весомый вклад в развитие независимого Казахстана...". В том же 2017 году Кексель досрочно присвоили квалификационный класс первой категории (полковник).



И только после этих фанфар Олеся Ивановна заняла должность начальника службы спецпрокуроров.



Кексель практически не давала интервью, не комментировала ход следствия по громким уголовным делам, лишь иногда выступала в суде. Поэтому ее 18-минутное видеоинтервью, опубликованное прошлой весной на сайте informburo.kz, быстро разлетелось по другим СМИ.



Олеся Ивановна рассказывала о самых громких делах, говорила о своих деловых качествах, умении принимать важные решения в экст­ренных ситуациях, особенно при допросах высокопоставленных чиновников. Разоткровенничавшись с репортером сайта, Кексель сообщила: мол, если бы не работа в финполе, из нее мог бы получиться неплохой хирург. Рассказывая о себе и своей службе, бравый следователь после каждого ответа добавляла "да?", "так же?", словно подавляя собеседника своей волей. А воля, надо признать, у Кексель есть - не просто же так именно ей доверяли самые скандальные расследования. Про таких говорят коротко и емко: железная леди.



В перспективе Кексель могла бы получить и генеральские звез­ды - богатый опыт, сильная воля, безупречная репутация. Словом, реальный кандидат по всем критериям. И вот на этой взлетной волне новость о ее увольнении - словно гром среди ясного неба.



Что же подвигло столь перспективного сотрудника внезапно подать рапорт по собственному? Впрочем, гадать не будем, обратимся пока к другим историям (к слову, преемником Кексель назначен Ризабек ОЖАРОВ).



Не так давно в Генпрокуратуре произошло еще одно назначение - главного транспортного прокурора страны Максата ДУЙСЕНОВА сменил Ернат СЫБАНКУЛОВ.



Максат ДУЙСЕНОВ.



Максат Дуйсенов - личность тоже довольно известная. Он был одним из главных разработчиков нашумевшего "хоргосского дела", в рамках которого были осуждены высокопоставленные сотрудники КНБ и таможни, брокеры и лидеры группировки контрабандистов. Экс­перты и общественность окрес­тили это дело самым громким коррупционным за всю историю независимости Казахстана.



Послужной список полковника Дуйсенова также впечатляет: работа в МВД, в финансовой полиции и АДГСиПК; занимал должность завсектором Совета безопасности страны, награжден орденами "Ќђрмет" и "Айбын" II степени.



Примечательно, что г-н Дуйсенов, как и г-жа Кексель, ушел по-тихому. В кулуарах столичных коридоров ходят разговоры, что он тоже покинул Казахстан - по одной из версий, вылетел в одну из теплых мусульманских стран с семьей. Возможно, отдохнуть, а может, на то имелись куда более веские причины…



А вчера стало известно, что уже больше месяца в Генпрокуратуре не работает - кто вы думаете? - Талгат ТАТУБАЕВ, возглавлявший службу уголовного преследования (СУП) надзорного органа. Об этом сообщил КазТАГ со ссылкой на официальный источник ГП. Но куда именно ушел экс-глава СУП, в приемной генпрокурора не знают. А на сайте ведомства в должности начальника указанной службы значится Серик ШАЛАБАЕВ.



Талгат ТАТУБАЕВ.



Стоит напомнить, что Татубаев возглавлял СУП с июля 2018 года. До этого - с сентября 2016-го по июнь 2018-го - руководил работой Нацбюро по противодействию коррупции, а еще раньше - с января по сентябрь 2016-го - работал замначальника Нацбюро.



И еще одна любопытная деталь: после смены генерального прокурора около 100 сотрудников надзорного органа сразу подали рапорты на увольнение. Судя по официальным сайтам ГП и региональных прокуратур, большинство прошений было удовлетворено.



Что все это значит? Ответ на этот вопрос, подозреваю, интересует многих.



Тохнияз КУЧУКОВ, Нур-Султан