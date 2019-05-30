Россия обязалась признавать дипломы и ученые степени узбекских университетов

17:48 01.06.2019

Правительства Российской Федерации и Узбекистана подписали соглашение о взаимном признании образования и квалификации, а также ученых степеней университетов и других учебных заведений двух стран, сообщило посольство РФ в Узбекистане.



Позже посольство уточнило, что действие соглашения касается только дипломов, которые будут выданы после 30 мая 2019 года. Официально текст соглашения пока не опубликован.



Взаимное признание дипломов означает, что приезжающим в Россию из Узбекистана трудовым мигрантам больше не нужно нострифицировать дипломы узбекских вузов: они будут признаваться так же, как и российские аттестаты.



В данный момент нострификация иностранного диплома в России – достаточно сложная процедура. Заявителю нужно перевести оригинал диплома на русский язык у специального переводчика, заверить перевод у нотариуса и подать оригинал диплома и нотариально заверенный перевод в органы юстиции и образования, чтобы те признали, соответствует ли полученная степень российским стандартам. Иногда, если курсов или часов по какому-то предмету не хватает, требуется "досдать" нужные предметы в российском вузе. Врачи и фельдшеры, получившие образование за границей, дополнительно сдают в России квалификационный экзамен.



Не требуется подтверждать в России диплом, полученный во Вьетнаме, в Венгрии, Румынии, Франции (о присвоении ученых ступеней), Турции, Чехии, Кыргызстане, Украине, Беларуси, Сирии (о высшем образовании), Китае, Кубе, Испании, Армении, Финляндии и в нескольких других странах.



Также не требуется подтверждать диплом, если он был выдан вузом одной из республик СССР до распада союза, то есть до 15 мая 1992 года.



По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% всех трудовых мигрантов в России или около 1 миллиона человек. Многие из них вынуждены работать не по специальности, потому что не могут нострифицировать диплом и получить подтверждение, что их квалификация соответствует российской. При этом на родине узбекские вузы и полученное в них образование много критикуется: узбекистанцы называли коррупцию одной из главных проблем в этой сфере. Широко распространены также обман во время тестирования абитуриентов и вымогательство взяток за оценки на экзаменах.